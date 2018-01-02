»õÇØ Æ÷¹® ¿¬ ¡®°Ü¿ï¼Ò¸®¡¯µµ ÅëÇß´Ù¡¦¹ÚÈ¿½Å, 7°³ Â÷Æ® 1

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°¡¼ö ¹ÚÈ¿½Å(37)ÀÇ ½Ì±Û ‘°Ü¿ï¼Ò¸®’°¡ »õÇØ Ã¹³¯ À½¿øÂ÷Æ® 1À§¸¦ ÈÛ¾µ¾ú´Ù.
1ÀÏ 0½Ã °ø°³µÈ ‘°Ü¿ï¼Ò¸®’´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 3½Ã ¸á·Ð, Áö´Ï, ¿Ã·¹¹ÂÁ÷, ¿¥³Ý´åÄÄ, ³×ÀÌ¹ö¹ÂÁ÷, ¹÷½º, ¼Ò¸®¹Ù´Ù µî 7°³ Â÷Æ® 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
¹ÚÈ¿½ÅÀº ´ëºÎºÐÀÇ °¡¼ö°¡ ¿ÀÈÄ 6½Ã ½Å°îÀ» °ø°³ÇÏ´Â °Í°ú ´Þ¸®, ½Ç½Ã°£Â÷Æ®¿¡¼ ´Ù¼Ò ºÒ¸®ÇÏ°Ô ÀÛ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 0½Ã °ø°³¸¦ ÅÃÇß´Ù.
Áö³ÇØ 2¿ù Â÷Æ® °³ÆíÀ¸·Î À½¾Ç »çÀÌÆ®µéÀº ³· 12½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö ¹ß¸ÅµÈ À½¿ø¸¸ ½Ç½Ã°£Â÷Æ®¿¡ ¹Ý¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿ÀÈÄ 6½Ã ÀÌÈÄ °ø°³µÈ À½¿øÀº ´ÙÀ½ ³¯ ¿ÀÈÄ 1½Ã ½Ç½Ã°£Â÷Æ®ºÎÅÍ ¹Ý¿µµÅ ‘°Ü¿ï¼Ò¸®’µµ ÀÌ ½Ã°¢ Â÷Æ®ºÎÅÍ ÁøÀÔÇß´Ù.
µò, ¿¢¼Ò, Æ®¿ÍÀÌ½º, ¹®¹® µî ÀïÀïÇÑ °¡¼öµéÀÇ °îÀ» Á¦Ä£ ‘°Ü¿ï¼Ò¸®’´Â ¹ÚÈ¿½ÅÀÌ Áö³ÇØ 10¿ù Á¤±Ô 7Áý ‘¾ÆÀÌ ¿¥ ¾î µå¸®¸Ó’(I am A Dreamer)¿¡ ÀÌ¾î 1³â¿© ¸¸¿¡ ¹ßÇ¥ÇÏ´Â ½Å°îÀÌ´Ù.
7Áý°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ³ë·¡¸¦ ÅëÇØ À§·Î¿Í °Ý·ÁÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ·Á´Â ¹ÚÈ¿½ÅÀÇ ¹Ù¶÷ÀÌ ´ã±ä ÀÚÀÛ°îÀ¸·Î °Ü¿ïÀÇ ´Ù¾çÇÑ ¼Ò¸®¸¦ µéÀ¸¸ç ±×¸®¿î ¹«¾ð°¡¸¦ ¶°¿Ã¸®°í ¸¶À½ÀÌ µû¶æÇØÁö±æ ¹Ù¶ó´Â ¸¶À½À¸·Î °¡»ç¸¦ ½á³»·Á°¬´Ù°í ÇÑ´Ù.
6ºÐ 51ÃÊ ±æÀÌÀÇ °îÀ¸·Î µµÀÔºÎ ºÏ¼Ò¸®¿Í ¾î¿ì·¯Áø ÇÇ¾Æ³ë ¼±À²·Î ½ÃÀÛÇØ ÈÄ·Å±¸¿¡ ¾Æ¸§´Ù¿î Çö¾Ç±â°¡ ´õÇØÁö°í 40ÀÎÀÇ ¿õÀåÇÑ ÇÕÃ¢À¸·Î ¸¶¹«¸®µÇ´Â ³ë·¡´Ù.
ÀÌ¹ø ½Ì±Û¿¡µµ 7Áý¿¡¼ °øµ¿ ÇÁ·Îµà¼¸¦ ¸ÃÀº Á¤ÀçÀÏÀÌ Âü¿©Çß´Ù. Á¤ÀçÀÏÀº ÇÁ·Îµà½Ì°ú Æí°îÀº ¹°·Ð ÇÇ¾Æ³ë, ±âÅ¸, º£ÀÌ½º±îÁö Á÷Á¢ ¿¬ÁÖÇß´Ù. ¹Í½Ì°ú ¸¶½ºÅÍ¸µ ÀÛ¾÷Àº ±×·¡¹Ì»óÀ» µÎ ¹ø ¹ÞÀº ½º¿þµ§ Ãâ½Å ¿£Áö´Ï¾î Åä¸¶½º Àú½º°¡ ¸Ã¾Ò´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ±Û·¯ºê¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “¹ÚÈ¿½Å ¾¾°¡ À½¿ø Â÷Æ® ¼ºÀû°ú´Â ¹«°üÇÏ°Ô ÆÒµé¿¡°Ô »õÇØ¸ÂÀÌ ¼±¹°·Î µû¶æÇÑ À§·Î¸¦ ÀüÇÏ°íÀÚ Çß´Ù”¸ç “ÀÌ ³ë·¡°¡ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ »õÇØ¸¦ ½ÃÀÛÇÏ´Âµ¥ Å« ÈûÀÌ µÇ¾úÀ¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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