ÆÄÆ®³ÊÁîÆÄÅ©, È¨ÆäÀÌÁö ÀÏ½ÃÀû Á¢¼Ó ºÒ°¡ ¿Ö?...¡°±¸Çý¼± Àü¼Ó°è¾à ÆÄ¿ö?¡±

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ÆÄÆ®³ÊÁîÆÄÅ© ÃøÀº 3ÀÏ “±¸Çý¼±°ú ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù. ´õ ´Ù¾çÇÑ ¸Å·ÂÀ» º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖ°Ô Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÆÄÆ®³ÊÁîÆÄÅ©´Â ¹è¿ì ±è¼öÇöÀÇ Àü ¸Å´ÏÀú ½ÅÈ¿Á¤ ´ëÇ¥°¡ ¼³¸³ÇÑ ½Å»ý ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® È¸»ç´Ù. Â÷ÁÖ¿µ, ¾öÀÌÁØ, ÁÖ¾îÁø µî ½ÅÀÎ¹è¿ìµéÀÌ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´Ù.
½Å ´ëÇ¥´Â “±¹³»»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¿Ü¿¡¼µµ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ±¸Çý¼±°ú ÇÑ ½Ä±¸°¡ µÅ ¸Å¿ì ±â»Ú°í ±â´ë°¡ Å©´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ´õ¿í ¼º¼÷ÇÑ ÀÚ¼¼·Î È°¹ßÇÑ ÀÛÇ°È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔ²² ³ë·ÂÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “²É±æ¸¸ °È±æ ¹Ù¶ó¿ä” “2018³â ÁÁÀº ¼Ò½ÄÀÌ³×¿ä ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ±¸Çý¼±ÀÇ Àü¼Ó°è¾à ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ÀÌ³¯ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡´Â ‘Ä«Æ®³ÊÁîÆÄÅ©’ ÀÌ¸§ÀÌ ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÇ´Â µî Å« °ü½ÉÀÌ ½ò·È´Ù.
Æ¯È÷ ÇØ´ç È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ¸ô·Á ÇöÀç Æ®·¡ÇÈ ÃÊ°ú·Î ÀÏ½ÃÀû Á¢¼ÓÀÌ ºÒ°¡ÇÑ »óÅÂ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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