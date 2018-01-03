°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.3 ¼ö 14:52
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÆÄÆ®³ÊÁîÆÄÅ©, È¨ÆäÀÌÁö ÀÏ½ÃÀû Á¢¼Ó ºÒ°¡ ¿Ö?...¡°±¸Çý¼± Àü¼Ó°è¾à ÆÄ¿ö?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì ±¸Çý¼±ÀÌ 16³â°£ ¸ö´ã¾Æ ¿Â YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ ¶°³ª ÆÄÆ®³ÊÁîÆÄÅ©¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.

 

¹è¿ì ±¸Çý¼±ÀÌ 16³â°£ ¸ö´ã¾Æ ¿Â YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ ¶°³ª ÆÄÆ®³ÊÁîÆÄÅ©¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.

ÆÄÆ®³ÊÁîÆÄÅ© ÃøÀº 3ÀÏ “±¸Çý¼±°ú ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù. ´õ ´Ù¾çÇÑ ¸Å·ÂÀ» º¸¿©µå¸± ¼ö ÀÖ°Ô Áö¿øÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÆÄÆ®³ÊÁîÆÄÅ©´Â ¹è¿ì ±è¼öÇöÀÇ Àü ¸Å´ÏÀú ½ÅÈ¿Á¤ ´ëÇ¥°¡ ¼³¸³ÇÑ ½Å»ý ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® È¸»ç´Ù. Â÷ÁÖ¿µ, ¾öÀÌÁØ, ÁÖ¾îÁø µî ½ÅÀÎ¹è¿ìµéÀÌ ¼Ò¼ÓµÅ ÀÖ´Ù.

½Å ´ëÇ¥´Â “±¹³»»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¿Ü¿¡¼­µµ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â ±¸Çý¼±°ú ÇÑ ½Ä±¸°¡ µÅ ¸Å¿ì ±â»Ú°í ±â´ë°¡ Å©´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ´õ¿í ¼º¼÷ÇÑ ÀÚ¼¼·Î È°¹ßÇÑ ÀÛÇ°È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔ²² ³ë·ÂÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “²É±æ¸¸ °È±æ ¹Ù¶ó¿ä” “2018³â ÁÁÀº ¼Ò½ÄÀÌ³×¿ä ÃàÇÏµå¸³´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí, ±¸Çý¼±ÀÇ Àü¼Ó°è¾à ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ÀÌ³¯ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¿¡´Â ‘Ä«Æ®³ÊÁîÆÄÅ©’ ÀÌ¸§ÀÌ ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÇ´Â µî Å« °ü½ÉÀÌ ½ò·È´Ù.

Æ¯È÷ ÇØ´ç È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ¸ô·Á ÇöÀç Æ®·¡ÇÈ ÃÊ°ú·Î ÀÏ½ÃÀû Á¢¼ÓÀÌ ºÒ°¡ÇÑ »óÅÂ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡±
  • ¡®·Ôµ¥Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦¡¯ Çà»ç °èÈ¹°ú ¸í´çÀÚ¸®´Â? ¡°Çà»çÀå °ü¶÷°´ ÀÔÀåÀº 8½ÃºÎÅÍ¡±
  • [UFC 219] ´Ò ¸Å±×´Ï, ÄÜµ÷ »ó´ë·Î Àü·«Àû ½Â¸® °ÅµÖ¡¦¡°±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ ÀÏ¹æÀû °æ±â¡±
  • µð½ºÆÐÄ¡, ¡°³½½Ã·© ³²Æí ¿ÕÁøÁø, 12³â º¹¿ª ¹üÁËÀÚ¡¤ÍºÀåÀÚ¿¬ ÆíÁö À§Á¶¡±
  • ¿£È­ È¯À², 940¿ø´ë·Î Æø¶ô¡¦´«Ä¡½Î¿ò ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÅ ¡°Áö±Ý? ´õ ±â´Ù¸±±î?¡±
    • ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡± ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¿£È­ È¯À², 940¿ø´ë·Î Æø¶ô¡¦´«Ä¡½Î¿ò ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÅ ¡°Áö±Ý? ´õ ±â´Ù¸±±î?¡±
    2
    ¾ÆÀÌÆù ¹èÅÍ¸® ±³Ã¼, ÇÑ±¹µµ ¿À´ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛ¡¦¡°±³Ã¼ºñ¿ë ÃÖ´ë 3¸¸ 4Ãµ¿ø¡±
    3
    ¡®°£¼ÒÈ­ ¼­ºñ½º 15ÀÏ ½ÃÀÛ¡¯ ¿¬¸»Á¤»ê, ÀÕµû¸¥ ¡®°³¼±Ã»¿ø¡¯ ...¡°¼¼¾×°øÁ¦¡æ¼Òµæ°øÁ¦ ÇØ´Þ¶ó¡±
    4
    ¾ÈÀçÇö¢¾±¸Çý¼±, ²Ü ¶³¾îÁö´Â ÀÏ»ó ÀÎÁõ¼¦...¸¶ÁÖº¸°í ÂûÄ¬(ft.±Í¿©¿î °­¾ÆÁö)
    5
    2018³â ÃÖÀúÀÓ±Ý ½Ã±Þ 7530¿ø, ÇÑ ´Þ ÃÖÀú ÀÓ±ÝÀº?¡¦¾÷ÁÖ À§ÇÑ ¡®ÀÏÀÚ¸®¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý¡¯ Áö¿ø
    6
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶, Ã¶¾ß±Ù¹« µî ¸ðµç Æ¯±Ù °ÅºÎ
    7
    345È¸ ÅäÀÍ ¼ºÀû, Æò±ÕÁ¡¼ö 11Á¡ »ó½Â¡¦ÇÐ»ý Æò±ÕÀº 25Á¡ °¡·® »ó½Â
    8
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ÀÓ´ÜÇù Å¸°áÀ» µ¿±¸, ÇÑ¸¶À½À¸·Î ±â¿ø
    9
    ¡®°áº°¼³¡¯ ±èÁØÈñ, ÀÌÈ¥ ÈÄ ½É°æ°í¹é ¡°¾²·¯Áú±îºÁ ³Ê¹« µÎ·Á¿ü´Ù¡±
    10
    ¿¢¼Ò ¹éÇö, ¿ì¿ïÁõ ¹ß¾ð »ç°úÇßÁö¸¸¡¦Àå¿Ü·Î ¹øÁø ³í¶õ ¡°°¨½Î±â vs ¹«ºÐº°ÇÑ ºñ³­¡±
    À¯ÄèÇÑ µ¿¹°µé°ú ¼ø¼öÀÇ ¼¼°è·Î, ¼­¾çÈ­°¡ ¿À³ª°æ °³ÀÎÀü
    [¸®ºä/Ã¢ÀÛ¹ÂÁöÄÃ ¡®¿Ü¼Ö¡¯]¿ì¸®¸» Å«»çÀü ÆíÂù °úÁ¤ °ø¿¬ ¹é¹Ì...
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 1¿ù 1ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 29ÀÏ~)
    Æò±Õ °´¼®Á¡À¯À² 84%¡¦¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ²ËÂù ÇÑ ÇØ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr