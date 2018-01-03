¡®Á¶¼±¸íÅ½Á¤3¡¯ ÇÑ±¹¿µÈ­¿¡ µå¹® ·Õ·±ÀÛ¡¦¼³¿¬ÈÞ ÈïÇà µ¹Ç³ ÀÏÀ¸Å³±î?

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|¡ã ¿µÈ ¡®Á¶¼±¸íÅ½Á¤: ÈíÇ÷ ±«¸¶ÀÇ ºñ¹Ð¡¯ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸°¡ 3ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤CGV¿¡¼ °³ÃÖµÆ´Ù. ¼î¹Ú½º Á¦°ø.
¿µÈ ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤: ÈíÇ÷±«¸¶ÀÇ ºñ¹Ð’(ÀÌÇÏ Á¶¼±¸íÅ½Á¤3) Á¦ÀÛº¸°íÈ¸°¡ °³ÃÖµÆ´Ù.
3ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤CGV¿¡¼ ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸°¡ ¿·È´Ù. ÀÌ¹ø Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡´Â ±è¼®À± °¨µ¶°ú ±è¸í¹Î, ¿À´Þ¼ö, ±èÁö¿ø µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’Àº ¸íÅ½Á¤ ±è¹Î(±è¸í¹Î)°ú ±× ÆÄÆ®³Ê ¼ÇÊ(¿À´Þ¼ö), ±â¾ïÀ» ÀÒÀº ±«·ÂÀÇ ¿©ÀÎ ¿ù¿µ(±èÁö¿ø)ÀÌ ÈûÀ» ÇÕÃÄ ±«¸¶ÀÇ Ãâ¸ô°ú ÇÔ²² ½ÃÀÛµÈ ¿¬¼â ¿¹°í »ìÀÎ»ç°ÇÀ» ÆÄÇìÄ¡´Â ÄÚ¹Í ¼ö»ç±ØÀÌ´Ù.
Á¶¼±¸íÅ½Á¤ ½Ã¸®Áî´Â ÇÑ±¹ ¿µÈ»ç¿¡¼ ½Â½ÂÀå±¸ÇÏ´Â À¯ÀÏÇÑ ½Ã¸®Áî¹°ÀÌ´Ù. Áö³ 2011³â ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤: °¢½Ã Åõ±¸²ÉÀÇ ºñ¹Ð’À» ½ÃÀÛÀ¸·Î 2015³â ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤: »ç¶óÁø ³ñÀÇ µþ’¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø¿¡ °³ºÀÇÏ´Â ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤: ÈíÇ÷±«¸¶ÀÇ ºñ¹Ð’Àº ¼¼ ¹øÂ° ½Ã¸®Áî´Ù.
Á¶¼±¸íÅ½Á¤ 1, 2Æí¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø ÀÛÇ°ÀÇ ¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº ±è¼®À± °¨µ¶Àº “½º½º·Î ¼ÓÆí¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ½¬¿òÀÌ Ä¿ 3ÆíÀº Á» ´õ ¿Ï¼ºµµ ÀÖ°Ô ¸¸µé¾î¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”¸ç “±âÈ¹ºÎÅÍ ²Ï³ª °í½ÉÇß°í ¾Õ¼± ½Ã¸®Áî ¼öÁØ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë ÀÌ»óÀÌ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Ò³ª ½Í´Ù”°í ÀüÇØ ±â´ë°¨À» ³ô¿´´Ù.
ÀÌ¹ø ½Ã¸®Áî¿¡¼µµ ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤’ ½Ã¸®ÁîÀÇ ÁÖ¿¬ ±è¸í¹ÎÀÌ ³ª¼±´Ù. ¿©±â¿¡ Âû¶±°°Àº ¿¬±â¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â ¿À´Þ¼ö°¡ ÇÔ²² ÇÑ´Ù.
±è¸í¹ÎÀº “‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’´Â 1, 2ÆíÀÇ Áý´ë¼ºÀÌ¶ó°í ÇÒ Á¤µµ·Î ÃÖ°íÀÇ ¿Ï¼ºµµ ÀÚ¶ûÇÑ´Ù”°í ÀÛÇ°À» ÀÚ¶ûÇß´Ù. ¿À´Þ¼ö ¿ª½Ã “½Ã¸®Áî¹°ÀÌ¶ó´Â °Ô ¾îÁö°£È÷ Àß ¸¸µé¾î¼´Â Àå¼öÇÏ±â Èûµé´Ù. ¿ì¸® ÀÛÇ°Àº Á¡Á¡ Àç¹Õ¾îÁö°í ÁøÈÇÏ´Â ½Ã³ª¸®¿À°¡ Àå¼öÇÏ´Â ¿øµ¿·ÂÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
°¨µ¶°ú ¹è¿ìµéÀÇ Àç¹Ì¸¦ º¸ÀåÇÑ´Ù´Â È£¾ðÀå´ãÀÌ ÀÌ¾îÁø °¡¿îµ¥ °ú¿¬ ÇÑ±¹¿µÈ°è¿¡¼ µå¹® ·Õ·±ÀÛ ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’°¡ ÈïÇà µ¹Ç³À» ÀÌ·ê ¼ö ÀÖÀ»Áö ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’´Â 2¿ù °³ºÀµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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