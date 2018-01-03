°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.3 ¼ö 14:52
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®Á¶¼±¸íÅ½Á¤3¡¯ ÇÑ±¹¿µÈ­¿¡ µå¹® ·Õ·±ÀÛ¡¦¼³¿¬ÈÞ ÈïÇà µ¹Ç³ ÀÏÀ¸Å³±î?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¿µÈ­ ¡®Á¶¼±¸íÅ½Á¤: ÈíÇ÷ ±«¸¶ÀÇ ºñ¹Ð¡¯ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸°¡ 3ÀÏ ¼­¿ï °­³²±¸ ¾Ð±¸Á¤CGV¿¡¼­ °³ÃÖµÆ´Ù. ¼î¹Ú½º Á¦°ø.

 

¿µÈ­ ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤: ÈíÇ÷±«¸¶ÀÇ ºñ¹Ð’(ÀÌÇÏ Á¶¼±¸íÅ½Á¤3) Á¦ÀÛº¸°íÈ¸°¡ °³ÃÖµÆ´Ù.

3ÀÏ ¼­¿ï °­³²±¸ ¾Ð±¸Á¤CGV¿¡¼­ ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’ Á¦ÀÛº¸°íÈ¸°¡ ¿­·È´Ù. ÀÌ¹ø Á¦ÀÛº¸°íÈ¸¿¡´Â ±è¼®À± °¨µ¶°ú ±è¸í¹Î, ¿À´Þ¼ö, ±èÁö¿ø µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’Àº ¸íÅ½Á¤ ±è¹Î(±è¸í¹Î)°ú ±× ÆÄÆ®³Ê ¼­ÇÊ(¿À´Þ¼ö), ±â¾ïÀ» ÀÒÀº ±«·ÂÀÇ ¿©ÀÎ ¿ù¿µ(±èÁö¿ø)ÀÌ ÈûÀ» ÇÕÃÄ ±«¸¶ÀÇ Ãâ¸ô°ú ÇÔ²² ½ÃÀÛµÈ ¿¬¼â ¿¹°í »ìÀÎ»ç°ÇÀ» ÆÄÇìÄ¡´Â ÄÚ¹Í ¼ö»ç±ØÀÌ´Ù.

Á¶¼±¸íÅ½Á¤ ½Ã¸®Áî´Â ÇÑ±¹ ¿µÈ­»ç¿¡¼­ ½Â½ÂÀå±¸ÇÏ´Â À¯ÀÏÇÑ ½Ã¸®Áî¹°ÀÌ´Ù. Áö³­ 2011³â ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤: °¢½Ã Åõ±¸²ÉÀÇ ºñ¹Ð’À» ½ÃÀÛÀ¸·Î 2015³â ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤: »ç¶óÁø ³ñÀÇ µþ’¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø¿¡ °³ºÀÇÏ´Â ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤: ÈíÇ÷±«¸¶ÀÇ ºñ¹Ð’Àº ¼¼ ¹øÂ° ½Ã¸®Áî´Ù.

Á¶¼±¸íÅ½Á¤ 1, 2Æí¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø ÀÛÇ°ÀÇ ¿¬ÃâÀ» ¸ÃÀº ±è¼®À± °¨µ¶Àº “½º½º·Î ¼ÓÆí¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ½¬¿òÀÌ Ä¿ 3ÆíÀº Á» ´õ ¿Ï¼ºµµ ÀÖ°Ô ¸¸µé¾î¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”¸ç “±âÈ¹ºÎÅÍ ²Ï³ª °í½ÉÇß°í ¾Õ¼± ½Ã¸®Áî ¼öÁØ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë ÀÌ»óÀÌ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Ò³ª ½Í´Ù”°í ÀüÇØ ±â´ë°¨À» ³ô¿´´Ù.

ÀÌ¹ø ½Ã¸®Áî¿¡¼­µµ ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤’ ½Ã¸®ÁîÀÇ ÁÖ¿¬ ±è¸í¹ÎÀÌ ³ª¼±´Ù. ¿©±â¿¡ Âû¶±°°Àº ¿¬±â¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â ¿À´Þ¼ö°¡ ÇÔ²² ÇÑ´Ù.

±è¸í¹ÎÀº “‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’´Â 1, 2ÆíÀÇ Áý´ë¼ºÀÌ¶ó°í ÇÒ Á¤µµ·Î ÃÖ°íÀÇ ¿Ï¼ºµµ ÀÚ¶ûÇÑ´Ù”°í ÀÛÇ°À» ÀÚ¶ûÇß´Ù. ¿À´Þ¼ö ¿ª½Ã “½Ã¸®Áî¹°ÀÌ¶ó´Â °Ô ¾îÁö°£È÷ Àß ¸¸µé¾î¼­´Â Àå¼öÇÏ±â Èûµé´Ù. ¿ì¸® ÀÛÇ°Àº Á¡Á¡ Àç¹Õ¾îÁö°í ÁøÈ­ÇÏ´Â ½Ã³ª¸®¿À°¡ Àå¼öÇÏ´Â ¿øµ¿·ÂÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

°¨µ¶°ú ¹è¿ìµéÀÇ Àç¹Ì¸¦ º¸ÀåÇÑ´Ù´Â È£¾ðÀå´ãÀÌ ÀÌ¾îÁø °¡¿îµ¥ °ú¿¬ ÇÑ±¹¿µÈ­°è¿¡¼­ µå¹® ·Õ·±ÀÛ ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’°¡ ÈïÇà µ¹Ç³À» ÀÌ·ê ¼ö ÀÖÀ»Áö ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. ‘Á¶¼±¸íÅ½Á¤3’´Â 2¿ù °³ºÀµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡±
  • ¡®·Ôµ¥Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦¡¯ Çà»ç °èÈ¹°ú ¸í´çÀÚ¸®´Â? ¡°Çà»çÀå °ü¶÷°´ ÀÔÀåÀº 8½ÃºÎÅÍ¡±
  • [UFC 219] ´Ò ¸Å±×´Ï, ÄÜµ÷ »ó´ë·Î Àü·«Àû ½Â¸® °ÅµÖ¡¦¡°±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ ÀÏ¹æÀû °æ±â¡±
  • µð½ºÆÐÄ¡, ¡°³½½Ã·© ³²Æí ¿ÕÁøÁø, 12³â º¹¿ª ¹üÁËÀÚ¡¤ÍºÀåÀÚ¿¬ ÆíÁö À§Á¶¡±
  • ¿£È­ È¯À², 940¿ø´ë·Î Æø¶ô¡¦´«Ä¡½Î¿ò ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÅ ¡°Áö±Ý? ´õ ±â´Ù¸±±î?¡±
    • ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡± ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¿£È­ È¯À², 940¿ø´ë·Î Æø¶ô¡¦´«Ä¡½Î¿ò ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÅ ¡°Áö±Ý? ´õ ±â´Ù¸±±î?¡±
    2
    ¾ÆÀÌÆù ¹èÅÍ¸® ±³Ã¼, ÇÑ±¹µµ ¿À´ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛ¡¦¡°±³Ã¼ºñ¿ë ÃÖ´ë 3¸¸ 4Ãµ¿ø¡±
    3
    ¡®°£¼ÒÈ­ ¼­ºñ½º 15ÀÏ ½ÃÀÛ¡¯ ¿¬¸»Á¤»ê, ÀÕµû¸¥ ¡®°³¼±Ã»¿ø¡¯ ...¡°¼¼¾×°øÁ¦¡æ¼Òµæ°øÁ¦ ÇØ´Þ¶ó¡±
    4
    ¾ÈÀçÇö¢¾±¸Çý¼±, ²Ü ¶³¾îÁö´Â ÀÏ»ó ÀÎÁõ¼¦...¸¶ÁÖº¸°í ÂûÄ¬(ft.±Í¿©¿î °­¾ÆÁö)
    5
    2018³â ÃÖÀúÀÓ±Ý ½Ã±Þ 7530¿ø, ÇÑ ´Þ ÃÖÀú ÀÓ±ÝÀº?¡¦¾÷ÁÖ À§ÇÑ ¡®ÀÏÀÚ¸®¾ÈÁ¤ÀÚ±Ý¡¯ Áö¿ø
    6
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶, Ã¶¾ß±Ù¹« µî ¸ðµç Æ¯±Ù °ÅºÎ
    7
    345È¸ ÅäÀÍ ¼ºÀû, Æò±ÕÁ¡¼ö 11Á¡ »ó½Â¡¦ÇÐ»ý Æò±ÕÀº 25Á¡ °¡·® »ó½Â
    8
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ÀÓ´ÜÇù Å¸°áÀ» µ¿±¸, ÇÑ¸¶À½À¸·Î ±â¿ø
    9
    ¡®°áº°¼³¡¯ ±èÁØÈñ, ÀÌÈ¥ ÈÄ ½É°æ°í¹é ¡°¾²·¯Áú±îºÁ ³Ê¹« µÎ·Á¿ü´Ù¡±
    10
    ¿¢¼Ò ¹éÇö, ¿ì¿ïÁõ ¹ß¾ð »ç°úÇßÁö¸¸¡¦Àå¿Ü·Î ¹øÁø ³í¶õ ¡°°¨½Î±â vs ¹«ºÐº°ÇÑ ºñ³­¡±
    À¯ÄèÇÑ µ¿¹°µé°ú ¼ø¼öÀÇ ¼¼°è·Î, ¼­¾çÈ­°¡ ¿À³ª°æ °³ÀÎÀü
    [¸®ºä/Ã¢ÀÛ¹ÂÁöÄÃ ¡®¿Ü¼Ö¡¯]¿ì¸®¸» Å«»çÀü ÆíÂù °úÁ¤ °ø¿¬ ¹é¹Ì...
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 1¿ù 1ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 29ÀÏ~)
    Æò±Õ °´¼®Á¡À¯À² 84%¡¦¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ²ËÂù ÇÑ ÇØ

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr