¡®JTBC ½Å³âÅä·ÐÈ¸¡¯ ³ëÈ¸Âù, ±è¼ºÅÂ ÇâÇØ ¡°±×·¯´Ï±î ÅºÇÙ ´çÇßÁö¡±¡¦¸ÂºÙÀº ¾ß´ç ´ëÇ¥µé

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|¡ã 2ÀÏ Àú³á ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘½Å³â Åä·ÐÈ¸’¿¡¼´Â À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡, ³ëÈ¸Âù Á¤ÀÇ´ç ¿ø³»´ëÇ¥, ±è¼ºÅÂ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¿ø³»´ëÇ¥, ¹ÚÇüÁØ µ¿¾Æ´ë ±³¼ö°¡ Ãâ¿¬ÇØ ´Ù¾çÇÑ ÁÖÁ¦¸¦ ³õ°í Åä·ÐÀ» ³ª´³´Ù. JTBCÄ¸Ã³.
³ëÈ¸Âù Á¤ÀÇ´ç ¿ø³»´ëÇ¥°¡ ±è¼ºÅÂ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¿ø³»´ëÇ¥¿¡°Ô “±×·¯´Ï±î ÅºÇÙ ´çÇßÁö”¶ó°í ÀÏÄ§À» ³¯·È´Ù.
2ÀÏ Àú³á ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘½Å³â Åä·ÐÈ¸’¿¡¼´Â À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡, ³ëÈ¸Âù Á¤ÀÇ´ç ¿ø³»´ëÇ¥, ±è¼ºÅÂ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¿ø³»´ëÇ¥, ¹ÚÇüÁØ µ¿¾Æ´ë ±³¼ö°¡ Ãâ¿¬ÇØ ´Ù¾çÇÑ ÁÖÁ¦¸¦ ³õ°í Åä·ÐÀ» ³ª´³´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼´Â ¿©·¯ ÀÇÁ¦°¡ µîÀåÇß´Ù. Æ¯È÷ ÀÌµéÀº ¿øÀü ÀÌ¸é °è¾à°ú ÀÓÁ¾¼® ºñ¼½ÇÀåÀÇ ºñ°ø°³ Æ¯»ç ¹æ¹® µîÀÌ ÀÇÁ¦·Î µîÀåÇØ ¼³ÀüÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù.
±è¼ºÅÂ ¿ø³» ´ëÇ¥´Â “¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â Áö±ÝÃ³·³ ÀûÆó Ã»»êÀÌ¶õ ¹Ì¸í ÇÏ¿¡¼ ±¹Á¦ ¿Ü±³ °ü°è¿¡¼µµ È¸¦ ºÎ¸£´Â ¼²ºÎ¸¥ ÇàÀ§¸¦ ÇÏÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÑ´Ù”¸é¼ “¿øÀü ¼öÁØ¿Í ÇÔ²² ¸¶Ä¡ µÞ°Å·¡°¡ ÀÖ¾ú´ø °ÍÃ³·³ ¹®ÀçÀÎ Á¤±ÇÀÌ µÞÁ¶»ç¸¦ ÇÑ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Æ¯»ç ¹æ¹®Àº ¹æ¹® »ç½Ç°ú ¸ñÀûÀ» ¹Ì¸® °ø°³ÇÏ´Â °ÍÀÌ º¸ÆíÀûÀÌ´Ù. ±×·±µ¥ ÀÓÁ¾¼® ºñ¼½ÇÀåÀº Æ¯»ç °£ »ç½ÇÀ» ¹àÈ÷Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ¿©¼¸ ¹øÀÇ Ã»¿Í´ë ÀÔÀå ÇØ¸íµµ ´Ù ´Ù¸£´Ù”¸é¼ “Å»¿øÀü Á¤Ã¥ÀÇ ´çÀ§¼ºÀ» È®º¸ÇÏ±â À§ÇØ¼ UAE ¿øÀüÀ» Àß¸ø µé¿©´Ùº¸´Ù°¡ ¿ì¸®°¡ ÀúÁö¸¥ ½Ç¼ö¶ó°í ÀÎÁ¤ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¾ß´ç¿¡¼ ÀÌ ¹®Á¦¸¦ µ¤¾îÁÖ½Ã¸é °¨»çÇÏ°Ú´Ù°í ³ª¿Í¾ß Á¤»ó”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±è ¿ø³»´ëÇ¥ÀÇ ÁÖÀå¿¡ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡´Â “ÀÌ»ó ±è¼ºÅÂ ´ëÇ¥ÀÇ ¾Æ¹« ±Ù°Å Á¦½Ã¾ø´Â ÁÖÀåÀÌ¾ú´Ù”°í ºñ²¿¾Ò´Ù. ÀÌ¿¡ ³ëÈ¸Âù ¿ø³»´ëÇ¥´Â “°ø»ó °úÇÐ ¼Ò¼³ °°Àºµ¥ º°·Î °úÇÐÀûÀÌÁö ¾Ê´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
³ë ´ëÇ¥´Â “¸ðµç ÀÌ¾ß±â°¡ ÃßÃø Åõ¼ºÀÌ´Ù. Æ¯»ç¸¦ °¡¸é¼ ¿Ö °ø°³ÀûÀ¸·Î ¸ø °¡³Ä°í? ±×·¯¸é ¿Ö MOU Ã¼°áÀº ºñ°ø°³·Î Çß³ª?”¸é¼ “Àß¸øµÈ ±º»ç MOU Ã¼°á ¶§¹®¿¡ »ç´ÞÀÌ ³ª¼ °¡´Âµ¥ °ø°³ÀûÀ¸·Î °£´Ù´Â °ÍÀ» ¾ÕµÚ°¡ ¾È ¸ÂÁö ¾Ê³Ä”°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¾î ³ë ´ëÇ¥´Â “¿½ÉÈ÷ Á» ¶Ù¾î´Ù³à¶ó. °øºÎ ¾È ÇØ¼ ½ÃÇè ¼ºÀû ³ª»Û °É °¡Áö°í ´ãÀÓ ¼±»ý´ÔÀÌ Á¤´ä °¡¸£ÃÄÁá´Ù ÇÏ¸é µÇ³Ä”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÀÌ¿¡ ±è ¿ø³»´ëÇ¥´Â “¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¸¦ ²ÙÂ¢¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥ ¹® Á¤ºÎ¸¦ ÁöÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¼¼°è¿¡¼ º¸±â µå¹È Á¤¸» ÈñÇÑÇÑ ¾ß´ç”ÀÌ¶ó¸ç ³ë ´ëÇ¥¿¡°Ô ¸ñÃ»À» ³ô¿´´Ù. ±è ¿ø³»´ëÇ¥ÀÇ ¸»¿¡ ³ë ¿ø³»´ëÇ¥´Â “¾ß´çÀ» Á¦´ë·Î ¾È ÇØºÁ¼ ¾ß´çÀÌ ¹¹ÇØ¾ß µÉ Áö ¸ð¸£´Â°Å´Ù. ±×·¯´Ï±î ÅºÇÙ ´çÇßÁö, ÀÌ »ç¶÷¾Æ”¶ó°í ¹Þ¾ÆÃÆ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ º¸¼ö ÆÐ³Î·Î Âü¼®ÇÑ ¹ÚÇüÁØ µ¿¾Æ´ë ±³¼ö°¡ “ÀûÆóÃ»»êÀÌ ¾Æ´Ñ Á¤Ä¡º¸º¹À¸·Î º¸ÀÎ´Ù”¸ç “¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ°¡ Á¤Ä¡Àû Àç¹Ì¸¦ º¸°í ÀÖ´Ù”°í ¸»ÇÏÀÚ, ±è¼ºÅÂ ¿ø³»´ëÇ¥´Â “Á¤Ã¥·ÀÎ»çº¸º¹ ÇÏÁö ¸»¶ó°í ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ±è ÀÇ¿øÀº “4´ë°Àº ¸î ½Ê¾ïÀÌ µé¾î°£ »ç¾÷ÀÎµ¥ Áö±Ý º¸¸¦ Ã¶°ÅÇÏ°í ¹°À» ´Ù »©³»¶ó´Â °ÍÀÌ ÀßÇÏ´Â ÁþÀÌ³Ä”¸ç 4´ë° »ç¾÷ ÀÌ¾ß±â¸¦ ²¨³Â´Ù. ±×·¯ÀÚ ³ë ´ëÇ¥´Â “±×·¸´Ù. (ÀßÇÏ´Â ÀÏÀÌ´Ù)”°í ¸Â¹Þ¾ÆÃÄ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø µÎ »ç¶÷ÀÌ ºÎµúÈ÷±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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