ÄÚ½º´Ú, 10³â¸¸¿¡ 820¼± µ¹ÆÄ¡¦¿¬³» 940 °¡´É Àü¸Á

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ÄÚ½º´ÚÀÌ 10³â¸¸¿¡ 820¼±À» µ¹ÆÄÇß´Ù.
3ÀÏ ¿ÀÈÄ 1½Ã 49ºÐ²² ÇöÀç ÄÚ½º´ÚÁö¼ö´Â Àü³¯ ´ëºñ 7.59Æ÷ÀÎÆ®(0.93%) ¿À¸¥ 820.04¿¡ °Å·¡µÇ¸ç 820¼±À» µ¹ÆÄÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÄÚ½º´ÚÁö¼ö´Â Àü³¯º¸´Ù 3.85Æ÷ÀÎÆ®(0.47%) »ó½ÂÇÑ 816.30¿¡ °³ÀåÇß´Ù. ÀÌÈÄ Á¡Â÷ »ó½ÂÆøÀ» ´Ã¸®¸ç ÀåÁß ÇÑ¶§ 824.18±îÁö Ä¡¼Ú¾Ò´Ù.
¿ÀÈÄ 2½Ã 20ºÐ²² ±âÁØ 816.17·Î ÄÚ½º´ÚÀº ´Ù½Ã 820 ÀÌÇÏ·Î ÇÏ¶ôÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌÃ³·³ ÄÚ½º´ÚÁö¼ö°¡ 820¼±À» ³Ñ¾î¼± °ÍÀº Áö³ 2007³â 11¿ù ÀÌÈÄ ¾à 10³â¿© ¸¸ÀÌ´Ù.
½ÅÇÑ±ÝÀ¶ÅõÀÚ´Â 3ÀÏ ÄÚ½º´Ú Áö¼ö°¡ ¿¹»óº¸´Ù ºü¸£°Ô »ó½ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù¸ç ¿ÃÇØ Áö¼ö°¡ ¿¬¸»±îÁö ¿À¸§¼¼¸¦ ÀÌ¾î°¡¸é 940Æ÷ÀÎÆ®±îÁö ¿À¸¦ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ¶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
³ëµ¿±æ ¿¬±¸¿øÀº “ÄÚ½º´ÚÁö¼ö°¡ 2ÀÏ Á¾°¡±âÁØÀ¸·Î 10³â ¸¸¿¡ Ã³À½ 800¼±À» µ¹ÆÄÇß´Âµ¥ Ãß°¡ »ó½Â ¿©·ÂÀÌ ¿©ÀüÈ÷ Å©´Ù”¸ç “ÄÚ½ºÇÇ ´ëºñ »ó´ë °µµ°¡ 2005³â ÀÌÈÄ Æò±Õ ¼öÁØÀÌ¾î¼ »ó½ÂÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿î ¼öÁØÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
½ÅÇÑ±ÝÅõ´Â ÄÚ½º´ÚÁö¼ö°¡ 1¿ù Áß¿¡ 2007³â °íÁ¡ÀÎ 840¼±µµ ³Ñ¾î¼³ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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