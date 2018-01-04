ÀÎÅÚ, ÇØÅ· Ãë¾à°ú ¼º´ÉÀúÇÏ ³í¶õ ÇØ°á ¹æ¹ýÀº?¡¦¡°¾÷°è Â÷¿ø¿¡¼­ ´ëÀÀ ³ª¼³ °Í¡±

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|¡ã 4ÀÏ ·ÎÀÌÅÍ Åë½Å µîÀº ±¸±Û ¿¬±¸¿ø, ÇÐÀÚ, ¾÷°è °ü°èÀÚ µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ º¸¾È Àü¹®°¡µéÀÌ ÀÎÅÚ, AMD, ARMÈ¦µù½ºÀÇ ¹ÝµµÃ¼ Ä¨¿¡¼ ÇØÅ·¿¡ Ãë¾àÇÑ °áÇÔÀÎ ¡®¸áÆ®´Ù¿î¡¯(Meltdown)ÀÌ³ª ¡®½ºÆåÅÍ¡¯(Spectre)¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù°í 3ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¼¼°è ½ÃÀåÀÇ 90% ÀÌ»óÀ» Àå¾ÇÇÑ ÀÎÅÚÀÇ ÄÄÇ»ÅÍ ¹ÝµµÃ¼ Ä¨¿¡ ÇØÅ·¿¡ ³ëÃâµÇ±â ½¬¿î °áÇÔÀÌ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
4ÀÏ ·ÎÀÌÅÍ Åë½Å µîÀº ±¸±Û ¿¬±¸¿ø, ÇÐÀÚ, ¾÷°è °ü°èÀÚ µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ º¸¾È Àü¹®°¡µéÀÌ ÀÎÅÚ, AMD, ARMÈ¦µù½ºÀÇ ¹ÝµµÃ¼ Ä¨¿¡¼ ÇØÅ·¿¡ Ãë¾àÇÑ °áÇÔÀÎ ‘¸áÆ®´Ù¿î’(Meltdown)ÀÌ³ª ‘½ºÆåÅÍ’(Spectre)¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù°í 3ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù.
¸áÆ®´Ù¿îÀº ÀÎÅÚ Ä¨¿¡¼ ¹ß°ßµÆÀ¸¸ç, ÇØÄ¿µéÀÌ ÇÏµå¿þ¾î Àåº®À» ¶Õ°í ÄÄÇ»ÅÍ ¸Þ¸ð¸®¿¡ Ä§ÅõÇØ ·Î±×ÀÎ ºñ¹Ð¹øÈ£ µî °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ÈÉÄ¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ´Ù.
±×·¯³ª ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÀÎÅÚ°ú ARM ÃøÀº ¼³°è °áÇÔÀº ¾Æ´Ï¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ½ºÆåÅÍ´Â ÀÎÅÚ, AMD, ARMÈ¦µù½ºÀÇ Ä¨¿¡¼ ³ªÅ¸³µ´Ù.
¸áÆ®´Ù¿îÀº ´Ü±âÀû Ãø¸é¿¡¼ ´õ ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÆÐÄ¡(¼öÁ¤ ÇÁ·Î±×·¥)·Î º¸¿ÏÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¹Ý¸é ½ºÆåÅÍ´Â ÇØÄ¿µéÀÌ Ä§ÅõÇÏ±â°¡ ´õ ¾î·ÆÁö¸¸ ¹®Á¦¸¦ ÆÐÄ¡·Î ¹Ù·ÎÀâ´Â °Í ¿ª½Ã ¾î·Æ´Ù´Â Á¡¿¡¼ Àå±âÀûÀ¸·Î´Â ´õ Å« ¹®Á¦¸¦ ¾ß±âÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÎÅÚÀº º¸¾È°áÇÔ°ú °ü·ÃÇØ ÃÖ±Ù °ü·Ã ¿î¿µÃ¼Á¦ÀÇ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÁøÇàÇßÀ¸³ª ÃÖ±Ù ÇÑ ÇØ¿Ü IT Àü¹®¸ÅÃ¼°¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÇÒ ½Ã ¼º´ÉÀúÇÏ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÀÎÅÚÀº ´Ù¸¥ ¾÷Ã¼µéÀÇ ÇÁ·Î¼¼¼µé ¿ª½Ã ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýµÇ°í ÀÖ´Ù¸ç ¾÷°è Â÷¿øÀÇ ´ëÀÀ¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÀÎÅÚÀº 3ÀÏ °ø½Ä ¼º¸íÀ» ³»°í ÇØ¿Ü IT Àü¹®¸ÅÃ¼ ´õ·¹Áö½ºÅÍ¿¡¼ Á¦±âÇÑ º¸¾È ¼³°è¿Í °ü·Ã, º¸¾ÈÆÐÄ¡ ½Ã ¼º´ÉÀúÇÏ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ “´Ù¾çÇÑ ¾÷Ã¼µéÀÇ ÇÁ·Î¼¼¼¿Í ¿î¿µÃ¼Á¦ÀÇ ÄÄÇ»ÅÍµéÀÌ ÀÌ·± ¹®Á¦¿¡ Ãë¾àÇÏ´Ù”¸é¼ “AMD, ARMÈ¦µù½º µî ¿©·¯ ¾÷Ã¼µé°ú ±ä¹ÐÈ÷ Çù·Â, ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ ¾÷°è Â÷¿ø¿¡¼ ÇØ°á¹æ¹ýÀ» °³¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ÀÎÅÚÀº ´õ·¹Áö½ºÅÍ¿¡¼ ÁöÀûÇÑ ¼º´ÉÀúÇÏ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â´Ù°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
ÀÎÅÚÀº “ÀÏºÎ º¸°í¼¿Í ´Þ¸® ¼º´É¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ÀÛ¾÷ºÎÇÏ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç Æò±ÕÀûÀÎ ÄÄÇ»ÅÍ »ç¿ëÀÚÀÇ °æ¿ì Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê¾Æ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¸ç ¿ÏÈµÈ´Ù”¸é¼ “ÀÎÅÚ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¸¥ ¾÷Ã¼µéÀÌ ´ÙÀ½ÁÖ¿¡ ´õ ¸¹Àº ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿Í Æß¿þ¾î ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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