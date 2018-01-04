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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.4 ¸ñ 15:49
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ÀÎÅÚ, ÇØÅ· Ãë¾à°ú ¼º´ÉÀúÇÏ ³í¶õ ÇØ°á ¹æ¹ýÀº?¡¦¡°¾÷°è Â÷¿ø¿¡¼­ ´ëÀÀ ³ª¼³ °Í¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 4ÀÏ ·ÎÀÌÅÍ Åë½Å µîÀº ±¸±Û ¿¬±¸¿ø, ÇÐÀÚ, ¾÷°è °ü°èÀÚ µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ º¸¾È Àü¹®°¡µéÀÌ ÀÎÅÚ, AMD, ARMÈ¦µù½ºÀÇ ¹ÝµµÃ¼ Ä¨¿¡¼­ ÇØÅ·¿¡ Ãë¾àÇÑ °áÇÔÀÎ ¡®¸áÆ®´Ù¿î¡¯(Meltdown)ÀÌ³ª ¡®½ºÆåÅÍ¡¯(Spectre)¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù°í 3ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

¼¼°è ½ÃÀåÀÇ 90% ÀÌ»óÀ» Àå¾ÇÇÑ ÀÎÅÚÀÇ ÄÄÇ»ÅÍ ¹ÝµµÃ¼ Ä¨¿¡ ÇØÅ·¿¡ ³ëÃâµÇ±â ½¬¿î °áÇÔÀÌ ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.

4ÀÏ ·ÎÀÌÅÍ Åë½Å µîÀº ±¸±Û ¿¬±¸¿ø, ÇÐÀÚ, ¾÷°è °ü°èÀÚ µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ º¸¾È Àü¹®°¡µéÀÌ ÀÎÅÚ, AMD, ARMÈ¦µù½ºÀÇ ¹ÝµµÃ¼ Ä¨¿¡¼­ ÇØÅ·¿¡ Ãë¾àÇÑ °áÇÔÀÎ ‘¸áÆ®´Ù¿î’(Meltdown)ÀÌ³ª ‘½ºÆåÅÍ’(Spectre)¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù°í 3ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù.

¸áÆ®´Ù¿îÀº ÀÎÅÚ Ä¨¿¡¼­ ¹ß°ßµÆÀ¸¸ç, ÇØÄ¿µéÀÌ ÇÏµå¿þ¾î Àåº®À» ¶Õ°í ÄÄÇ»ÅÍ ¸Þ¸ð¸®¿¡ Ä§ÅõÇØ ·Î±×ÀÎ ºñ¹Ð¹øÈ£ µî °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ ÈÉÄ¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÑ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÀÎÅÚ°ú ARM ÃøÀº ¼³°è °áÇÔÀº ¾Æ´Ï¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù. ½ºÆåÅÍ´Â ÀÎÅÚ, AMD, ARMÈ¦µù½ºÀÇ Ä¨¿¡¼­ ³ªÅ¸³µ´Ù.

¸áÆ®´Ù¿îÀº ´Ü±âÀû Ãø¸é¿¡¼­ ´õ ½É°¢ÇÑ ¹®Á¦ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÆÐÄ¡(¼öÁ¤ ÇÁ·Î±×·¥)·Î º¸¿ÏÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¹Ý¸é ½ºÆåÅÍ´Â ÇØÄ¿µéÀÌ Ä§ÅõÇÏ±â°¡ ´õ ¾î·ÆÁö¸¸ ¹®Á¦¸¦ ÆÐÄ¡·Î ¹Ù·ÎÀâ´Â °Í ¿ª½Ã ¾î·Æ´Ù´Â Á¡¿¡¼­ Àå±âÀûÀ¸·Î´Â ´õ Å« ¹®Á¦¸¦ ¾ß±âÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

ÀÎÅÚÀº º¸¾È°áÇÔ°ú °ü·ÃÇØ ÃÖ±Ù °ü·Ã ¿î¿µÃ¼Á¦ÀÇ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÁøÇàÇßÀ¸³ª ÃÖ±Ù ÇÑ ÇØ¿Ü IT Àü¹®¸ÅÃ¼°¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ÇÒ ½Ã ¼º´ÉÀúÇÏ°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ÀÎÅÚÀº ´Ù¸¥ ¾÷Ã¼µéÀÇ ÇÁ·Î¼¼¼­µé ¿ª½Ã ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýµÇ°í ÀÖ´Ù¸ç ¾÷°è Â÷¿øÀÇ ´ëÀÀ¿¡ ³ª¼³ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

ÀÎÅÚÀº 3ÀÏ °ø½Ä ¼º¸íÀ» ³»°í ÇØ¿Ü IT Àü¹®¸ÅÃ¼ ´õ·¹Áö½ºÅÍ¿¡¼­ Á¦±âÇÑ º¸¾È ¼³°è¿Í °ü·Ã, º¸¾ÈÆÐÄ¡ ½Ã ¼º´ÉÀúÇÏ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ “´Ù¾çÇÑ ¾÷Ã¼µéÀÇ ÇÁ·Î¼¼¼­¿Í ¿î¿µÃ¼Á¦ÀÇ ÄÄÇ»ÅÍµéÀÌ ÀÌ·± ¹®Á¦¿¡ Ãë¾àÇÏ´Ù”¸é¼­ “AMD, ARMÈ¦µù½º µî ¿©·¯ ¾÷Ã¼µé°ú ±ä¹ÐÈ÷ Çù·Â, ÀÌ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ ¾÷°è Â÷¿ø¿¡¼­ ÇØ°á¹æ¹ýÀ» °³¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç ÀÎÅÚÀº ´õ·¹Áö½ºÅÍ¿¡¼­ ÁöÀûÇÑ ¼º´ÉÀúÇÏ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê´Â´Ù°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

ÀÎÅÚÀº “ÀÏºÎ º¸°í¼­¿Í ´Þ¸® ¼º´É¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâÀº ÀÛ¾÷ºÎÇÏ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç Æò±ÕÀûÀÎ ÄÄÇ»ÅÍ »ç¿ëÀÚÀÇ °æ¿ì Áß¿äÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê¾Æ ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¸ç ¿ÏÈ­µÈ´Ù”¸é¼­ “ÀÎÅÚ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ´Ù¸¥ ¾÷Ã¼µéÀÌ ´ÙÀ½ÁÖ¿¡ ´õ ¸¹Àº ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿Í Æß¿þ¾î ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡±
  • ¡®·Ôµ¥Å¸¿ö ºÒ²ÉÃàÁ¦¡¯ Çà»ç °èÈ¹°ú ¸í´çÀÚ¸®´Â? ¡°Çà»çÀå °ü¶÷°´ ÀÔÀåÀº 8½ÃºÎÅÍ¡±
  • [UFC 219] ´Ò ¸Å±×´Ï, ÄÜµ÷ »ó´ë·Î Àü·«Àû ½Â¸® °ÅµÖ¡¦¡°±×¶ó¿îµå·Î ¸ô¾Æ ÀÏ¹æÀû °æ±â¡±
  • µð½ºÆÐÄ¡, ¡°³½½Ã·© ³²Æí ¿ÕÁøÁø, 12³â º¹¿ª ¹üÁËÀÚ¡¤ÍºÀåÀÚ¿¬ ÆíÁö À§Á¶¡±
  • ¿£È­ È¯À², 940¿ø´ë·Î Æø¶ô¡¦´«Ä¡½Î¿ò ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÅ ¡°Áö±Ý? ´õ ±â´Ù¸±±î?¡±
    • ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡± ¡®°°¾Æ»ð½Ã´Ù¡¯ ¹Ú¿ø¼÷, ¾Æµé Á×À½ ÀÌÈÄ ¸ÍÈ£¸² ±ÇÀ¯¿¡¡¦¡°³²ÇØ »ìÀÌ°¡ Å« À§·Î µÅ¡±
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    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    ¾ÈÀçÇö¢¾±¸Çý¼±, ²Ü ¶³¾îÁö´Â ÀÏ»ó ÀÎÁõ¼¦...¸¶ÁÖº¸°í ÂûÄ¬(ft.±Í¿©¿î °­¾ÆÁö)
    2
    ¡®Áê¸¸Áö¡¯ 22³â¸¸¿¡ µ¹¾Æ¿À´Ù¡¦Íº·Îºó Àª¸®¾ö½º¸¦ µû¶ó ¶°³ª´Â »õ·Î¿î ¸ðÇè
    3
    ¡®ÁÖ°£¾ÆÀÌµ¹¡¯ EXID Á¤È­, ¼ÖÁö¿ÍÀÇ ºÒÈ­¼³ ¾ð±Þ¡¦¡°È°µ¿ ¹Ý´ëÇß´Ù¡±
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    Á¦ÁÖ¶¥ »ç±â Ãß°¡ÇÇÇØ 600¿©¾ï¿ø ´ÞÇÒ°Í¡±
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    ÀÎÅÚ º¸¾È ¼öÁ¤ ÆÐÄ¡°¡ µµ¸®¾î ¼º´ÉÀúÇÏ?¡¦¡°ÃÖ´ë 30% ¼º´ÉÀúÇÏ ¿ì·Á¡±
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    ³½½Ã·©¡¤ÀüÁØÁÖ ±âÀÚÈ¸°ßÀå¼­ ³ª¿Â ¾ÈÅ¸±î¿î ÇÑ¸¶µð¡¦¡°³½½Ã°¡ ÁøÂ¥ ¹Ï´Â°Ô ¹®Á¦¡±
    10
    ¹è°ð ½Åµµ½Ã Áß½É »ó°¡ "ÇØµç Æ®À©½º2Â÷" ¼­¿ï´ëÇÐ±³, ¼­¿ï´ë º´¿ø Á¤¹® ÄÚ³Ê »ó°¡ ºÐ¾ç!
    ¿ï»ê ½Ã°¢¿¹¼ú Ç³¼ºÇÑ ÇÑ»ó Â÷·ÁÁø´Ù
    À¯ÄèÇÑ µ¿¹°µé°ú ¼ø¼öÀÇ ¼¼°è·Î, ¼­¾çÈ­°¡ ¿À³ª°æ °³ÀÎÀü
    [¸®ºä/Ã¢ÀÛ¹ÂÁöÄÃ ¡®¿Ü¼Ö¡¯]¿ì¸®¸» Å«»çÀü ÆíÂù °úÁ¤ °ø¿¬ ¹é¹Ì...
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 1¿ù 1ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 29ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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