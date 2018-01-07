¡®Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û¡¯ ¼ÛÇØ, ´ëÇÑ¹Î±¹ ¿ª»çÀÇ »êÁõÀÎ¡¦¡°6.25 ÈÞÀü Àüº¸ Á÷Á¢ Ä£ Àåº»ÀÎ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.7 ÀÏ 14:48
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½ÂÀÎ 2018.01.07  
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7ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS ‘Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û’¿¡¼­ °æ±âµµ ¿©ÁÖ¸¦ Ã£¾Ò´Ù.

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7ÀÏ ¹æ¼Û¿¡¼­µµ MC ¼ÛÇØÀÇ ÀÔ´ãÀº ºûÀ» ¹ßÇß´Ù. ¼ÛÇØÀÇ ³ªÀÌ´Â ¸¸91¼¼ÀÌÁö¸¸ ¿©ÀüÈ÷ È°¹ßÇÑ ¹æ¼Û È°µ¿À» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.

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