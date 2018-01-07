¡®ÀÎ±â°¡¿ä¡¯ Æ®¿ÍÀÌ½º, ¿¢¼Ò¡¤µò ´©¸£°í 3ÁÖ ¿¬¼Ó 1À§ ´Þ¼º¡¦»õÇØ Ã¹ 1À§ ±â·ÏÇØ

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7ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘ÀÎ±â°¡¿ä’´Â ¼ÒÀ¯, ¸ó½ºÅ¸¿¢½º, ·¯ºí¸®Áî(Lovelyz), ¸ð¸ð·£µå, ¿£ÇÃ¶óÀ×(N.Flying), ¼Ò¿¬ ¹ÚÀçÁ¤, ´õº¸ÀÌÁî, TRCNG, IN2IT, Å©¸®»þ Ãò, ÇÑÈñÁØ, BLK, CANDO, ÇØ¾Æ, ¹ö½ºÅÍÁî, ÇÃ·¡½¬ µîÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¿£ÇÃ¶óÀ×, ¸ð¸ð·£µå, TRCNG, Å©¸®»þ Ãò, ÇÑÈñÁØ, CANDO µîÀº ÄÄ¹é ¹«´ë¸¦ °¡Áö°í ÆÒµé°ú ¸¸³µ´Ù.
1À§ ÀÚ¸®¸¦ µÎ°í´Â Æ®¿ÍÀÌ½º ‘Heart Shaker’, ¿¢¼Ò ‘Universe’, µò ‘instagram’ÀÌ ¸ÂºÙ¾ú°í Æ®¿ÍÀÌ½º°¡ 3ÁÖ ¿¬¼Û Æ®¸®ÇÃ Å©¶ó¿îÀ» ´Þ¼ºÇß´Ù.
ÀÌ³¯ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ ‘ÇÏÆ® ¼ÎÀÌÄ¿’´Â Æ®¿ÍÀÌ½º Á¤±Ô 1Áý 'Æ®¿ÍÀÌ½ºÅ¸±×·¥(TWICETAGRAM)'ÀÇ ¸®ÆÐÅ°Áö ¾Ù¹ü '¸Þ¸® & ÇØÇÇ(Merry & Happy)'ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°îÀÌ´Ù. Æ®¿ÍÀÌ½ºÇ¥ °Ü¿ï¼ÛÀ¸·Î ¹à°í °Ç°ÇÑ ¸Å·ÂÀÌ ´ã°å´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ³¯ Æ®¿ÍÀÌ½º´Â ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÏÁö ¾Ê¾Æ MCµéÀÌ Æ®·ÎÇÇ¸¦ ´ë½Å ÀüÇÏ°Ú´Ù´Â ¸»·Î °¨»ç ÀÎ»ç¸¦ ´ë½ÅÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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