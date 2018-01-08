ÀÎÃµ ¿©°í»ý Áý´ÜÆøÇà ¡°ÇÇ Æ¢°åÀ¸´Ï ¼¼Å¹ºñ ³»³ö¶ó´õ¶ó¡±...ÆøÇà ÈÄ °¡ÇØÀÚ ¹ß¾ð ¡®°æ¾Ç¡¯

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|¡ã ÀÎÃµÁö¿ªÀÇ ÇÑ ¿©°í»ýÀÌ Áý´Ü ÆøÇàÀ» ´çÇÑ ³»¿ëÀÌ SNS¿¡ °ø°³µÅ ³×Æ¼ÁðÀÇ °øºÐÀ» »ê °¡¿îµ¥, °æÂûÀÌ ¼ö»ç¿¡ ³ª¼¹´Ù.
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ÀÎÃµ ³²µ¿°æÂû¼´Â 7ÀÏ 20´ë ³²¼º 2¸í, 10´ë ¿©¼º B¾ç(15) µî ÃÑ 4¸í¿¡ ´ëÇØ °øµ¿ÆøÇà ¹× °øµ¿°¨±Ý µîÀÇ ÇøÀÇ·Î Á¶»ç ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌµéÀº Áö³ 3ÀÏ ¿ÀÈÄºÎÅÍ ´ÙÀ½ ³¯ »õº®±îÁö ÀÎÃµ ³²µ¿±¸ °£¼®µ¿ÀÇ ÇÑ °ñ¸ñ°ú ÁÖÅÃ¿¡¼ 6½Ã°£¿¡ °ÉÃÄ ¿©°í»ý A(19) ¾çÀ» Áý´ÜÆøÇàÇÏ°í °¨±ÝÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 5ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡´Â ‘ÀÎÃµ ¿©Áß»ý Áý´Ü ÆøÇà»ç°Ç’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ÆøÇàÀ» ´çÇØ ½ÉÇÏ°Ô ¾ó±¼ÀÌ ºÎÀº ¿©¼ºÀÇ »çÁøÀÌ ±Þ¼ÓÈ÷ È®»êµÆ´Ù.
ÇØ´ç ±Û¿¡´Â “°¡ÇØÀÚµéÀÌ 6½Ã°£À» ¶§¸®°í ½ÉÁö¾î ¼º¸Å¸Å¸¦ ½ÃÅ°·Á°í Çß´Ù”¸ç “ÇÇÇØÀÚ´Â ¹øÈ£¸¦ ¿Ü¿î Ä£±¸¿¡°Ô ÀüÈÇÏ°í µµ¸Á°¡¼ ±¸»çÀÏ»ýÀ¸·Î »ì¾Ò´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌµéÀº ÇÇÇØ ¿©°í»ýÀ» ÆøÇàÇÏ´Ù°¡ ¿Ê¿¡ ÇÇ°¡ ¹¯ÀÚ ¼¼Å¹ºñ ¸í¸ñÀ¸·Î 45¸¸¿øÀ» ¿ä±¸ÇÏ¸ç ¼º¸Å¸Åµµ °¿äÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀÌ ³í¶õÀÌ µÇÀÚ ÀÎÃµ ¼ºÎ°æÂû¼´Â »ç½Ç°ü°è¸¦ ÆÄ¾ÇÇÑ °á°ú ‘¿©Áß»ý ÆøÇà »ç°Ç’ÀÌ¶ó´Â SNS ±Û°ú´Â ´Þ¸® ÇÇÇØÀÚ´Â 2¿ù Á¹¾÷À» ¾ÕµÐ ¿©°í»ý A¾çÀ¸·Î È®ÀÎÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
A ¾çÀº 6ÀÏ ÀÌµé 4¸í¿¡ Áý´Ü ÆøÇàÀ» ´çÇÏ°í ¼º¸Å¸Åµµ °¿ä¹Þ¾Ò´Ù´Â ³»¿ëÀÇ °í¼ÒÀåÀ» Á¦ÃâÇß´Ù.
°æÂû °ü°èÀÚ´Â “ÇÇ°í¼ÒÀÎµéÀº ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÇ¸é °øµ¿»óÇØ³ª °øµ¿°¨±Ý µîÀÇ ÇøÀÇ¸¦ Àû¿ëÇÒ ¹æÄ§”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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