Ãß½Å¼ö¢¾ÇÏ¿ø¹Ì, ·¯ºê½ºÅä¸® ¡®½ÉÄô¡¯...¡°Ã¹¸¸³²¿¡ Ãµ»ç°¡ Áö³ª°¡´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù¡±

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¾ß±¸ ¼±¼ö Ãß½Å¼ö¿Í ±×ÀÇ ¾Æ³» ÇÏ¿ø¹ÌÀÇ ·¯ºê½ºÅä¸®°¡ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Ãß½Å¼ö´Â Áö³ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘È²±Ý¾îÀå ¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÇÏ¿ø¹Ì¿ÍÀÇ ¸¸³²ºÎÅÍ °áÈ¥±îÁöÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÅÐ¾î³õÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×´Â ´ç½Ã “Áö³ 2003³â¿¡ ¾Æ³»¸¦ Ã³À½ ºÃÀ» ´ç½Ã Ãµ»ç°¡ Áö³ª°¡´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù”¸ç ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “¾Ë°í º¸´Ï Áö±ÝÀÇ ¾Æ³»´Â ¸¸³ª±â·Î ÇÑ »ç¶÷ÀÇ ÁöÀÎÀÇ ¾ð´Ï¿´´Ù”¸ç “¹«Á¶°Ç ³» ¿©ÀÚ·Î ¸¸µé¾î¾ß°Ú´Ù´Â »ý°¢¿¡ ¾Æ³»¸¦ ¼³µæÇØ °ÅÀÇ ¸ÅÀÏ ¸¸³²À» °¡Á³´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯´ø Áß ±× ´ç½Ã ÇÑ´Þ µÚ¸é ´Ù½Ã ¹Ì±¹À¸·Î µé¾î°¡¾ß ÇÒ »óÈ²À» ¸Â¾Æ ÇÏ¿ø¹ÌÀÇ ¾Æ¹öÁö¸¦ Ã£¾Æ °¬´Ù°í ¸»Çß´Ù.
Ãß ¼±¼ö´Â “ÀåÀÎ¾î¸¥¿¡ ‘ÇÑ ´Þ¸¸ÀÌ¶óµµ °°ÀÌ »ì°í ½Í´Ù’°í ¿ë±â³» ¸»Çß´Ù”¸ç “ÀåÀÎ¾î¸¥Àº ‘¿ì¸® µþÀÌ »õº®¿¡ µé¾î ¿Ã ¶§ºÎÅÍ ³ ÀÌ¹Ì ÀÚ³×¿¡°Ô ¸ðµç °É Áá³×’ ¶ó°í ¸»¾¸ÇÏ¼Ì´Ù”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, Ãß½Å¼ö¿Í ÇÏ¿ø¹Ì´Â Áö³ 7ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘ÀÌ¹æÀÎ’¿¡¼ ·Î¸ÇÆ½ÇÑ °áÈ¥ ±â³äÀÏ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ÀüÇØ ÈÁ¦¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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