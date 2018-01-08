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ÀåÈñÁøÀº ‘Àü¾î°¡ ¸Ô°í½Í´Ù’°í ÀÌº¸¿µ¿¡ ¸»ÇÏÀÚ, ÀÌº¸¿µÀº “Àá±ñ¸¸ ±â´Ù·ÁºÁ”¶ó°í ÇÏ´õ´Ï “Àü¾î Á¶±Ý¸¸ ÁÖ½Ã¸é ¾È µÅ¿ä?”¶ó°í Á÷¿ø¿¡°Ô ¸»Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯ÀÚ “Á÷¿øºÐÀÌ ‘Àü¾î°¡ ¾ó¸¶³ª ºñ½Ñµ¥ ¼ºñ½º·Î ´Þ¶ó°í ÇÏ³Ä’ °ÅÀýÇÏ¼Ì´Ù”¸ç “±×·±µ¥ °©ÀÚ±â Àú¸¦ ¾Ë¾Æº¸½Ã°í´Â ‘ÁøÀÛ ¸ô¶óºÁ¼ ¼ºñ½º¸¦ ¸øµå·È´Ù’¸é¼ Àü¾î¸¦ ¼ºñ½º·Î ÁÖ¼Ì´Ù”°í ÅÐ¾î³ù´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÈÄ ³×Æ¼ÁðµéÀº ÀåÈñÁøÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ÀÌº¸¿µÀ» ±ð¾Æ ³»¸®´Â µÞ´ãÈ °°´Ù¸ç º¸±â ºÒÆíÇß´Ù´Â ¹ÝÀÀÀÌ ÄÇ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌº¸¿µµµ ¿¬¿¹ÀÎÀ» ³»¼¼¿ö ¼ºñ½º¸¦ ´ç¿¬ÇÏ°Ô ¹Þ´Â ¿¹ÀÇ¾ø´Â Çàµ¿¿¡ ´ëÇØ ½Î´ÃÇÑ ¹ÝÀÀÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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