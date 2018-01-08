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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.8 ¿ù 16:42
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.08  
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¹è¿ì ÀÌº¸¿µÀº ÀåÈñÁøÀÌ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ ÀüÇÑ '½Ä´ç ¼­ºñ½º ÁÖ¹® ÀÏÈ­'¿¡ ´ëÇØ »ç½Ç¹«±ÙÀÌ¶ó´Â ÀÔÀå°ú ÇÔ²² ¾Ç¼º´ñ±Û¿¡ ´ëÇØ °­°æ´ëÀÀÇÒ ¶æÀ» ¹àÇû´Ù.

ÀÌº¸¿µ ¼Ò¼Ó»ç ÇÃ¶óÀÌ¾÷ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº 8ÀÏ “¾ó¸¶ Àü ¸ð ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ ¼Ò¼Ó¹è¿ì ÀÌº¸¿µ¾¾¿Í Ä£ºÐÀÌ ÀÖ´Â ÈÄ¹è ¹è¿ì°¡ Àç¹Ì¸¦ ´õÇÏ·Á°í º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ¾ê±âÇØ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ ÆÛÁ®³ª°¬´Ù”¸ç “´ç»ç´Â ±×·¯ÇÑ ³»¿ëÀÌ ÀüÇô »ç½ÇÀÌ ¾Æ´ÔÀ» ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¸»¾¸µå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¹è¿ì ÀåÈñÁøÀº Áö³­ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡¼­ ÀÌº¸¿µ°ú ÇÔ²² ½Ä´ç¿¡ °¬´ø ÀÏÈ­¸¦ ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

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ÀåÈñÁøÀº ‘Àü¾î°¡ ¸Ô°í½Í´Ù’°í ÀÌº¸¿µ¿¡ ¸»ÇÏÀÚ, ÀÌº¸¿µÀº “Àá±ñ¸¸ ±â´Ù·ÁºÁ”¶ó°í ÇÏ´õ´Ï “Àü¾î Á¶±Ý¸¸ ÁÖ½Ã¸é ¾È µÅ¿ä?”¶ó°í Á÷¿ø¿¡°Ô ¸»Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯ÀÚ “Á÷¿øºÐÀÌ ‘Àü¾î°¡ ¾ó¸¶³ª ºñ½Ñµ¥ ¼­ºñ½º·Î ´Þ¶ó°í ÇÏ³Ä’ °ÅÀýÇÏ¼Ì´Ù”¸ç “±×·±µ¥ °©ÀÚ±â Àú¸¦ ¾Ë¾Æº¸½Ã°í´Â ‘ÁøÀÛ ¸ô¶óºÁ¼­ ¼­ºñ½º¸¦ ¸øµå·È´Ù’¸é¼­ Àü¾î¸¦ ¼­ºñ½º·Î ÁÖ¼Ì´Ù”°í ÅÐ¾î³ù´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û ÈÄ ³×Æ¼ÁðµéÀº ÀåÈñÁøÀÇ ¹ß¾ðÀÌ ÀÌº¸¿µÀ» ±ð¾Æ ³»¸®´Â µÞ´ãÈ­ °°´Ù¸ç º¸±â ºÒÆíÇß´Ù´Â ¹ÝÀÀÀÌ ÄÇ´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌº¸¿µµµ ¿¬¿¹ÀÎÀ» ³»¼¼¿ö ¼­ºñ½º¸¦ ´ç¿¬ÇÏ°Ô ¹Þ´Â ¿¹ÀÇ¾ø´Â Çàµ¿¿¡ ´ëÇØ ½Î´ÃÇÑ ¹ÝÀÀÀÌ ÀÏ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    À¯ÄèÇÑ µ¿¹°µé°ú ¼ø¼öÀÇ ¼¼°è·Î, ¼­¾çÈ­°¡ ¿À³ª°æ °³ÀÎÀü

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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