[ÅäÆ®³Ñ À«ºí´ø] ¼ÕÈï¹Î, °ñ´ë ¸ÂÈ÷°í Åº½Ä¡¦±×·³¿¡µµ ³ôÀº Æò°¡ ¡°À«ºí´ø¿¡ À§ÇùÀû Á¸Àç¡±

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ÅäÆ®³ÑÀº 8ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) »õº® ¿µ±¹ ·±´ø À¤ºí¸® ½ºÅ¸µð¿ò¼ ¿¸° À«ºí´ø°úÀÇ ‘2017-2018 À×±Û·£µåÃà±¸ÇùÈ¸(FA)ÄÅ’ 64° È¨ °æ±â¼ 3-0 ¿Ï½ÂÀ» °ÅµÎ¸ç 32°¿¡ ÁøÃâÇß´Ù.
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