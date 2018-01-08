°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.8 ¿ù 16:42
¿¬¿¹/½Ã»ç
[ÅäÆ®³Ñ À«ºí´ø] ¼ÕÈï¹Î, °ñ´ë ¸ÂÈ÷°í Åº½Ä¡¦±×·³¿¡µµ ³ôÀº Æò°¡ ¡°À«ºí´ø¿¡ À§ÇùÀû Á¸Àç¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 8ÀÏ »õº®(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ·±´ø À¤ºí¸® ½ºÅ¸µð¿ò¼­ ¿­¸° ÅäÆ®³Ñ°ú À«ºí´øÀÇ ¡®2017-2018 À×±Û·£µåÃà±¸ÇùÈ¸(FA)ÄÅ¡¯ 64°­ °æ±â°¡ ¿­¸° °¡¿îµ¥ ¼ÕÈï¹ÎÀÌ ¾Æ½±°Ô ¿¬¼Ó °ñ µæÁ¡¿¡ ½ÇÆÐÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

¼ÕÈï¹ÎÀÌ ºñ·Ï ¿¬¼Ó °ñ µæÁ¡¿¡´Â ½ÇÆÐÇßÀ¸³ª ¿Ü½ÅÀ¸·ÎºÎÅÍ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

ÅäÆ®³ÑÀº 8ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) »õº® ¿µ±¹ ·±´ø À¤ºí¸® ½ºÅ¸µð¿ò¼­ ¿­¸° À«ºí´ø°úÀÇ ‘2017-2018 À×±Û·£µåÃà±¸ÇùÈ¸(FA)ÄÅ’ 64°­ È¨ °æ±â¼­ 3-0 ¿Ï½ÂÀ» °ÅµÎ¸ç 32°­¿¡ ÁøÃâÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÅäÆ®³ÑÀº 4-4-2Àü¼úÀ» È°¿ëÇß´Ù. ¿¡ÀÌ½ºÀÎ ÇØ¸® ÄÉÀÎ°ú Æä¸£³­µµ ¿ä·»Å×¿¡°Ô ÅõÅéÀ» ¸Ã°å°í, ¹«»ç ½Ã¼ÒÄÚ, ºòÅÍ ¿Ï¾ß¸¶, ¹«»ç µ©º§·¹, ¿¡¸¯ ¶ó¸á¶ó¸¦ 2¼±¿¡ ¹èÄ¡Çß´Ù.

¼ÕÈï¹ÎÀº ±³Ã¼ ¸í´Ü¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È°í 0-0À¸·Î ¸Â¼± ÈÄ¹Ý 14ºÐ ±³Ã¼ ÃâÀüÇØ ±×¶ó¿îµå¸¦ ¹â¾Ò´Ù.

ÅäÆ®³ÑÀº °ñ Á¡À¯À²ÀÌ ³ôÀ½¿¡µµ ¾Æ½±°Ô µæÁ¡ÀÌ ¾ø¾ú´ø Àü¹Ý°ú ´Þ¸® ÈÄ¹Ý¿¡ µé¾î ÇØ¸® ÄÉÀÎÀÌ 2°ñÀ» ³Ö°í º£¸£Åë¾ðÀÌ 1°ñÀ» ±â·ÏÇÔ 3-0À¸·Î À«ºí´øÀ» µûµ¹·È´Ù.

¼ÕÈï¹ÎÀº ±×¶ó¿îµå¸¦ ´©ºñ¸ç È°¹ßÈ÷ ¶Ù¾ú´Ù. ÈÄ¹Ý 41ºÐ¿¡´Â µ¿·á Å°·± Æ®¸®ÇÇ¾îÀÇ ÆÐ½º¸¦ ¹Þ¾Æ °áÁ¤Àû ½¸ Âù½º¸¦ ¾ò¾úÀ¸³ª ¿À¸¥¹ß ¼ôÀÌ °ñ´ë ¿ÞÂÊ ±âµÕÀ» ¸Â°í ³ª¿À¸ç ¾Æ½¬¿òÀ» »ïÄÑ¾ß Çß´Ù.

ºñ·Ï µæÁ¡¿¡´Â ¼º°ø ¸øÇßÀ¸³ª ¿µ±¹ ESPNÀº ¼ÕÈï¹Î¿¡°Ô ÆòÁ¡ 7ÀÌ¶ó´Â ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ Áá´Ù. Ç®Å¸ÀÓÀ» ¼ÒÈ­ÇÏ¸ç È°¾àÇÑ º£¸£Åë¾ðÀº 9Á¡, 2°ñÀ» ÅÍÆ®¸° ÄÉÀÎ°ú ½Ã¼ÒÄÚ´Â 8Á¡À¸·Î Æò°¡Çß´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀº ÀÌµéÀÇ µÚ¸¦ ÀÌ¾î ÆÀ ³» °øµ¿ 4À§¿¡ ÇØ´çµÇ´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

ESPNÀº ¼ÕÈï¹ÎÀÇ °æ±â¿¡ ´ëÇØ “µæÁ¡ÀÌ ¾øÀ» ¶§ ³ª¿Í Å« È¯È£¸¦ ¹Þ¾Ò°í, ÅäÆ®³ÑÀÇ ¶Ç ´Ù¸¥ À§ÇùÀûÀÎ Á¸Àç¿´´Ù”¸ç “¹æÇâÀ» ¹Ù²Ù´Â ±×ÀÇ ½´ÆÃÀÌ °ñÆ÷½ºÆ®¸¦ ¸ÂÈ÷¸ç °ÅÀÇ µæÁ¡À» ÇÒ »·Çß´Ù”°í Æò°¡Çß´Ù.

 

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡±
  • ¿£È­ È¯À², 940¿ø´ë·Î Æø¶ô¡¦´«Ä¡½Î¿ò ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÅ ¡°Áö±Ý? ´õ ±â´Ù¸±±î?¡±
  • ¡°º»È¸ÀÇ Âü¼®ÇØ´Þ¶ó¡± ½Ã¹Î ¹®ÀÚ¿¡ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ´äÀåÇÑ ÀÇ¿ø¡¦´©¸®²Ûµé ¼ú·· ¡°Áø½ÉÀÌ¾ß?¡±
  • ¾ÆÀÌÆù ¹èÅÍ¸® ±³Ã¼, ÇÑ±¹µµ ¿À´ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛ¡¦¡°±³Ã¼ºñ¿ë ÃÖ´ë 3¸¸ 4Ãµ¿ø¡±
  • ¹æ¿¹´ãÀÌ ÀÔÀÌ ´âµµ·Ï ¸»ÇÑ 8»ì ¿¬»ó Ã¹»ç¶ûÀº? ¡°KÆË½ºÅ¸ 6ÀÇ ¡®Àü¹ÎÁÖ¡¯¡±
    • ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡± ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹æ¿¹´ãÀÌ ÀÔÀÌ ´âµµ·Ï ¸»ÇÑ 8»ì ¿¬»ó Ã¹»ç¶ûÀº? ¡°KÆË½ºÅ¸ 6ÀÇ ¡®Àü¹ÎÁÖ¡¯¡±
    2
    ¿Õ¾²ÃÑ, ¾ÐµµÀûÀÎ Àç·Â º¸´Ï¡¦¡°»ýÀÏ ¸Â¾Æ ¸ôµðºê ¼¶ ºô·È´Ù¡±
    3
    ¡®½´ÆÛ¸ÇÀÌ µ¹¾Æ¿Ô´Ù¡¯ »ý¾Ö Ã¹ ÇÇÀÚ¿¡ ÀüÀ²ÇÑ Àª¸®¾ö¡¦»ù ÇØ¹ÖÅÏ, ¾Æ³» À§ÇØ È«ÇÕ½´Æ® »çµé°í ¿À±âµµ
    4
    ÃÖ´Ùºó, ±è¿¬¾Æ¿Í ÇÇ°Ü ¼±ÈÄ¹è Åõ¼¦ °ø°³¡¦¡°Àúµµ ¿Ã¸²ÇÈ °¡¿ä¡±
    5
    ¿¡¾îºÎ»ê, 9ÀÏºÎÅÍ ÃÊÆ¯°¡ Á¤±â¼¼ÀÏ ½Ç½Ã
    6
    Á¶ÇÕ¿ø ÀÌÀÍ ¸Å¸ôµÈ ³ëÁ¶, °í¸³ ÀÚÃÊ¡¦ÀÎ½Äº¯È­ ½Ã±Þ
    7
    Çö´ëÁß°ø¾÷ 9ÀÏ ÀÓ´ÜÇù Âù¹ÝÅõÇ¥ ½Ç½Ã
    8
    °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò, ±Ý°¨¿ø ±ÔÁ¦ ¾öÆ÷¿¡ ºñ»ó °É·Á¡¦¡°°èÁÂ Æ¯º°°Ë»ç¿¡ °Å·¡¼Ò Æó¼â µî °ËÅä¡±
    9
    ¡®ºñÆ®ÄÚÀÎ¡¯ °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò, ÇÏ·ç Æò±Õ ¼ö¼ö·á ¼öÀÍ 25¾ï¡¦ÇÇÇØ ¹ß»ý Ã¥ÀÓÀº ¼ÒºñÀÚ ¸ò?
    10
    Æ¼¾Æ¶ó¿¡ ½´ÆÛÄ« ¼±¹°ÇÑ ¿Õ¾²ÃÑÀº ´©±¸? ¡°°³ÀÎ ÀÚ»ê¸¸ 1Á¶ ¡®Àç¹ú 2¼¼¡¯¡±
    ¼º³â ¸ÂÀº Çö´ë¿¹¼ú°ü, Ç³¼ºÇÑ ¹®È­Çà»ç·Î ÀÚÃà
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 1¿ù 5ÀÏ~)
    3Æ÷¼¼´ëÀÇ ¾Æ½½¾Æ½½ÇÑ Â¦Ã£±â, ¿¬±Ø ¡®Ã¼ÀÎÂ¡ ÆÄÆ®³Ê¡¯ ¿ï»ê°ø¿¬
    ¿ï»ê ½Ã°¢¿¹¼ú Ç³¼ºÇÑ ÇÑ»ó Â÷·ÁÁø´Ù
    À¯ÄèÇÑ µ¿¹°µé°ú ¼ø¼öÀÇ ¼¼°è·Î, ¼­¾çÈ­°¡ ¿À³ª°æ °³ÀÎÀü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr