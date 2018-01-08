°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.8 ¿ù 16:42
¿¬¿¹/½Ã»ç
°¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò, ±Ý°¨¿ø ±ÔÁ¦ ¾öÆ÷¿¡ ºñ»ó °É·Á¡¦¡°°èÁÂ Æ¯º°°Ë»ç¿¡ °Å·¡¼Ò Æó¼â µî °ËÅä¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÃÖÁ¾±¸ ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀÌ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¼¼Á¾·Î Á¤ºÎ¼­¿ïÃ»»ç¿¡¼­ ¿­¸° ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼­ “°¡»óÅëÈ­ Ãë±Þ¾÷¼Ò¿¡ ´ëÇÑ Á÷Á¢ÀûÀÎ ±ÔÁ¦Ã¼°è°¡ »ç½Ç»ó ºÎÀçÇÑ »óÈ²¿¡¼­ °¡»óÅëÈ­ Ãë±Þ¾÷¼Ò¿¡¼­ ¾î¶°ÇÑ ÀÏµéÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ¾î´À ´©±¸µµ Á¦´ë·Î ¾Ë°í ÀÖÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸é¼­ “°¡»óÅëÈ­ Ãë±Þ¾÷¼Ò(°Å·¡¼Ò) Æó¼â µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç °¡´ÉÇÑ ´ë¾ÈÀ» °ËÅäÇÏ°í ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

°¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò¿¡ ºñ»óÀÌ °É·È´Ù.

±ÝÀ¶´ç±¹Àº 6°³ ÀºÇàÀÇ °¡»óÈ­Æó(¾ÏÈ£È­Æó) °Å·¡¼Ò °èÁÂµé¿¡ ´ëÇØ Æ¯º° °Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)°ú ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÌ ÀÌ·ÊÀûÀ¸·Î ÇÔ²² °Ë»ç¿¡ µé¾î°£´Ù.

±Ý°¨¿øÀº ¿À´Ã(8ÀÏ)ºÎÅÍ 11ÀÏ±îÁö ¿ì¸®ÀºÇà, ±¹¹ÎÀºÇà, ½ÅÇÑÀºÇà, ±â¾÷ÀºÇà, ³óÇùÀºÇà, »ê¾÷ÀºÇà µî 6°³ ÀºÇàÀ» °Ë»çÇÑ´Ù.

ÃÖÁ¾±¸ ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀº 8ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï ¼¼Á¾·Î Á¤ºÎ¼­¿ïÃ»»ç¿¡¼­ ¿­¸° ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼­ “°¡»óÅëÈ­ Ãë±Þ¾÷¼Ò¿¡ ´ëÇÑ Á÷Á¢ÀûÀÎ ±ÔÁ¦Ã¼°è°¡ »ç½Ç»ó ºÎÀçÇÑ »óÈ²¿¡¼­ °¡»óÅëÈ­ Ãë±Þ¾÷¼Ò¿¡¼­ ¾î¶°ÇÑ ÀÏµéÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ¾î´À ´©±¸µµ Á¦´ë·Î ¾Ë°í ÀÖÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸é¼­ “°¡»óÅëÈ­ Ãë±Þ¾÷¼Ò(°Å·¡¼Ò) Æó¼â µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç °¡´ÉÇÑ ´ë¾ÈÀ» °ËÅäÇÏ°í ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

°¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò °èÁÂµé¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º° °Ë»çµµ ÀÌ·± °Å·¡ ±ÔÁ¦ Â÷¿øÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.

ÃÖ À§¿øÀåÀº “°¡»óÅëÈ­ °Å·¡´Â ÀÍ¸í¼º°ú ºñ´ë¸é¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ ¹üÁË·ºÒ¹ý ÀÚ±ÝÀÇ Àº´Ð µî ÀÚ±Ý¼¼Å¹¿¡ È°¿ëµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù”¸é¼­ “¹üÁË·ºÒ¹ý ÀÚ±ÝÀÇ À¯ÅëÀ» ¹æÁöÇÏ´Â ¹®Áö±â·Î¼­ ¿ªÇÒÀ» Àû±Ø ¼öÇàÇØ¾ß ÇÒ ÀºÇàÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ÀÌ¸¦ ¹æÁ¶ÇÏ°í Á¶ÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í Á¤¸é ºñÆÇÇß´Ù.

±ÝÀ¶ ´ç±¹Àº ÀÌ³¯ °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò¿¡ °¡»ó°èÁÂ¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Â ³óÇù·±â¾÷ÀºÇà µî 6°³ ÀºÇà¿¡ ´ëÇÑ ÇöÀåÁ¡°Ë¿¡ Âø¼öÇß´Ù. ÃÖ À§¿øÀåÀº “ÀÌ¹ø ÇöÀåÁ¡°Ë¿¡¼­´Â ÀºÇàµéÀÌ °¡»óÅëÈ­ Ãë±Þ¾÷ÀÚ(°Å·¡¼Ò)¿ÍÀÇ °Å·¡¿¡¼­ À§Çèµµ¿¡ »óÀÀÇÏ´Â ³ôÀº ¼öÁØÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ¿´´ÂÁö¸¦ ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î º¸°Ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

Æ¯È÷ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø°ú ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº ÀÚ±Ý¼¼Å¹¹æÁö ÀÇ¹« ÀÌÇà ¿©ºÎ¿Í ½Ç¸íÈ®ÀÎ½Ã½ºÅÛ ¿î¿µÇöÈ²À» ÁýÁß Á¡°ËÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚ±Ý¼¼Å¹ À§Çè Æò°¡°¡ ÀÌ·ïÁú ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, °Å·¡¼Ò ½Ç»ç¸¦ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô Çß´ÂÁö µîÀÇ ¿©ºÎµµ ÇÔ²² »ìÇÇ°Ô µÈ´Ù.

°¡»óÈ­Æó °Å·¡¼ÒÀÇ ÀÚ±ÝÃâÃ³ ¶Ç´Â ÀÌ¿ëÀÚ Á¤º¸ÀÇ È®ÀÎ µî °í°´È®ÀÎ ÀÌÇà¿¡ °üÇÑ »çÇ×µµ Á¡°Ë ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù. °í¾×Çö±ÝÀÌ ¿À°¡´Â ÀÇ½É°Å·¡ °Ç¿¡ ´ëÇÑ º¸°íµµ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁ³´ÂÁö »ìÇÉ´Ù.

¾Õ¼­ ÀºÇàµéÀº Áö³­ÇØ ¸» Á¤ºÎÀÇ °¡»óÈ­Æó ´ëÃ¥¿¡ µû¶ó °¡»ó°èÁÂ ½Å±Ô ¹ß±Þ°ú ±âÁ¸ °¡»ó°èÁÂÀÇ ½Å±Ô È¸¿ø Ãß°¡¸¦ Â÷´ÜÇßÀ¸¸ç ±âÁ¸ °Å·¡ÀÚ´Â ½Ç¸í ÀüÈ¯À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡±
  • ¿£È­ È¯À², 940¿ø´ë·Î Æø¶ô¡¦´«Ä¡½Î¿ò ´Ù½Ã ½ÃÀÛµÅ ¡°Áö±Ý? ´õ ±â´Ù¸±±î?¡±
  • ¡°º»È¸ÀÇ Âü¼®ÇØ´Þ¶ó¡± ½Ã¹Î ¹®ÀÚ¿¡ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ´äÀåÇÑ ÀÇ¿ø¡¦´©¸®²Ûµé ¼ú·· ¡°Áø½ÉÀÌ¾ß?¡±
  • ¾ÆÀÌÆù ¹èÅÍ¸® ±³Ã¼, ÇÑ±¹µµ ¿À´ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛ¡¦¡°±³Ã¼ºñ¿ë ÃÖ´ë 3¸¸ 4Ãµ¿ø¡±
  • ¹æ¿¹´ãÀÌ ÀÔÀÌ ´âµµ·Ï ¸»ÇÑ 8»ì ¿¬»ó Ã¹»ç¶ûÀº? ¡°KÆË½ºÅ¸ 6ÀÇ ¡®Àü¹ÎÁÖ¡¯¡±
    • ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡± ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¹æ¿¹´ãÀÌ ÀÔÀÌ ´âµµ·Ï ¸»ÇÑ 8»ì ¿¬»ó Ã¹»ç¶ûÀº? ¡°KÆË½ºÅ¸ 6ÀÇ ¡®Àü¹ÎÁÖ¡¯¡±
    2
    ¿Õ¾²ÃÑ, ¾ÐµµÀûÀÎ Àç·Â º¸´Ï¡¦¡°»ýÀÏ ¸Â¾Æ ¸ôµðºê ¼¶ ºô·È´Ù¡±
    3
    ¡®½´ÆÛ¸ÇÀÌ µ¹¾Æ¿Ô´Ù¡¯ »ý¾Ö Ã¹ ÇÇÀÚ¿¡ ÀüÀ²ÇÑ Àª¸®¾ö¡¦»ù ÇØ¹ÖÅÏ, ¾Æ³» À§ÇØ È«ÇÕ½´Æ® »çµé°í ¿À±âµµ
    4
    ÃÖ´Ùºó, ±è¿¬¾Æ¿Í ÇÇ°Ü ¼±ÈÄ¹è Åõ¼¦ °ø°³¡¦¡°Àúµµ ¿Ã¸²ÇÈ °¡¿ä¡±
    5
    ¿¡¾îºÎ»ê, 9ÀÏºÎÅÍ ÃÊÆ¯°¡ Á¤±â¼¼ÀÏ ½Ç½Ã
    6
    Á¶ÇÕ¿ø ÀÌÀÍ ¸Å¸ôµÈ ³ëÁ¶, °í¸³ ÀÚÃÊ¡¦ÀÎ½Äº¯È­ ½Ã±Þ
    7
    Çö´ëÁß°ø¾÷ 9ÀÏ ÀÓ´ÜÇù Âù¹ÝÅõÇ¥ ½Ç½Ã
    8
    °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò, ±Ý°¨¿ø ±ÔÁ¦ ¾öÆ÷¿¡ ºñ»ó °É·Á¡¦¡°°èÁÂ Æ¯º°°Ë»ç¿¡ °Å·¡¼Ò Æó¼â µî °ËÅä¡±
    9
    ¡®ºñÆ®ÄÚÀÎ¡¯ °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò, ÇÏ·ç Æò±Õ ¼ö¼ö·á ¼öÀÍ 25¾ï¡¦ÇÇÇØ ¹ß»ý Ã¥ÀÓÀº ¼ÒºñÀÚ ¸ò?
    10
    Æ¼¾Æ¶ó¿¡ ½´ÆÛÄ« ¼±¹°ÇÑ ¿Õ¾²ÃÑÀº ´©±¸? ¡°°³ÀÎ ÀÚ»ê¸¸ 1Á¶ ¡®Àç¹ú 2¼¼¡¯¡±
    ¼º³â ¸ÂÀº Çö´ë¿¹¼ú°ü, Ç³¼ºÇÑ ¹®È­Çà»ç·Î ÀÚÃà
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 1¿ù 5ÀÏ~)
    3Æ÷¼¼´ëÀÇ ¾Æ½½¾Æ½½ÇÑ Â¦Ã£±â, ¿¬±Ø ¡®Ã¼ÀÎÂ¡ ÆÄÆ®³Ê¡¯ ¿ï»ê°ø¿¬
    ¿ï»ê ½Ã°¢¿¹¼ú Ç³¼ºÇÑ ÇÑ»ó Â÷·ÁÁø´Ù
    À¯ÄèÇÑ µ¿¹°µé°ú ¼ø¼öÀÇ ¼¼°è·Î, ¼­¾çÈ­°¡ ¿À³ª°æ °³ÀÎÀü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr