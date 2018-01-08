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|¡ã ÃÖÁ¾±¸ ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀÌ 8ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼¼Á¾·Î Á¤ºÎ¼¿ïÃ»»ç¿¡¼ ¿¸° ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ “°¡»óÅëÈ Ãë±Þ¾÷¼Ò¿¡ ´ëÇÑ Á÷Á¢ÀûÀÎ ±ÔÁ¦Ã¼°è°¡ »ç½Ç»ó ºÎÀçÇÑ »óÈ²¿¡¼ °¡»óÅëÈ Ãë±Þ¾÷¼Ò¿¡¼ ¾î¶°ÇÑ ÀÏµéÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ¾î´À ´©±¸µµ Á¦´ë·Î ¾Ë°í ÀÖÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸é¼ “°¡»óÅëÈ Ãë±Þ¾÷¼Ò(°Å·¡¼Ò) Æó¼â µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç °¡´ÉÇÑ ´ë¾ÈÀ» °ËÅäÇÏ°í ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
°¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò¿¡ ºñ»óÀÌ °É·È´Ù.
±ÝÀ¶´ç±¹Àº 6°³ ÀºÇàÀÇ °¡»óÈÆó(¾ÏÈ£ÈÆó) °Å·¡¼Ò °èÁÂµé¿¡ ´ëÇØ Æ¯º° °Ë»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)°ú ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀÌ ÀÌ·ÊÀûÀ¸·Î ÇÔ²² °Ë»ç¿¡ µé¾î°£´Ù.
±Ý°¨¿øÀº ¿À´Ã(8ÀÏ)ºÎÅÍ 11ÀÏ±îÁö ¿ì¸®ÀºÇà, ±¹¹ÎÀºÇà, ½ÅÇÑÀºÇà, ±â¾÷ÀºÇà, ³óÇùÀºÇà, »ê¾÷ÀºÇà µî 6°³ ÀºÇàÀ» °Ë»çÇÑ´Ù.
ÃÖÁ¾±¸ ±ÝÀ¶À§¿øÀåÀº 8ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼¼Á¾·Î Á¤ºÎ¼¿ïÃ»»ç¿¡¼ ¿¸° ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ “°¡»óÅëÈ Ãë±Þ¾÷¼Ò¿¡ ´ëÇÑ Á÷Á¢ÀûÀÎ ±ÔÁ¦Ã¼°è°¡ »ç½Ç»ó ºÎÀçÇÑ »óÈ²¿¡¼ °¡»óÅëÈ Ãë±Þ¾÷¼Ò¿¡¼ ¾î¶°ÇÑ ÀÏµéÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö ¾î´À ´©±¸µµ Á¦´ë·Î ¾Ë°í ÀÖÁö ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸é¼ “°¡»óÅëÈ Ãë±Þ¾÷¼Ò(°Å·¡¼Ò) Æó¼â µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç °¡´ÉÇÑ ´ë¾ÈÀ» °ËÅäÇÏ°í ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
°¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò °èÁÂµé¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º° °Ë»çµµ ÀÌ·± °Å·¡ ±ÔÁ¦ Â÷¿øÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.
ÃÖ À§¿øÀåÀº “°¡»óÅëÈ °Å·¡´Â ÀÍ¸í¼º°ú ºñ´ë¸é¼ºÀ¸·Î ÀÎÇØ ¹üÁË·ºÒ¹ý ÀÚ±ÝÀÇ Àº´Ð µî ÀÚ±Ý¼¼Å¹¿¡ È°¿ëµÉ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù”¸é¼ “¹üÁË·ºÒ¹ý ÀÚ±ÝÀÇ À¯ÅëÀ» ¹æÁöÇÏ´Â ¹®Áö±â·Î¼ ¿ªÇÒÀ» Àû±Ø ¼öÇàÇØ¾ß ÇÒ ÀºÇàÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ÀÌ¸¦ ¹æÁ¶ÇÏ°í Á¶ÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í Á¤¸é ºñÆÇÇß´Ù.
±ÝÀ¶ ´ç±¹Àº ÀÌ³¯ °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò¿¡ °¡»ó°èÁÂ¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Â ³óÇù·±â¾÷ÀºÇà µî 6°³ ÀºÇà¿¡ ´ëÇÑ ÇöÀåÁ¡°Ë¿¡ Âø¼öÇß´Ù. ÃÖ À§¿øÀåÀº “ÀÌ¹ø ÇöÀåÁ¡°Ë¿¡¼´Â ÀºÇàµéÀÌ °¡»óÅëÈ Ãë±Þ¾÷ÀÚ(°Å·¡¼Ò)¿ÍÀÇ °Å·¡¿¡¼ À§Çèµµ¿¡ »óÀÀÇÏ´Â ³ôÀº ¼öÁØÀÇ Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÏ¿´´ÂÁö¸¦ ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î º¸°Ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
Æ¯È÷ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø°ú ±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº ÀÚ±Ý¼¼Å¹¹æÁö ÀÇ¹« ÀÌÇà ¿©ºÎ¿Í ½Ç¸íÈ®ÀÎ½Ã½ºÅÛ ¿î¿µÇöÈ²À» ÁýÁß Á¡°ËÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚ±Ý¼¼Å¹ À§Çè Æò°¡°¡ ÀÌ·ïÁú ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, °Å·¡¼Ò ½Ç»ç¸¦ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô Çß´ÂÁö µîÀÇ ¿©ºÎµµ ÇÔ²² »ìÇÇ°Ô µÈ´Ù.
°¡»óÈÆó °Å·¡¼ÒÀÇ ÀÚ±ÝÃâÃ³ ¶Ç´Â ÀÌ¿ëÀÚ Á¤º¸ÀÇ È®ÀÎ µî °í°´È®ÀÎ ÀÌÇà¿¡ °üÇÑ »çÇ×µµ Á¡°Ë ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇÔµÆ´Ù. °í¾×Çö±ÝÀÌ ¿À°¡´Â ÀÇ½É°Å·¡ °Ç¿¡ ´ëÇÑ º¸°íµµ Á¦´ë·Î ÀÌ·ïÁ³´ÂÁö »ìÇÉ´Ù.
¾Õ¼ ÀºÇàµéÀº Áö³ÇØ ¸» Á¤ºÎÀÇ °¡»óÈÆó ´ëÃ¥¿¡ µû¶ó °¡»ó°èÁÂ ½Å±Ô ¹ß±Þ°ú ±âÁ¸ °¡»ó°èÁÂÀÇ ½Å±Ô È¸¿ø Ãß°¡¸¦ Â÷´ÜÇßÀ¸¸ç ±âÁ¸ °Å·¡ÀÚ´Â ½Ç¸í ÀüÈ¯À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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