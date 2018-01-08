ÀåÈñÁø, ÀÌº¸¿µ ¾ð±Þ ¹ß¾ð ¡®°á±¹ »ç°ú¡¯...¡°º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ¹æ¼Û Áß ÇÑ ÀÏÈ­·Î ½É·Á, ÁË¼Û¡±

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ÀåÈñÁøÀÌ ÀýÄ£ÇÑ ¹è¿ì ÀÌº¸¿µÀ» ¿¹´É¼ ¾ð±ÞÇÑ ¹ß¾ð°ú °ü·ÃÇØ »ç°ú ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. ÀåÈñÁø ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.
¹è¿ì ÀåÈñÁøÀÌ ÀýÄ£ÇÑ ¹è¿ì ÀÌº¸¿µÀ» ¿¹´É¼ ¾ð±ÞÇÑ ¹ß¾ð°ú °ü·ÃÇØ »ç°ú ÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÀåÈñÁø ¼Ò¼Ó»ç ·°Å°ÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº 8ÀÏ °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô ¹æ¼Û Áß ÇÑ ÀÏÈ·Î ÀüÇÑ ºÎºÐÀÌ ¸¹ÀººÐµé²² ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄ µå¸®°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù”¸ç “´õ¿í´õ ¹Ý¼ºÇÏ°í, ¾ÕÀ¸·Î´Â ¸»°ú Çàµ¿¿¡ ½ÅÁßÀ» ±âÇÏ´Â ¹è¿ì°¡ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ³¯ ÀÌº¸¿µ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “ÀÌº¸¿µÀÇ ÈÄ¹è(ÀåÈñÁø)°¡ Àç¹Ì¸¦ ´õ ÇÏ·Á°í º»ÀÇ ¾Æ´Ï°Ô »ç½Ç°ú ´Ù¸¥ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ ÀüÇß´Ù”¸ç “ÀüÇô »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.
¹®Á¦ÀÇ ÀåÈñÁø ¹ß¾ðÀº Áö³ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘È²±Ý¾îÀå ¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡¼ ÀüÇØÁ³´Ù.
´ç½Ã ÀåÈñÁøÀº ÀÌº¸¿µ°ú ½Ä´ç¿¡ °£ ÀÏÈ¸¦ ¸»Çß´Ù.
ÀåÈñÁøÀº “ÀÌº¸¿µ¿¡ ‘Àü¾î°¡ ¸Ô°í½Í´Ù’°í ¸»ÇÏÀÚ ‘Àá±ñ¸¸ ±â´Ù·ÁºÁ’¶ó°í ÇÏ´õ´Ï ‘Àü¾î Á¶±Ý¸¸ ÁÖ½Ã¸é ¾ÈµÅ¿ä?’¶ó°í Á÷¿ø¿¡°Ô ¸»Çß´Ù”°í Çß´Ù.
±×·¯³ª ÀÌº¸¿µÀ» ¾Ë¾Æº¸Áö ¸øÇÑ Á÷¿øÀº ºñ½Ñ °¡°ÝÀ» ÀÌÀ¯·Î Àü¾î ¼ºñ½º¸¦ °ÅÀýÇß°í, ´ë½Å ÀåÈñÁøÀ» ¾Ë¾Æº» Á÷¿øÀº ÃßÈÄ ¼ºñ½º¸¦ Áá´Ù´Â ³»¿ëÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ÀåÈñÁøÀÇ ¹ß¾ðÀº ¿ÀÇØ¸¦ ÀÏÀ¸Å³ ¸¸ÇÑ Àå¸é¸¸ Â¥Áý±â µÅ SNS Áß½ÉÀ¸·Î ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ ÆÛÁ® ÀÌº¸¿µ¿¡ ¾ÇÇÃÀÌ ½ñ¾ÆÁö¸ç ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >