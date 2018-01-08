ÀÌ½Ã¿µ µæ³², ¾Æºü ´àÀº ÈÆÈÆÇÑ ¾Æµé?...¡°»ê¸ð¿Í ¾ÆÀÌ ¸ðµÎ °Ç°­¡±

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ÀÌ½Ã¿µ ¼Ò¼Ó»ç ÈÀÌºê¶ó´õ½º ÄÚ¸®¾Æ ÃøÀº 8ÀÏ º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ½Ã¿µÀº 7ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ïÀÇ ÇÑ º´¿ø¿¡¼ °Ç°ÇÑ ³²¾Æ¸¦ Ãâ»êÇÏ¿´´Ù”¸ç “»ê¸ð¿Í ¾ÆÀÌ´Â °Ç°ÇÏ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ½Ã¿µÀº Áö³ 2017³â 9¿ù Á¶½ÂÇö ´ëÇ¥¿Í °áÈ¥¿¡ °ñÀÎÇß´Ù. µÎ »ç¶÷Àº ÁöÀÎÀÇ ¼Ò°³·Î ¸¸³ª Áö³ 2016³â 8¿ùºÎÅÍ ¸¸³²À» ½ÃÀÛÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
Á¶ ´ëÇ¥´Â 9»ì ¿¬»óÀ¸·Î 20´ëºÎÅÍ ¿Ü½Ä »ç¾÷¿¡ ¶Ù¾îµç ÈÄ ¿µÃµ¿µÈ, ÆÈÀÚ¸·Ã¢ µî ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî »ç¾÷À» ÀÕ´Þ¾Æ ¼º°ø½ÃÅ² ¿Ü½Ä¾÷°è Å« ¼ÕÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù. ¶ÇÇÑ ¹Ì±¹ °ñÇÁ¿þ¾î ºê·£µå¸¦ ±¹³» ·ÐÄªÇÏ´Â µî ¶Ù¾î³ »ç¾÷ ¼ö¿Ïµµ À¯¸íÇÏ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ½Ã¿µÀÇ µæ³² ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “¾ö¸¶ ¾Æºü ´à¾Æ ÈÆÈÆÇÑ ¾Æµé ±â´ëµÇ³×¿ä” “µÎ ºÐÃ³·³ ¾¿¾¿ÇÑ ¾Æµé Ãâ»êÇÑ °Í ÃàÇÏµå·Á¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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