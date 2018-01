울산시가 4차 산업혁명 중점분야인 스마트 모빌리티(자율주행차·커넥티드카·전기차) 기술 개발을 본격화 한다고 8일 밝혔다.



시는 이달 아이오닉 전기차 기반 자율주행차를 추가로 제작하고, 커넥티드 자동차 기술인 V2X(Vehicle to Everything) 인프라를 중구 혁신도시~북구 농소 도로 일부 구간에 구축한다. 울산시의 자율주행차는 독자 개발이라는 점에서 매우 높은 평가를 받고 있다. 80㎞ 이상 자율주행이 가능해 타 기관이 개발한 자동차보다 속도가 월등히 빠르다.



오는 10월부터는 임시운행허가를 받아 조건부 자동화에 해당하는 레벨3 수준의 자율주행을 시험 운행할 예정이다.



시는 또 지난해 11월 산업부의 산업핵심기술개발 공모사업에 선정된 미래 자동차 스마트 모듈개발사업도 본격적으로 벌인다. 자동차 안에서 회의와 생활이 가능한 스마트 편의장치를 개발하고, 경량 복합소재 적용 기술도 연구한다. 총 56억원으로 울산테크노파크와 지역 기업이 협력해 2020년까지 진행한다.



이와 함께 시는 올해 지방자치단체 간 협력사업인 경제협력권 산업 육성 사업(지능형 자율주행 자동차산업 육성)에 나선다. 울산시가 주관해 경상북도, 세종시와 함께 2020년까지 191억원을 투입해 센서, 통신모듈 등 자율주행 차량의 핵심부품을 개발하고 자율주행차를 공동으로 제작한다.



앞서 시는 지난해 5월 ICT 분야 전자부품연구원과 자율주행 기술 개발 업무협약을 체결한 데 이어 11월에는 연구기관, 산업체 등이 참여하는 산학연 협의체를 구성해 자율주행차 제작 및 실증 운행 사업을 추진하고 있다.



산학연 협의체가 벌이는 자율주행차 제작 및 실증 운행 사업은 울산테크노파크 등 9개 기관이 참여한다. 총 32억원을 투입해 현대자동차의 생산모델 제네시스에 ‘자율주행차의 눈’으로 불리는 라이다(LIDAR)를 비롯해 레이더, 카메라 등 각종 센서와 제어 시스템을 통합하는 핵심기술을 개발하고 있다.



울산시 관계자는 “세계 스마트 모빌리티 시장이 2025년에는 420억달러, 2035년에는 770억달러 규모로 성장할 전망”이라며 “전자부품연구원, UNIST 등 연구기관·대학과 협력을 강화하고 중소기업은 적극 지원해 지능형 미래 자동차산업의 생태계를 조성하는데 행정력을 결집하겠다”고 말했다.



