ÍºÀåÀÚ¿¬, Ù½ Á¦»ñ³¯¿¡µµ ¼úÁ¢´ë ºÒ·Á ³ª°¬´Ù?...¡°¼­·¯¿ö Â÷¾È¿¡¼­ ¿ï´õ¶ó¡±

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|¡ã ¹è¿ì ÍºÀåÀÚ¿¬ÀÌ ¼ûÁö±â Á÷Àü±îÁö ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥·ÎºÎÅÍ ¼úÁ¢´ë¸¦ °¿ä¹ÞÀº Á¤È²ÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥, °ËÂûÀÇ ‘ÀåÀÚ¿¬ »ç°Ç’ ¼ö»ç ºÎ½Ç ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ´Ù. JTBC ‘´º½º·ë’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
¹è¿ì ÍºÀåÀÚ¿¬ÀÌ ¼ûÁö±â Á÷Àü±îÁö ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥·ÎºÎÅÍ ¼úÁ¢´ë¸¦ °¿ä¹ÞÀº Á¤È²ÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥, °ËÂûÀÇ ‘ÀåÀÚ¿¬ »ç°Ç’ ¼ö»ç ºÎ½Ç ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ´Ù.
JTBC ‘´º½º·ë’Àº 2009³â °ËÂûÀÌ È®º¸ÇÑ ÀÌ¸¥¹Ù ‘ÀåÀÚ¿¬ ¹®°Ç’°ú »ç°ÇÀ» ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐÇÑ ‘¼ö»ç±â·Ï’À» ÀÔ¼öÇØ 8ÀÏ º¸µµÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ´º½º·ëÀÌ °ø°³ÇÑ ¹®°Ç¿¡ µû¸£¸é °æÂû ¼ö»ç ±â·Ï¿¡´Â ÀåÀÚ¿¬ÀÇ Àü ¸Å´ÏÀú Àå ¾¾ÀÇ Áø¼úÀÌ Æ÷ÇÔµÆ´Ù.
Àå ¾¾ÀÇ Áø¼ú¿¡ µû¸£¸é Áö³ 2008³â 10¿ù ÀåÀÚ¿¬Àº ¾î¸Ó´Ï ±âÀÏ¿¡µµ ¼¿ï Ã»´ãµ¿ ÇÑ À¯ÈïÁÖÁ¡¿¡¼ ¿¸° ¼úÀÚ¸®¿¡ Âü¼®ÇØ¾ß Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¾î¸Ó´ÏÀÇ Á¦»ç¿¡ Âü¼®ÇÏÁö ¸øÇÏ°í ¼úÁ¢´ë ÀÚ¸®¿¡ ³ª°¡¾ßÇØ ½Å¼¼ÇÑÅºÀ» ÇÑ Áø¼ú ³»¿ëÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù.
Àå ¾¾´Â “¼·¯¿î ¸¶À½¿¡ ÀåÀÚ¿¬ÀÌ Â÷ ¾È¿¡¼ ¿ï¾ú´Ù”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
¶ÇÇÑ ÀåÀÚ¿¬ÀÌ ¼úÀÚ¸®¿¡ Âü¼®ÇÏ±â À§ÇØ ¹Ì¿ë½Ç¿¡¼ ¸Ó¸® ¼ÕÁúÀ» Çß°í ¼Ò¼Ó»ç ½ÇÀåÀº ÀÌ »çÁøÀ» Âï¾î ºñ¿ë ÁõºùÀ» ÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÑ ³»¿ëÀÌ ´ã°å´Ù. ÀÌ¿¡ °³ÀÎÀû Âü¼®ÀÌ ¾Æ´Ñ, È¸»ç Â÷¿ø¿¡¼ ÀÌ·ïÁø ¼úÁ¢´ë¿´´Ù´Â »ç½ÇÀ» À¯ÃßÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
‘´º½º·ë’Àº Àå ¾¾ÀÇ ÀçÆÇ ±â·ÏÀ» °ø°³ÇÏ¸ç “ÀåÀÚ¿¬°ú °°Àº ¼Ò¼Ó»ç µ¿·á ¿¬¿¹ÀÎ À±¾¾´Â ÁõÀÎÀ¸·Î ³ª¿Í ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥°¡ ºÎ¸¥ Á¢´ë ÀÚ¸®¸¸ 40¿© Â÷·Ê¶ó°í ¹àÇû´Ù”°í ÀüÇß´Ù
ÇÑÆí, ÀåÀÚ¿¬ »ç°ÇÀº 2009³â ÀåÀÚ¿¬ÀÌ À¯·Â ÀÎ»çµéÀÇ ¼ºÁ¢´ë¸¦ °¿ä¹Þ´Ù ½º½º·Î ¸ñ¼ûÀ» ²÷Àº »ç°ÇÀÌ´Ù. ÀÌÈÄ ÀåÀÚ¿¬ÀÌ Àü ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥·ÎºÎÅÍ À¯·Â ÀÎ»çµéÀÇ ¼º»ó³³°ú Æø·ÂÀ» °¿ä¹Þ¾Ò´Ù´Â ¹®°ÇÀÌ Æø·ÎµÅ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ´ç½Ã »ç°ÇÀ» ¼ö»çÇÑ °ËÂûÀº ¼úÁ¢´ë¸¦ °¿äÇÑ ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥¸¦ ºñ·ÔÇØ ¼úÀÚ¸®¿¡ ÇÔ²² Âü¼®ÇÑ °ü·ÃÀÚ, ¼º»ó³³ ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ Á¤Àç°è À¯·Â ÀÎ»ç 10¸í¿¡ ´ëÇØ¼µµ ‘ÇøÀÇ¾øÀ½’À¸·Î °á·Ð³ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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