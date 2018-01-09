À§µåµå¶ó¸¶, ½Ç°Ë 1À§ ¿À¸¥ ÀÌÀ¯´Â?...¡°¿ö³Ê¿ø ´ë¼¼ ÆÄ¿ö ÀÔÁõ¡±

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9ÀÏ À§µåµå¶ó¸¶¿¡ µû¸£¸é ÀçÀÔ°íµÈ '¿ö³Ê¿ø ÀÀ¿øºÀ'À» ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù.
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¿ö³Ê¿ø »óÇ°Àº ¿¹ÆÇÀÌ ¾Æ´Ñ ¹Ù·Î ¹è¼ÛµÇ´Â »óÇ°À¸·Î ¹è¼ÛÁö º¯°æÀÌ ºÒ°¡ÇÏ´Ù.
°áÁ¦È®ÀÎ ¼øÀ¸·Î ¼øÂ÷ ¹ß¼ÛµÇ°í ÁÖ¹®ÀÏ ´ÙÀ½³¯±îÁö ÀÔ±ÝÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¹ÌÀÔ±Þ½Ã ÁÖ¹®ÀÌ ÀÚµ¿Ãë¼ÒµÈ´Ù.
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ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ÆÒµéÀÇ ¶ß°Å¿î °ü½É¿¡ ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡´Â ‘À§µåµå¶ó¸¶’°¡ »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÇ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ÆÒµéÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “²À ±¸ÀÔ ¼º°øÇÏ±â¸¦” “¿ö³Ê¿ø À§ÇØ À§µåµå¶ó¸¶ Á¢¼Ó Áß” “±â´Ù¸®´ø ½Ã°£ÀÌ ¿Ô´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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