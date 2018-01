»þÀÌ´Ï, 4ÀÎÁ¶·Î È°µ¿ Àç°³¡¦¿ÂÀ¯ ¡°Á¾Çö ¾î¸Ó´Ï°¡ ¡®Àý´ë Æ÷±â¸»¶ó¡¯ ÇÏ¼Ì´Ù¡±

▲ 그룹 샤이니가 4인조로 활동을 재개, 일본 콘서트를 예정대로 진행하겠다고 밝혔다. 홈페이지 캡처.

샤이니는 오는 2월 일본 도쿄돔, 오사카 쿄세라 돔 등에서 ‘SHINee WORLD THE BEST 2018 ~ FROM NOW ON’을 진행할 예정이었다. 그러나 故종현이 안타깝게 세상을 떠나며 공연 여부가 불투명해진 상태였다.

이와 관련해 샤이니는 9일 공식 홈페이지를 통해 자필 편지를 공개해 공연 재개 소식과 함께 솔직한 심정을 전했다.

민호는 “어떤 것이 정답일지 모르겠지만 우선 이것이 정답이라고 믿고 여러분과의 약속을 계속해서 이어가고자 한다”며 “그 어떤 것도 종현이 형의 자리를 대신할 수 없고 얼마나 완성도가 높은 공연으로 무대에 설 수 있는지에 대해서는 걱정이 되는 부분들이 많이 있지만 앞으로 여러분 앞에 보일 샤이니가 모든 무대에 종현이 형과 함께 한다는 생각으로 진심을 담아 준비하겠다”고 전했다.

온유는 “저는 안 된다고 생각했다. 공연도 할 수 없을 것이라고 생각했다. 하지만 절대 포기하지 말아달라는 종현이 어머님의 말씀을 전해 듣고 어딘가에서 그리워하고 아파하실 많은 분들에게 위로가 될 수 있다면 모자란 저이지만 더 열심히 해야 한다고 다짐하게 됐다”며 활동에 대한 의지를 다졌다.

키와 태민 역시 자필 편지로 그동안의 심경과 활동을 재개하기로 마음 먹은 이유에 대해 설명했다. 네명의 멤버 모두 故종현을 언급하며 그의 마음과 함께일 것이라고 강조했다.

앞서 지난 해 故종현이 갑작스럽게 세상을 떠난 후 남은 멤버 민호, 키, 온유, 태민은 활동을 전면 중단하고 휴식을 취하고 있는 상태다. 디지털뉴스부

