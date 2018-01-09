¡®°áÈ¥¼³ »ç½Ç¹«±Ù¡¯ °øÀ¯ Á¤À¯¹Ì, ·ç¸Ó Á¡È­ ³×Æ¼Áð ±Ûº¸´Ï...¡°°áÈ¥½Ä È£ÅÚ ¿¹¾àÇß´Ù´õ¶ó¡±

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|¡ã ¹è¿ì °øÀ¯¿Í Á¤À¯¹Ì°¡ °áÈ¥¼³¿¡ ‘»ç½Ç¹«±Ù’ÀÌ¶ó´Â ÀÔÀåÀ» ÀüÇÑ °¡¿îµ¥, µÎ »ç¶÷ÀÇ ·ç¸Ó°¡ ºÒ°ÅÁø Ä¿¹Â´ÏÆ¼ ±Ûµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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9ÀÏ °øÀ¯¿Í Á¤À¯¹ÌÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ¸Å´ÏÁö¸ÕÆ® ½£ ÃøÀº “µÎ ¹è¿ì¿Í °ü·ÃÇÑ ·ç¸Ó´Â ¸í¹éÇÑ ÇãÀ§»ç½ÇÀÔ´Ï´Ù”¸ç “ÀÌ ½Ã°£ ÀÌÈÄ·Î Ãß°¡·Î À¯Æ÷ÇÏ°Å³ª Àç»ý»êÇÏ´Â ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ ¾î¶°ÇÑ ÇÕÀÇ³ª ¼±Ã³¾øÀÌ °°æÇÏ°Ô ´ëÀÀÀ» ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ³¯ »õº® ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â °øÀ¯¿Í Á¤À¯¹Ì°¡ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸± È£ÅÚ ½ÄÀåÀ» ¿¹¾àÇß´Ù´Â ±ÛÀÌ °ÔÀçµÅ È®»êµÆ´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀ» ¾´ ³×Æ¼ÁðÀº ‘°øÀ¯ °áÈ¥ÇÑµ¥¿ä’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î “±â»ç´Â ¾È ³ª¿Ô´Âµ¥ È£ÅÚ°ü°èÀÚ°¡ ÀÌ¹Ì ¿¹¾àµÆ´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ¶Ç ´Ù¸¥ ³×Æ¼Áðµµ “È£ÅÚ °ü°èÀÚ°¡ (µÎ »ç¶÷ÀÌ) ¾îÁ¦ È£ÅÚÀ» ¿¹¾àÇß´Ù°í´Â ÇÏ³×¿ä”¶ó°í ´ñ±ÛÀ» ´Þ¾Æ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, °øÀ¯¿Í Á¤À¯¹Ì´Â Áö³ 2011³â ¿µÈ ‘µµ°¡´Ï’¿¡¼ ÀÎ¿¬À» ¸Î¾î, Áö³ 2016³â ¿µÈ ‘ºÎ»êÇà’¿¡¼ ´Ù½Ã È£ÈíÀ» ¸ÂÃá ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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