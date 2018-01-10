°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.10 ¼ö 16:03
¿¬¿¹/½Ã»ç
'¹ä Àß »çÁÖ´Â ¿¹»Û ´©³ª' ¼Õ¿¹Áø ¸Ô¹æ ½ÉÃë, ÀýÄ£ °øÈ¿ÁøÀÇ ¡®ÇÁ·Î ´ñ±Û¡¯...¡°¿©´Â ¶§¿Í °°ÀÌ Àß~¸Ô³×"
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ‘ÇÁ·Î ´ñ±Û·¯’ ¹è¿ì °øÈ¿ÁøÀÌ ¼Õ¿¹ÁøÀÇ ¸Ô¹æ ÀÎÁõ¼¦¿¡ ´ñ±ÛÀ» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù. ¼Õ¿¹Áø ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

 

‘ÇÁ·Î ´ñ±Û·¯’ ¹è¿ì °øÈ¿ÁøÀÌ ¼Õ¿¹ÁøÀÇ ¸Ô¹æ ÀÎÁõ¼¦¿¡ ´ñ±ÛÀ» ³²°Ü ´«±æÀ» ²ö´Ù.

¼Õ¿¹ÁøÀº ÃÖ±Ù SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ‘½ÉÃë’¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² 6ºÐÇÒ »çÁø ÇÑ ÀåÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ¼Õ¿¹ÁøÀº ¿Ü±¹ÀÇ ÇÑ ·¹½ºÅä¶û¿¡¼­ Ä¡Å²À» ¸Ô´Âµ¥ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» °øÈ¿ÁøÀº “¿©´À ¶§¿Í °°ÀÌ Àß~ ¸Ô³×. ÀÌ·± ·¹ÀÌ¾Æ¿ôÀº ¾îµð¼­ ¹è¿ü¾î?”¶ó´Â ´ñ±ÛÀ» ³²°Ü ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

¶ÇÇÑ ÆÒµéµµ “½ÉÃë¶ó°í Àû°í ÈíÀÔÀÌ¶ó°í ÀÐ´Â´Ù” “¿ÏÀü ÁýÁßÇÏ½Åµí” µîÀÇ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí, ¼Õ¿¹ÁøÀº 10ÀÏ JTBC ‘¹ä Àß »çÁÖ´Â ¿¹»Û ´©³ª’ Ãâ¿¬ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ È­Á¦¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡±
  • Íº ÀåÀÚ¿¬ »ç°Ç ºÎ½Ç ¼ö»ç ÀÇÈ¤ Á¦±âµÅ¡¦JTBC ´º½º·ë, »ç°Ç ¼ö»ç±â·Ï °ø°³
  • ¹æ¿¹´ãÀÌ ÀÔÀÌ ´âµµ·Ï ¸»ÇÑ 8»ì ¿¬»ó Ã¹»ç¶ûÀº? ¡°KÆË½ºÅ¸ 6ÀÇ ¡®Àü¹ÎÁÖ¡¯¡±
  • ¡°º»È¸ÀÇ Âü¼®ÇØ´Þ¶ó¡± ½Ã¹Î ¹®ÀÚ¿¡ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ´äÀåÇÑ ÀÇ¿ø¡¦´©¸®²Ûµé ¼ú·· ¡°Áø½ÉÀÌ¾ß?¡±
  • ¡®°áÈ¥¼³¡¯ °øÀ¯ ¡°Á¤À¯¹Ì¶ó´Â ¹è¿ì °³ÀÎÀûÀ¸·Î ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù¡±...³²´Þ¶ú´ø ¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
    • ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡± ±èÁ¾¼® ¹®ÀÚ ¡®¤±¤º¤µ¤¢¡¯ ÀÌ¾î ¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯ ¹®ÀÚ º¸³Â´Ù?¡¦¡°¡®¤µ¤¡¤²¤º¡¯´Â ¹¹¾ß?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷, 2ÁÖ¸¸¿¡ ±³¼·Àç°³.³ë»ç´ëÇ¥ ºñ°ø°³ ¸é´ãµµ
    2
    ¡®°áÈ¥¼³¡¯ °øÀ¯ ¡°Á¤À¯¹Ì¶ó´Â ¹è¿ì °³ÀÎÀûÀ¸·Î ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù¡±...³²´Þ¶ú´ø ¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
    3
    °³¸®, °áÈ¥ ÀüÈÄ Çàº¸¿¡ À¯µ¶ ´«±æ°¡´Â ÀÌÀ¯´Â? ¡°°©ÀÚ±â ¿¬¶ô²÷°í ¸ð½À °¨Ãç¡±
    4
    ¡®±èºñ¼­°¡ ¿Ö±×·²±î¡¯ ¹Ú¼­ÁØ, ¹ÚÇü½Ä¡¤ºß¿Í Á¤¸ð ¡®ÀÎÁõ¼¦¡¯...¡°ÀÌ Ä£¸ñ ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù¡±
    5
    Á¤ÇØÀÎ ¡°¿©ÀÚ ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù¡±...´Ù±ÞÇÏ°Ô µ¿¼º¾ÖÀÚ ºÎÀÎ? ¿Ö?
    6
    '¹ä Àß »çÁÖ´Â ¿¹»Û ´©³ª' ¼Õ¿¹Áø ¸Ô¹æ ½ÉÃë, ÀýÄ£ °øÈ¿ÁøÀÇ ¡®ÇÁ·Î ´ñ±Û¡¯...¡°¿©´Â ¶§¿Í °°ÀÌ Àß~¸Ô³×"
    7
    Ãß¹Ì¾Ö ¡°ÍºÀåÀÚ¿¬ »ç°Ç, °ËÂû ÅÂ¿¬È÷ Áø½Ç ¹¯¾î¹ö·È´Ù¡±
    8
    ÀÎÃµ¿©°í»ýÆøÇà °¡ÇØÀÚµé ºÎ»ê °£ ÀÌÀ¯´Â? ¡°Ã¼Æ÷ Àü ¸¶Áö¸· ÀÌº° ¿©Çà¡±
    9
    ÀÎÃµ¿©°í»ýÆøÇà»ç°Ç, ¼º¸Å¼öÑû Ã³¹ú ³õ°í °©·ÐÀ»¹Ú¡¦¡°¼º¸Å¼ö ÇøÀÇ´Â º°°³ vs µµ¿ÔÀ¸´Ï ¹«ÁË¡±
    10
    ½Å¶óÁ¨, ÁÖ°¡ 16% ±ÞµîÇÑ ÀÌÀ¯´Â? ¡®±Û·Î¹ú Á¦¾à»ç ÅõÀÚ¼³¡¯ ¶§¹®
    ¿ïÁÖ¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü, ¿À´Â 12ÀÏ Àç°³°ü
    3³â°£ ¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡Àü ±âÁõÀÛÇ° ÇÑ°÷¿¡¼­ °¨»ó
    ½Å¸í³ª°Ô ½ÃÀÛÇÏ´Â ¿ï»êÀÇ »õÇØ
    ±è¼Ò¿µ µî ¿ï»ê ±¹¾ÇÀÎµé, ¹Ì±¹¼­ ÇÑ±¹ÀÇ Èï ¾Ë¸°´Ù
    ¼º³â ¸ÂÀº Çö´ë¿¹¼ú°ü, Ç³¼ºÇÑ ¹®È­Çà»ç·Î ÀÚÃà

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr