Á¤Ã»·¡, ½Å³â±âÀÚÈ¸°ß ¡®¹ÚÁ¤¿±±âÀÚ ºñ³­¡¯...¡°½Ã´ë ¹Ù²ï°É Á» ¾Ë¾Æ¶ó¡±

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ÇÑÆí, ¾Õ¼ ÀÌ³¯ ¹ÚÁ¤¿± ±âÀÚ´Â ½Å³â±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ “±âÀÚµéÀÌ ±â»ç¸¦ ¾²¸é ´ëÅë·ÉÀÌ³ª Á¤ºÎÁ¤Ã¥ ºñÆÇ ±â»ç¿¡ ¾È ÁÁÀº ´ñ±ÛÀÌ ´Þ¸®´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù”¸ç “(¹® ´ëÅë·ÉÀÇ) ÁöÁöÀÚºÐµé²²¼ º¸³»´Â °ÝÇÑ Ç¥ÇöÀÌ ¸¹´Ù. ´ëÅë·É²²¼ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ´ÂÁö, ÁöÁöÀÚµé²² ¾î¶»°Ô Ç¥ÇöÇÏ¸é ÁÁ°Ú´Ù°í ÀüÇÏ½Ç ¸»¾¸ÀÌ ÀÖÀ¸½ÅÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù”°í Áú¹®ÇÏ°í´Â “±×·¡¾ß ÆíÇÏ°Ô ±â»ç ¾µ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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