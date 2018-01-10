¹ÚÁ¤¿± ±âÀÚ ¡°Á¤ºÎ ºñÆÇ±â»ç ¾²¸é ¾ÇÇÃ ½ÉÇØ¡±¡¦¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ´äº¯Àº?

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¹ÚÁ¤¿± Á¶¼±ºñÁî ±âÀÚ°¡ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É¿¡°Ô ¾ÇÇÃÀ» È£¼ÒÇØ ÈÁ¦´Ù.
10ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ½Å³â±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº Á¶¼±ºñÁî ¹ÚÁ¤¿± ±âÀÚ´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É¿¡°Ô ¿©·¯ °¡Áö Áú¹®À» Çß´Ù.
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¹Ú ±âÀÚ´Â “±âÀÚµéÀÌ ´ëÅë·ÉÀÌ³ª Á¤ºÎ Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇØ ºñÆÇÀûÀÎ ±â»ç¸¦ ¾²¸é ÁöÁöÀÚµéÀÌ °ÝÇÑ Ç¥ÇöÀ» º¸ÀÌ±âµµ ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¾Õ¼ ¹ÚÁ¤¿± Á¶¼±ºñÁî ±âÀÚ´Â ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÌ ¿µÈ ‘1987’À» °ü¶÷ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ Áö³ 7ÀÏ ‘Á¤Ä¡»ö Â£Àº ¿µÈ ÀÏ¶÷ÇÑ ¹® ´ëÅë·É’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±â»ç¸¦ °ÔÀçÇØ ÀÏºÎ ´©¸®²Ûµé·ÎºÎÅÍ ¹µ¸Å¸¦ ¸ÂÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¾î ¹Ú ±âÀÚ´Â “´ëÅë·É²²¼ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇÏ½Ã´ÂÁö, ¶Ç ÁöÁöÀÚµé²² ¾î¶»°Ô Ç¥ÇöÀ» ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù°í ÀüÇÏ½Ç ¸»¾¸ÀÌ ÀÖÀ¸½ÅÁö ±Ã±ÝÇÏ´Ù. ±×·¡¾ß Á» ÆíÇÏ°Ô ±â»ç¸¦ ¾µ ¼ö ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ¹® ´ëÅë·É¿¡°Ô Áú¹®À» Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ¹® ´ëÅë·ÉÀº “¾ð·ÐÀÎµéÀº ±â»ç¿¡ ´ëÇØ µ¶ÀÚµéÀÇ ÀÇ°ßÀ» °ú°ÅºÎÅÍ ¹Þ¾Æ¿ÔÀ» Å×Áö¸¸ Áö±ÝÃ³·³ È°¹ßÇÏ°Ô ´ñ±Û µî ¹ÝÀÀÀ» ¹Þ´Â °Ô ÀÍ¼÷Ä¡¾ÊÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼µµ “±×·¯³ª Á¤Ä¡ÇÏ´Â »ç¶÷µéÀº Á¤Ä¡ÇÏ´Â ±â°£ ³»³» ¾ð·ÐÀÇ ºñÆÇµé»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÎÅÍ³Ý, ¹®ÀÚ, ´ñ±Û µîÀ» ÅëÇØ ¸¹Àº °ø°Ý°ú ºñÆÇÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô°í ±×·± ºÎºÐµé¿¡ ´ëÇØ ÀÍ¼÷ÇØÀÖ´Ù”°í ´äÇß´Ù.
ÀÌ¾î “Àú´Â ¾Æ¸¶ ´ëÇÑ¹Î±¹¿¡¼ Àúº¸´Ù ¸¹Àº ¾ÇÇÃÀÌ³ª ¹®ÀÚ¸¦ ÅëÇÑ ºñ³À» ¹ÞÀº Á¤Ä¡ÀÎÀÌ ¾øÀ» °ÍÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ´Âµ¥, »ý°¢ÀÌ °°µç ´Ù¸£µç À¯±ÇÀÚÀÎ ±¹¹ÎµéÀÇ ÀÇ»çÇ¥½Ã¶ó°í ¹Þ¾ÆµéÀÎ´Ù”¸ç “±âÀÚºÐµé²²¼µµ ´ã´ãÇÏ°Ô »ý°¢ÇÏ¸é µÇÁö ¾Ê³ª ½Í´Ù. ³Ê¹« ¿¹¹ÎÇÏ½Ç ÇÊ¿ä´Â ¾øÁö ¾Ê³ª »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ´äÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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