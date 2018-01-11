ÃÖÃ¢¹Î, ÃÖÁ¦¿ì·Î °³¸íÇÑ ¼Ó»çÁ¤...¡°Á¶±Ý Èûµé°Ô »ì¾Ò´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì °â °¡¼ö ÃÖÃ¢¹ÎÀÌ ÃÖÁ¦¿ì·Î ÀÌ¸§À» °³¸íÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ÀüÇß´Ù. MBC ‘È²±Ý¾îÀå ¶óµð¿À½ºÅ¸’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
¹è¿ì °â °¡¼ö ÃÖÃ¢¹ÎÀÌ ÃÖÁ¦¿ì·Î ÀÌ¸§À» °³¸íÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ÀüÇß´Ù.
ÃÖÁ¦¿ì´Â Áö³ 10ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘È²±Ý¾îÀå ¶óµð¿À½ºÅ¸’¸¦ ÅëÇØ 17³â ¸¸¿¡ ¹æ¼Û Ãâ¿¬À» Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ÃÖÁ¦¿ì´Â Áö³ °ø¹é±â¿¡ ´ëÇØ “Á¶±Ý Èûµé°Ô »ì¾Ò´Ù”¸ç “±×¸¸ µÎ°í ½Í¾î¼ ±×¸¸ µÐ °Ç ¾Æ´Ï°í ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥°¡ ÀáÀûÇß´Ù. ±× ÀÏÀ» ÇØ°áÇÏ´Âµ¥ 2³âÀÌ °É·È´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ 18»ì ¾î¸° ³ªÀÌ¿¡ µ¥ºßÇÑ ÈÄ 20»ìÀÌ µÇÀÚ ¹ã¾÷¼Ò¿¡¼ ¿¬¶ôÀÌ ¿Ô°í ‘ÀÌ·¯·Á°í °¡¼öÇß³ª’ÇÏ´Â È¸ÀÇ°¨ÀÌ µé¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “¹ã¾÷¼Ò ´ë½Å Èûµé´õ¶óµµ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÀÚ´Â ¸¶À½¿¡ ÀÏ ³â ¹Ý Á¤µµ ÀÏ¿ëÁ÷À» ÇÏ¸ç Áö³Â´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡´Â ¸í¸®ÇÐÀ» °øºÎÇÏ¸ç ÁöÇÏÃ¶ ÅÃ¹è ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ®¸¦ ÇØ 2ÁÖ¿¡ 16¸¸¿øÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í ÅÐ¾î³õ±âµµ Çß´Ù.
±×´Â “ÀÏÀÌ Ç®¸®Áö ¾ÊÀÚ ÁÁÀº ÀÌ¸§À» ¹ÞÀ¸·¯ ÀÛ¸í¼Ò¸¦ Ã£¾Æ°¬´Ù”¸ç ”ÀÛ¸í¼Ò¿¡¼ ÃÖÁ¦¿ì¶õ ÀÌ¸§À» ÃßÃµÇØÁá´Ù. ¹¬Á÷ÇÏ°í ¹«°Å¿ö º¸ÀÌ°í ÁÁ´õ¶ó”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÃÖÁ¦¿ì´Â Áö³ 1998³â °¡¿ä°è¿¡ µ¥ºßÇÑ ÈÄ 2000³â´ë ÃÊ±îÁö CF, µå¶ó¸¶ µî¿¡¼ Å« ÀÎ±â¸¦ ¾òÀº ÇÏÀÌÆ¾ ½ºÅ¸´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >