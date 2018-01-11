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|¡ã 11ÀÏ ¹Ú»ó±â ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÌ °¡»óÈÆó ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ “¹ý¹«ºÎ´Â °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò Æó¼â±îÁöµµ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í °°æÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÈù °¡¿îµ¥ °¡»óÈÆó °¡°ÝÀÌ ÀÏÁ¦È÷ Æø¶ôÇß´Ù. ÇØ´ç Ç¥´Â ¿ÀÈÄ 1½Ã 10ºÐ ±âÁØ °¡»óÈÆó ½Ã¼¼. ºø½æ Ä¸Ã³.
¹Ú»ó±â ¹ý¹«ºÎ Àå°üÀÌ °¡»óÈÆó ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ “¹ý¹«ºÎ´Â °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò Æó¼â±îÁöµµ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í °°æÇÑ ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.
¹Ú Àå°üÀº 11ÀÏ °úÃµ ¹ý¹«ºÎ Ã»»ç¿¡¼ ¿¸° ½Å³â ±âÀÚ°£´ãÈ¸¿¡¼ °¡»óÈÆó¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “°¡»óÈÆó¿¡ ´ëÇÑ ¿ì·Áµµ ±²ÀåÈ÷ Ä¿ ¹ý¹«ºÎ´Â ±âº»ÀûÀ¸·Î °Å·¡¼Ò¸¦ ÅëÇÑ °¡»óÈÆó °Å·¡¸¦ ±ÝÁöÇÏ´Â ¹ý¾ÈÀ» ÁØºñ Áß”ÀÌ¶ó¸ç ÀÌ°°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
Á¤ºÎ´Â Áö³´Þ 28ÀÏ °¡»óÈÆó Åõ±â ±ÙÀýÀ» À§ÇÑ Ãß°¡ Æ¯º°´ëÃ¥À» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç ºñÀÌ¼ºÀû Åõ±â »óÈ²ÀÌ °è¼ÓµÉ °æ¿ì °Å·¡¼Ò Æó¼â¸¦ À§ÇÑ Æ¯º°¹ý Á¦Á¤À» °ËÅäÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» °ø½ÄÀûÀ¸·Î ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ¾îÁ¦(10ÀÏ)´Â ±¹¼¼Ã»ÀÌ ¿¹°í¾øÀÌ ±¹³» °¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò ÇöÀåÁ¶»ç¿¡ ³ª¼±âµµ Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹Ú Àå°üÀº “°¡»óÈÆó¿¡ °üÇÑ ±àÁ¤Àû º¸µµµµ ÀÖ°í, ºí·ÏÃ¼ÀÎ ±â¼ú°ú ¿¬°üµÈ 4Â÷»ê¾÷À¸·Îµµ ¼³¸íÇÏ´Âµ¥ °¡»óÈÆó °Å·¡¸¦ ÅëÇØ¼¸¸ ºí·ÏÃ¼ÀÎ(±â¼ú)ÀÌ ¹ßÀüÇÑ´Ù°í º¸±â´Â ¾î·Æ°í ±×°Í°ú ¿¬°è½ÃÅ°´Â °ÍÀº ¹®Á¦Á¡À» È£µµÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÀÏ´Ü Á¤ºÎ ÀÔ¹ý¾ÈÀ» ÁØºñ Áß”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “°¡»óÈÆó¶ó ºÎ¸£´Â °Í¿¡ ´ëÇØ¼µµ ¹ý¹«ºÎ´Â Á¤È®Áö ¾ÊÀº Ç¥ÇöÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÏ°í ‘°¡»óÁõÇ¥’ Á¤µµ·Î ºÎ¸£´Â °Ô Á¤È®ÇÏÁö ¾Ê³ª »ý°¢ÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¹Ú Àå°üÀº °Å·¡¼Ò Æó¼â ÀÏÁ¤À» ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î °ø°³ÇÒ ¼ö´Â ¾ø´Ù°í ÇÏ¸é¼µµ °ü·Ã ºÎÃ³¿Í ÇÕµ¿À¸·Î Áß°£¿¡ ¿©·¯ ´ëÃ¥ÀÌ ¸¶·ÃµÅ ÁýÇàµÉ °ÍÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
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ÅõÀÚÀÚµé »çÀÌ¿¡¼µµ ¿ì·Á ¼¯ÀÎ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
ÅõÀÚÀÚµéÀº “¿Ö ¶±¶ôÀÎ°¡ Çß´õ´Ï”, “»òÀ» ¶§ °¡°Ýº¸´Ù ´õ ¶³¾îÁ®¼ Áö±Ý ÆÈ¾Æµµ ¼ÕÇØÀÓ”, “±×³É ¼ÕÀýÇØ¾ß µÉ ÆÇ”, “ÀÌÁþµµ ÃÊ¹Ý¿¡ ÇÑ »ç¶÷¸¸ Àç¹Ìº¸Áö”, “°Å·¡¼Ò ÁøÂ¥ Æó¼âµÉ±î?” µî Áö±Ý ´Ù½Ã µÇÆÈ¾Æ¾ß ÇÒ Áö ¾Æ´Ï¸é »óÈ²ÀÌ È£ÀüµÇ±æ ±â´Ù·È´Ù°¡ ´Ù½Ã °ªÀÌ ¿À¸£¸é ÆÈ¾Æ¾ß ÇÒ Áö ¿©ºÎ¸¦ µÎ°í ¹ßÀ» µ¿µ¿ ±¸¸£°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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