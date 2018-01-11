¡®°ËÂû ¼ÛÄ¡¡¯ Á¤¹ÌÈ«, ±èÁ¤¼÷ ¿©»ç¿¡ ¡®³í¶õÀÇ ÇÑ¸¶µð¡¯...¡°¿Ê°ª¸¸ ¼ö¾ï, Á¹ºÎ º¹ºÎÀÎ¡±

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¶ÇÇÑ “¹Ì±¹ ¿ö½ÌÅÏ ¹æ¹® ½Ã¿¡´Â µµÂøÇÒ ¶§ ÀÔ¾ú´ø Èò»ö ¿øÇÇ½º¸¦ 3ÀÏ µ¿¾È ÀÔ¾ú´Âµ¥ ¿øÇÇ½º À§¿¡ ÀçÅ¶¸¸ ¹Ù²ã ÀÔ´Â °ÍÀ¸·Î Àå¼Ò¿Í °Ý½ÄÀ» ¸ÂÃè´Ù”¸ç ±è ¿©»ç´Â ¿À·¡ÀüºÎÅÍ ÀÔ´ø ¿ÊÀ» ÀçÈ°¿ëÇÏ°Å³ª ³°Àº ¿ÊÀº Á÷Á¢ ¼Õ¹Ù´ÀÁúÇØ Âø¿ëÇÑ´Ù°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
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