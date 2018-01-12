'¿µÈ­ 1987 °æÂû°£ºÎ ¿ª¡¯ ¿ìÇö, ¹ÎÁÖÇ×Àï ¾ÕÀå »êÁõÀÎ ¡®¹ÝÀü°ú°Å¡¯...¿ì»óÈ£ ¡°ÁýÈ¸ÁÖµµ ÇÔ²²Çß´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.12 ±Ý 16:19
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½ÂÀÎ 2018.01.12  
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¿ì ÀÇ¿øÀº “¾È³»»óÀº 1988³â ¹Ì±¹¹®È­¿ø µµ¼­°ü¿¡ ½ÃÇÑÆøÅºÀ» ¼³Ä¡Çß´Ù”¸ç “(¾Æ¸¶ Áö±Ýµµ) ¹Ì±¹À» ¸ø °¥ °ÍÀÌ´Ù. ÇÑ±¹ ºí·¢¸®½ºÆ®¿£ ¾ø´Âµ¥ ¹Ì±¹ ºí·¢¸®½ºÆ®¿¡ ¿Ã¶úÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ¿ìÇö¿¡ ´ëÇØ¼­´Â “´ç½Ã ÁýÈ¸¸¦ ÁÖµµÇÏ´Â »çÈ¸ºÎÀåÀÌ¾ú´Ù”¸ç “4·13 È£ÇåÁ¶Ä¡¸¦ ¹ßÇ¥ÇßÀ» ¶§ ¿¬´ë»ýµéÀÌ Ç×ÀÇÇÏ±â À§ÇØ »è¹ßÀ» Çß´ø ¶§´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¾î “¿ìÇö¿¡ ´Ü½Ä°ú »è¹ß Áß ÇÏ³ª¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¶ó°í Çß´Âµ¥ ±¾´Â °Ç ¸øÇÑ´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. ±×·¡¼­ ¿ìÇöÀÌ »è¹ßÀ» ÇÏ°í ³»°¡ ´Ü½ÄÀ» Çß´Ù”°í ÀüÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÇÑÆí, ¿ìÇöÀº ÃÖ±Ù °³ºÀÇÑ ¿µÈ­ 1987¿¡¼­ ¹ÎÁÖÈ­ ¿îµ¿¿¡ ´ëÄ¡ÇÏ´Â °æÂû °£ºÎ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ È­Á¦°¡ µÇ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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