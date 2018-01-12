'¿µÈ­ 1987 °æÂû°£ºÎ ¿ª¡¯ ¿ìÇö, ¹ÎÁÖÇ×Àï ¾ÕÀå »êÁõÀÎ ¡®¹ÝÀü°ú°Å¡¯...¿ì»óÈ£ ¡°ÁýÈ¸ÁÖµµ ÇÔ²²Çß´Ù¡±

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¹è¿ì ¿ìÇöÀÌ ¹ÚÁ¾Ã¶ °í¹®Ä¡»ç »ç°Ç ³»¿ëÀ» ´Ù·é ¿µÈ ‘1987’¿¡¼ ‘°æÂû °£ºÎ’ ¿ªÇÒÀ» ¸ÃÀº °¡¿îµ¥, ½ÇÁ¦´Â 1987³â ¹ÎÁÖÇ×Àï¿¡ ¾ÕÀå¼± »êÁõÀÎÀÌ¾ú´ø ¹ÝÀü °ú°Å·Î ´«±æÀ» ²ö´Ù.
11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘½äÀü’¿¡¼´Â ¿ì»óÈ£ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ Æ¯º° Ãâ¿¬ÇØ Ä£±¸ÀÎ ¹è¿ì ¿ìÇö, ¾È³»»óÀÇ °ú°Å¸¦ ÀüÇß´Ù.
¿ì ÀÇ¿øÀº 1987³â ´ëÇÐ½ÃÀý ¹è¿ì ¿ìÇö, ¾È³»»ó°ú ÀÌÇÑ¿ ¿»çÀÇ Àå·Ê ÁýÈ¸¸¦ ÀÌ²ô´Â µî ¹ÎÁÖÈ ¿îµ¿¿¡ ¾ÕÀå¼¹´Ù. 6¿ù Ç×Àï ´ç½Ã ¿ì ÀÇ¿øÀº ¿¬¼¼´ë ÃÑÇÐ»ýÈ¸Àå(81ÇÐ¹ø)À¸·Î °°Àº ÇÐ±³ °æ¿µÇÐ°ú 2ÇÐ³â ÀÌÇÑ¿ ±ºÀÌ Á¤¹® ½ÃÀ§ µµÁß ÃÖ·çÅºÀ» ¸Â°í ¾²·¯Á³À» ¶§ ÇöÀå¿¡ ÇÔ²² ÀÖ¾ú´Ù.
¿ì ÀÇ¿øÀº “¾È³»»óÀº 1988³â ¹Ì±¹¹®È¿ø µµ¼°ü¿¡ ½ÃÇÑÆøÅºÀ» ¼³Ä¡Çß´Ù”¸ç “(¾Æ¸¶ Áö±Ýµµ) ¹Ì±¹À» ¸ø °¥ °ÍÀÌ´Ù. ÇÑ±¹ ºí·¢¸®½ºÆ®¿£ ¾ø´Âµ¥ ¹Ì±¹ ºí·¢¸®½ºÆ®¿¡ ¿Ã¶úÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¿ìÇö¿¡ ´ëÇØ¼´Â “´ç½Ã ÁýÈ¸¸¦ ÁÖµµÇÏ´Â »çÈ¸ºÎÀåÀÌ¾ú´Ù”¸ç “4·13 È£ÇåÁ¶Ä¡¸¦ ¹ßÇ¥ÇßÀ» ¶§ ¿¬´ë»ýµéÀÌ Ç×ÀÇÇÏ±â À§ÇØ »è¹ßÀ» Çß´ø ¶§´Ù”°í ÀüÇß´Ù. ÀÌ¾î “¿ìÇö¿¡ ´Ü½Ä°ú »è¹ß Áß ÇÏ³ª¸¦ ¼±ÅÃÇÏ¶ó°í Çß´Âµ¥ ±¾´Â °Ç ¸øÇÑ´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. ±×·¡¼ ¿ìÇöÀÌ »è¹ßÀ» ÇÏ°í ³»°¡ ´Ü½ÄÀ» Çß´Ù”°í ÀüÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÇÑÆí, ¿ìÇöÀº ÃÖ±Ù °³ºÀÇÑ ¿µÈ 1987¿¡¼ ¹ÎÁÖÈ ¿îµ¿¿¡ ´ëÄ¡ÇÏ´Â °æÂû °£ºÎ ¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ÈÁ¦°¡ µÇ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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