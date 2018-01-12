¡®½ÅÇÑÀºÇà ½Ç¸íÈ®ÀÎ°èÁÂ ³í¶õ¡¯, Ã¶È¸¡æ¿¬±â¿¡µµ »Ô³­ ÅõÀÚÀÚµé...¡°½ÅÇÑÀºÇà ÇØÁöÇÏ·¯ °¡Áî¾Æ¡±

|
|
|
|¡ã ½ÅÇÑÀºÇàÀÌ °¡»óÈÆó °Å·¡¿ë ½Ç¸íÈ®ÀÎ ¼ºñ½º µµÀÔÀ» ¿¬±âÇÑ °¡¿îµ¥, °¡»óÈÆó ÅõÀÚÀÚµéÀÇ '½ÅÇÑÀºÇà º¸ÀÌÄà' °èÁÂ·Ä«µå ÇØÁö ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
½ÅÇÑÀºÇàÀÌ °¡»óÈÆó °Å·¡¿ë ½Ç¸íÈ®ÀÎ ¼ºñ½º µµÀÔÀ» ¿¬±âÇÑ °¡¿îµ¥, °¡»óÈÆó ÅõÀÚÀÚµéÀÇ '½ÅÇÑÀºÇà º¸ÀÌÄà' °èÁÂ·Ä«µå ÇØÁö ¿òÁ÷ÀÓÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
12ÀÏ ±ÝÀ¶´ç±¹¿¡ µû¸£¸é ½ÅÇÑÀºÇàÀº ÃÖ±Ù Á¤ºÎ°¡ Æ¯º°´ëÃ¥À» ÅëÇØ ¹ßÇ¥ÇÑ ½Ç¸íÈ®ÀÎ ÀÔÃâ±Ý ¼ºñ½º¸¦ µµÀÔÇÏÁö ¾Ê±â·Î Çß´Ù.
½ÅÇÑÀºÇà ÃøÀº "»çÈ¸¹®Á¦ÈµÇ´Â »óÈ²¿¡¼ °¡»óÈÆó °Å·¡¸¦ °¡´ÉÇÏ°Ô ÇÏ´Â ½Ã½ºÅÛ µµÀÔÀ» ÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀÌ ¸Â´Ù°í ÆÇ´ÜÇß´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ Á¤ºÎ´Â Áö³´Þ 28ÀÏ Æ¯º°´ëÃ¥À» ÅëÇØ °¡»óÈÆó Ãë±Þ¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ °¡»ó°èÁÂ ½Å±Ô ¹ß±ÞÀ» Áß´ÜÇÏ°í ½Ç¸íÈ®ÀÎ ÀÔÃâ±Ý ¼ºñ½º¸¦ µµÀÔÇÏ±â·Î Çß´Ù. ½Ç¸íÈ®ÀÎ ¼ºñ½º·Î °Å·¡ÀÚÀÇ ½Å¿øÀ» Á¤È®È÷ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡À» ³»¼¼¿ü´Ù.
±×·¯³ª ½ÅÇÑÀºÇàÀº ½Ç¸íÈ®ÀÎ¿¡ ÀÔ°¢ÇÑ °¡»ó°èÁÂ¸¶Àúµµ Á¦°øÇÏÁö ¾Ê±â·Î ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ½Ç¸íÈ®ÀÎÀÌ µÇµç ¾È µÇµç °¡»óÈÆó °Å·¡¿ë °¡»ó°èÁÂ´Â ÁÖÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â °Í.
ÀÌÈÄ ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ ½ÅÇÑÀºÇà ÃøÀº “Ã¶È¸°¡ ¾Æ´Ñ ¿¬±â”¶ó¸ç “°¡»óÈÆó ½Ç¸íÈ®ÀÎ°èÁÂ µµÀÔÀ» ÇÏ±â À§ÇØ¼± ÀÚ±Ý¼¼Å¹¹æÁö °ü·Ã ½Ã½ºÅÛÀÌ °®ÃçÁà¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÇöÀç ÇØ´ç ½Ã½ºÅÛÀÇ ¾ÈÀü¼º°ú Åõ¸í¼ºÀ» º¸´Ù °®Ãß±â À§ÇØ µµÀÔ ½Ã±â¸¦ ¿¬±âÇÏ±â·Î Çß´Ù”¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ÁÖ¿ä Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î¿¡´Â ‘½ÅÇÑÀºÇà ÇØÁö’°¡ »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÇ¸ç Å« °ü½ÉÀÌ ½ò·È´Ù. ¶ÇÇÑ °¡»óÈÆó ÅõÀÚÀÚµéÀº ½ÅÇÑÀºÇà °èÁÂ ¹× Ä«µå ÇØÁö ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “¿À´Ã ¹Ù·Î ÇØÁöÇÏ·¯°©´Ï´Ù” “±×³É ½ÅÇÑÀºÇà ÇØÁö ÇÒ²²¿ä..ÁÖ°Å·¡ ÀºÇàÀÎµ¥ ÀÌ·± »ç°í¹æ½ÄÀ» °¡Áö°í ÀÖ±º¿ä” “½ÅÇÑÀºÇà °èÁÂ Ä«µå ´Ù ÇØÁöÇÑ´Ù ±âÈ¸ÁÖÀÇÀÚ °°Àº ±â¾÷” µî ½Î´ÃÇÑ ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >