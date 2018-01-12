°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.12 ±Ý 16:19
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®¹Ú±ÙÇý ¸í¿¹ÈÑ¼Õ 1½É ¹«ÁË¡¯ ¹ÚÁö¿ø, ³í¶õ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í...¡°ÁÖÁø¿ì, À°¼º³ìÀ½ °¡Áö°í ÀÖ´Ù?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü ´ëÇ¥°¡ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ 1½É ÀçÆÇ¼­ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.

 

¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü ´ëÇ¥°¡ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ 1½É ÀçÆÇ¼­ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.

¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ 21ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Á¶ÀÇ¿¬)´Â ¸í¿¹ÈÑ¼Õ µî ÇøÀÇ °á½É°øÆÇÀ» ¿­°í ¹Ú ÀÇ¿ø¿¡ ¹«ÁË¸¦ 12ÀÏ ¼±°íÇß´Ù.

ÀçÆÇºÎ´Â “Ç¥ÇöÀÌ ´Ù¼Ò °úÀåÀÌ ÀÖÁö¸¸ Áø½ÇÀÌ ÇãÀ§¶ó°í º¸±â ¾î·Æ´Ù”¸ç ºñ¹æ ¾Æ´Ñ °ø°øÀÌÀÍÀ» À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.

¹Ú ÀÇ¿øÀº Áö³­ 2012³â ±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ¾ú´ø ¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú ºÎ»êÀúÃàÀºÇà ·Îºñ½ºÆ® ¹ÚÅÂ±Ô¾¾°¡ ¸·¿ªÇÏ°Ô ¸¸³­ »çÀÌ¶ó°í ¹ß¾ðÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. ÀÌÈÄ Áö³­ 2014³â 8¿ù ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÑ ÇøÀÇ·Î 2014³â 8¿ù ¸» ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.

´ç½Ã 2012³â 5¿ù ÇØ´ç ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú ÀÇ¿øÀº “º¹¼öÀÇ ÀÎ»çµé·ÎºÎÅÍ ¹ÚÅÂ±Ô¾¾°¡ ¹Ú±ÙÇý Àü ºñ´ëÀ§¿øÀå°ú ¿©·¯ ¹ø ¸¸³µ´Ù´Â ¾ê±â¸¦ µé¾ú´Ù”¸ç “·Îºñ½ºÆ® ¹Ú¾¾°¡ ¹Ú±ÙÇý À§¿øÀåÀ» ¸¸³ª¼­ ÀúÃàÀºÇà ·Îºñ¿¡ °üÇÑ ¾ê±â¸¦ ³ª´³´ÂÁö ¿©ºÎ¸¦ °ËÂûÀÌ ¹àÇô³»¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¶ÇÇÑ “Á¦º¸ÀÇ È®½Ç¼ºÀ» ¹Ï°í ÀÖ´Ù”¸ç “Á¦º¸ÇÑ ºÐµéÀÌ ±×·¯ÇÑ À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Â ºÐµéÀÌ´Ù. ½Ã»çIN ÁÖÁø¿ì ±âÀÚ´Â ±×·¯ÇÑ À°¼º³ìÀ½À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ¹ÚÅÂ±Ô¾¾°¡ °ü°èµÈ »ïÈ­ÀúÃàÀºÇà¿¡ ÀÌ¹Ì ¹Ú±ÙÇý À§¿øÀåÀÇ µ¿»ý ¹ÚÁö¸¸¾¾¿Í ¼­ÇâÈñ¾¾ ºÎºÎ°¡ °ü·ÃµÅ ÀÖ´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú Àü ´ëÅë·É Ãø Ä£¹Ú°è ÀÌÁ¤Çö ÀÇ¿øÀº “±×¾ç¹Ý(¹ÚÁö¿ø Àü ´ëÇ¥)¿Í °Å±â(¹ÚÅÂ±Ô¾¾)°¡ ´õ Ä£ÇÏ´Ù´Â ¸»ÀÌ ¸¹´Ù. ¹æ¾î¸·À» Ä¡´Â °ÍÀÏ ¼öµµ ÀÖ´Ù”°í ¿ª°øÀ» ÆîÄ¡±âµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí, ¹Ú ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ¼±°í Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “¼­ÃÊµ¿°úÀÇ ÀÎ¿¬À» ²÷°í ½Í´Ù”¸ç “°¡½¿ Á¶¸®¸ç 15³âÀ» °ßµò ¾Æ³»¿Í µÎ µþ¿¡°Ô ÁÁÀº ¼±¹° ÁÖ½Å ÀçÆÇÀå´Ô²² °¨»çµå¸°´Ù”°í ½É°æÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯
  • °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò Æó¼â °¡´É ¼Ò½Ä¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ½Ã¼¼ Æø¶ô¡¦ÃÖ´ë 22%±îÁö Æø¶ôÇØ
  • ¡®½ÅÇÑÀºÇà ½Ç¸íÈ®ÀÎ°èÁÂ ³í¶õ¡¯, Ã¶È¸¡æ¿¬±â¿¡µµ »Ô³­ ÅõÀÚÀÚµé...¡°½ÅÇÑÀºÇà ÇØÁöÇÏ·¯ °¡Áî¾Æ¡±
  • ¡®2018 °ñµçµð½ºÅ©¡¯ Áß°è Ã¤³Î°ú ¶óÀÎ¾÷Àº? ¡°½Ç½Ã°£ ÅõÇ¥ 1À§ ¡®¿¢¼Ò¡¯¡±
  • Íº ÀåÀÚ¿¬ »ç°Ç ºÎ½Ç ¼ö»ç ÀÇÈ¤ Á¦±âµÅ¡¦JTBC ´º½º·ë, »ç°Ç ¼ö»ç±â·Ï °ø°³
    • ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯ ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯
    2
    °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò Æó¼â °¡´É ¼Ò½Ä¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ½Ã¼¼ Æø¶ô¡¦ÃÖ´ë 22%±îÁö Æø¶ôÇØ
    3
    ¡®½ÅÇÑÀºÇà ½Ç¸íÈ®ÀÎ°èÁÂ ³í¶õ¡¯, Ã¶È¸¡æ¿¬±â¿¡µµ »Ô³­ ÅõÀÚÀÚµé...¡°½ÅÇÑÀºÇà ÇØÁöÇÏ·¯ °¡Áî¾Æ¡±
    4
    [ÇÑ±¹ º£Æ®³²] ¡°ÇÑ±¹ °¨µ¶ °£ÀÇ ÀÚÁ¸½É ´ë°á¡±¡¦¾Æ½Ã¾ÆÃà±¸¿¬¸Í U-23 Ã¨ÇÇ¾ð½Ê 1Â÷Àü
    5
    [ÇÑ±¹ º£Æ®³²] Àü¹Ý 17ºÐ, º£Æ®³²¿¡ ¼±Á¦°ñ Çã¿ë¡¦¿Þ¹ß ³í½ºÅé ½´ÆÃ¿¡ ¶Õ·Á
    6
    ±¹½Ã¿ø, ¿µ¾ç»ç¡¤ÀÓ»óº´¸®»ç¡¤¾È°æ»ç ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥¡¦ÇÕ°Ý·ü 64% ÀÌ»ó
    7
    Ã»¿Í´ë ¡°°¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò Æó¼â, Á¤ºÎ ¹æÄ§ ¾Æ³Ä¡±...°¡»óÈ­Æó °¡°Ý ¡©-10%´ë ¡®ºü¸£°Ô È¸º¹¡¯
    8
    °¡»óÈ­Æó ÅõÀÚÀÚµé, Ã»¿Í´ë ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ¸ô·Áµé¾î¡¦¡°Çàº¹°ú ²Þ »©¾ÑÁö ¸»¶ó¡±
    9
    ¸¶°î µî ¼­¿ï Áý°ª »ó½Â... ¡®±èÆ÷Ç³¹«ÇÑÈ­À¯·Î¸ÞÆ®·Î¡¯ µ¿¹Ý »ó½Â¼¼
    10
    ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀÎ»ó¡¤±Ù·Î½Ã°£ ´ÜÃà µî ÆÄ°Ý ³ëµ¿Á¤Ã¥, ±â¾÷°æÀï·Â ¾àÈ­
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ¡®¿À»öÂù¶õ ¿ï»ê¡¯ 2ºÎ Àü½Ã µ¹ÀÔ
    »çÁøÀ¸·Î ¿ª»ç¸¦ ÀÐ´Â´Ù¡¦¡®ÇÑ ÄÆ ÇÑ±¹ Çö´ë»ç¡¯
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 1¿ù 12ÀÏ~)
    ¿ï»ê½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü, ½Å³âÀ½¾ÇÈ¸·Î »õ·Î¿î Èñ¸ÁÀÇ µµ¾à ´ÙÁü
    ¿ïÁÖ¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü, ¿À´Â 12ÀÏ Àç°³°ü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr