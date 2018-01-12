¡®¹Ú±ÙÇý ¸í¿¹ÈÑ¼Õ 1½É ¹«ÁË¡¯ ¹ÚÁö¿ø, ³í¶õ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í...¡°ÁÖÁø¿ì, À°¼º³ìÀ½ °¡Áö°í ÀÖ´Ù?¡±

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|¡ã ¹ÚÁö¿ø ±¹¹ÎÀÇ´ç Àü ´ëÇ¥°¡ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ 1½É ÀçÆÇ¼ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.
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¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ 21ºÎ(ºÎÀåÆÇ»ç Á¶ÀÇ¿¬)´Â ¸í¿¹ÈÑ¼Õ µî ÇøÀÇ °á½É°øÆÇÀ» ¿°í ¹Ú ÀÇ¿ø¿¡ ¹«ÁË¸¦ 12ÀÏ ¼±°íÇß´Ù.
ÀçÆÇºÎ´Â “Ç¥ÇöÀÌ ´Ù¼Ò °úÀåÀÌ ÀÖÁö¸¸ Áø½ÇÀÌ ÇãÀ§¶ó°í º¸±â ¾î·Æ´Ù”¸ç ºñ¹æ ¾Æ´Ñ °ø°øÀÌÀÍÀ» À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.
¹Ú ÀÇ¿øÀº Áö³ 2012³â ±¹È¸ÀÇ¿øÀÌ¾ú´ø ¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú ºÎ»êÀúÃàÀºÇà ·Îºñ½ºÆ® ¹ÚÅÂ±Ô¾¾°¡ ¸·¿ªÇÏ°Ô ¸¸³ »çÀÌ¶ó°í ¹ß¾ðÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. ÀÌÈÄ Áö³ 2014³â 8¿ù ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÑ ÇøÀÇ·Î 2014³â 8¿ù ¸» ºÒ±¸¼Ó ±â¼ÒµÆ´Ù.
´ç½Ã 2012³â 5¿ù ÇØ´ç ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú ÀÇ¿øÀº “º¹¼öÀÇ ÀÎ»çµé·ÎºÎÅÍ ¹ÚÅÂ±Ô¾¾°¡ ¹Ú±ÙÇý Àü ºñ´ëÀ§¿øÀå°ú ¿©·¯ ¹ø ¸¸³µ´Ù´Â ¾ê±â¸¦ µé¾ú´Ù”¸ç “·Îºñ½ºÆ® ¹Ú¾¾°¡ ¹Ú±ÙÇý À§¿øÀåÀ» ¸¸³ª¼ ÀúÃàÀºÇà ·Îºñ¿¡ °üÇÑ ¾ê±â¸¦ ³ª´³´ÂÁö ¿©ºÎ¸¦ °ËÂûÀÌ ¹àÇô³»¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “Á¦º¸ÀÇ È®½Ç¼ºÀ» ¹Ï°í ÀÖ´Ù”¸ç “Á¦º¸ÇÑ ºÐµéÀÌ ±×·¯ÇÑ À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Â ºÐµéÀÌ´Ù. ½Ã»çIN ÁÖÁø¿ì ±âÀÚ´Â ±×·¯ÇÑ À°¼º³ìÀ½À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ¹ÚÅÂ±Ô¾¾°¡ °ü°èµÈ »ïÈÀúÃàÀºÇà¿¡ ÀÌ¹Ì ¹Ú±ÙÇý À§¿øÀåÀÇ µ¿»ý ¹ÚÁö¸¸¾¾¿Í ¼ÇâÈñ¾¾ ºÎºÎ°¡ °ü·ÃµÅ ÀÖ´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹Ú Àü ´ëÅë·É Ãø Ä£¹Ú°è ÀÌÁ¤Çö ÀÇ¿øÀº “±×¾ç¹Ý(¹ÚÁö¿ø Àü ´ëÇ¥)¿Í °Å±â(¹ÚÅÂ±Ô¾¾)°¡ ´õ Ä£ÇÏ´Ù´Â ¸»ÀÌ ¸¹´Ù. ¹æ¾î¸·À» Ä¡´Â °ÍÀÏ ¼öµµ ÀÖ´Ù”°í ¿ª°øÀ» ÆîÄ¡±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¹Ú ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ¼±°í Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “¼ÃÊµ¿°úÀÇ ÀÎ¿¬À» ²÷°í ½Í´Ù”¸ç “°¡½¿ Á¶¸®¸ç 15³âÀ» °ßµò ¾Æ³»¿Í µÎ µþ¿¡°Ô ÁÁÀº ¼±¹° ÁÖ½Å ÀçÆÇÀå´Ô²² °¨»çµå¸°´Ù”°í ½É°æÀ» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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