¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯

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ÇÑÆí, Àå ¾¾´Â Áö³ 2014³â ¹ÚÁö¼ºÀÇ ÀºÅð±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®ÇØ ´«¹°À» ½ñ¾Æ ÁÖ¸ñ ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î “³»°¡ ¿©±â±îÁö ¿Ã ¼ö ÀÖ¾ú´ø °¡Àå Å« ÈûÀº ºÎ¸ð´ÔÀÌ´Ù"¸ç "³Ê¹« °í»ýÀ» ¸¹ÀÌ ÇÏ¼Å¼ ¹Ì¾ÈÇÏ°í °¨»çÇÑ ¸¶À½À» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ±×·¸°Ô Èûµç ÀÏÀ» ÇÏÁö´Â ¾ÊÀ» °Å °°¾Æ¼ ´ÙÇàÀ¸·Î »ý°¢ÇÑ´Ù. ³»°¡ Áö±Ý±îÁö Áø ºúÀ» °±À¸¸é¼ »ì¾Æ°¡°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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