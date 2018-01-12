ÀÌ´ë¸ñµ¿º´¿ø ½Å»ý¾Æ »ç¸Á¿øÀÎ, ±¹°ú¼ö Á¶»ç¿Í ´Ù¸£´Ù?...¡°½º¸ðÇÁ¸®ÇÇµå ÁöÁú¿µ¾çÁÖ»çÁ¦ ÀÇÈ¤ Á¦±â¡±

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12ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é ¹Ì±¹ FDA°¡ °ø°³ÇÑ ‘½º¸ðÇÁ¸®µå’ »ç¿ë¼³¸í¼¿¡´Â ½º¸ðÇÁ¸®ÇÇµå¸¦ Åõ¿© ¹ÞÀº ¹Ì¼÷¾ÆÀÇ »ç¸Á »ç·Ê°¡ ÀÖ´Ù.
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