ÀÌ´ë¸ñµ¿º´¿ø ½Å»ý¾Æ »ç¸Á¿øÀÎ, ±¹°ú¼ö Á¶»ç¿Í ´Ù¸£´Ù?...¡°½º¸ðÇÁ¸®ÇÇµå ÁöÁú¿µ¾çÁÖ»çÁ¦ ÀÇÈ¤ Á¦±â¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.13 Åä 04:20
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.12  
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ÇØ´ç ¸ÅÃ¼´Â ¼³¸í¼­ °æ°í¹®¿¡ ´ëµÎ(Äá) ±â¹Ý Á¤¸Æ ÁöÁúÀ¯Á¦¸¦ Á¤¸Æ Åõ¿©ÇÑ ÈÄ ¹Ì¼÷¾ÆÀÇ »ç¸Á º¸°í°¡ ÀÖ´Ù°í ÀüÇß´Ù. ¶Ç »ç¸Á ¾ÆÀÌµé¿¡ ´ëÇÑ ºÎ°Ë¿¡¼­ ÆóÇ÷°ü ³» ÁöÁúÀÌ ÃàÀûµÅ ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

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¼­¿ïÁö¹æ°æÂûÃ» ±¤¿ª¼ö»ç´ë´Â ÀÌ³¯ ±¹°ú¼ö¿¡ Åëº¸¹ÞÀº °á°ú·Î “ÀÌµé ½Å»ý¾Æ¿¡°Ô °øÅëÀûÀ¸·Î Åõ¿©µÈ ÁöÁú¿µ¾ç ÁÖ»çÁ¦°¡ ÀÌ ±Õ¿¡ ¿À¿°µÆ°Å³ª ÁÖ»çÁ¦ Ãë±Þ °úÁ¤¿¡¼­ ¿À¿°µÅ ½Å»ý¾Æ¿¡°Ô °¨¿°µÆÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù°í °á·Ð ³»·È´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ³¯ ‘½º¸ðÇÁ¸®ÇÇµå’ °ü·Ã º¸µµ ÈÄ, ±¹°ú¼öÀÇ °ø½Ä ÀÔÀå Ç¥¸íÀº ¾ÆÁ÷ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ¸¸¾à »çÀÎÁ¶»ç°¡ Àß¸ø µÆÀ» °æ¿ì ¿øÁ¡ºÎÅÍ Á¶»ç¸¦ ´Ù½Ã ½ÃÀÛÇØ¾ßÇØ ±¹°ú¼öÀÇ ¹Ý¹Ú È¤Àº ÇØ¸í¿¡ ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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