[ÇÑ±¹ ½Ã¸®¾Æ] ½Ã¸®¾Æ »ó´ë·Î 2¿¬½Â µµÀü¡¦½Â¸® ½Ã ´Üµ¶ ¼±µÎ ¿Ã¶ó

|
|
|
|¡ã ÇÑ±¹ 23¼¼ ÀÌÇÏ(U-23) Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÌ 14ÀÏ Áß±¹ Äï»ê ½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ¿¡¼ ½Ã¸®¾Æ¿Í 2018 ¾Æ½Ã¾ÆÃà±¸¿¬¸Í(AFU) U-23 Ã¨ÇÇ¾ð½Ê Á¶º°¸®±× DÁ¶ 2Â÷ÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
º£Æ®³²À» »ó´ë·Î ½Â¸®ÇÑ ÇÑ±¹ 23¼¼ ÀÌÇÏ(U-23) Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀÌ 2¿¬½Â¿¡ µµÀüÇÑ´Ù.
±èºÀ±æ °¨µ¶ÀÌ ÀÌ²ô´Â ÇÑ±¹Àº 14ÀÏ Áß±¹ Äï»ê ½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ¿¡¼ ½Ã¸®¾Æ¿Í 2018 ¾Æ½Ã¾ÆÃà±¸¿¬¸Í(AFU) U-23 Ã¨ÇÇ¾ð½Ê Á¶º°¸®±× DÁ¶ 2Â÷ÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù.
±èºÀ±æ °¨µ¶Àº º£Æ®³²Àü¿¡ ³ª¼Áö ¾Ê¾Ò´ø ±è°ÇÈñ¸¦ ¿øÅé¿¡ ¼±¹ß Ãâ°Ý½ÃÄÑ µæÁ¡À» ³ë¸°´Ù. 2¼±¿¡´Â Á¶¿µ¿í°ú À±½Â¿ø, ±è¹®È¯ÀÌ ¼±´Ù. Áß¿ø¿¡´Â È²±â¿í°ú ÇÑ½Â±Ô°¡ Æ÷ÁøµÈ´Ù. Æ÷¹éÀº ÁÂÃøºÎÅÍ ±¹ÅÂÁ¤, È²Çö¼ö, ÀÌ»ó¹Î, ¹ÚÀç¿ì°¡ ³ª¼±´Ù. °ñÅ°ÆÛ Àå°©Àº °Çö¹«°¡ ³¤´Ù.
ÇÑ±¹ U-23 Ãà±¸´ëÇ¥ÆÀÀº ½Ã¸®¾ÆÀü ½Â¸®·Î Åä³Ê¸ÕÆ® Á¶±â ÁøÃâÀ» ³ë¸°´Ù. ÇÏÁö¸¸ ½Ã¸®¾Æµµ ¾Õ¼ È£ÁÖ¿¡ 1-3À¸·Î ÆÐÇÑ ¸¸Å ÇÑ±¹¿¡°Ô Àý´ë ÁöÁö ¾Ê±â À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¸¸¾à ÀÌ³¯ ÇÑ±¹ÀÌ ½Ã¸®¾Æ¸¦ ²ªÀ¸¸é ´Üµ¶ ¼±µÎ·Î ¿Ã¶ó¼±´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >