¡®±¹¼¼Ã» ¿¬¸»Á¤»ê °£¼ÒÈ­¡¯ Áß°íÂ÷µµ ¼Òµæ°øÁ¦ °¡´É?...¡°¿ÃÇØ ´Þ¶óÁø´Ù¡±

±¹¼¼Ã» ¿¬¸»Á¤»ê °£¼ÒÈ ¼ºñ½º°¡ 15ÀÏºÎÅÍ ½Ç½ÃµÇ´Â °¡¿îµ¥, ¿ÃÇØºÎÅÍ ´Þ¶óÁö´Â ¿¬¸»Á¤»ê¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù.
±¹¼¼Ã»Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 8½ÃºÎÅÍ È¨ÅÃ½º(www.hometax.go.kr) È¨ÆäÀÌÁö¼ ‘¿¬¸»Á¤»ê°£¼ÒÈ ¼ºñ½º’¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±Ù·ÎÀÚµéÀº 2¿ù ±Þ¿©¸¦ ¹Þ±â Àü±îÁö´Â ¼Òµæ·¼¼¾×°øÁ¦ ½Å°í¼¿Í Áõ¸í ÀÚ·á µîÀ» Á¦ÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ´Â Áö³ÇØ¿Í ´Þ¸® ÃÊ·Áß·°íµîÇÐ»ýÀÇ Ã¼ÇèÇÐ½Àºñ°¡ ±³À°ºñ °øÁ¦ ´ë»ó¿¡ Ãß°¡°¡µÈ´Ù.
¶ÇÇÑ ÁÖÅÃ ¿ù¼¼¾× ¼¼¾×°øÁ¦ ¹üÀ§´Â È®´ë, °øÁ¦´ë»ó ÁÖÅÃÀÇ ¹üÀ§¿¡ °í½Ã¿øµµ Ãß°¡µÈ´Ù. ¹è¿ìÀÚ µî ±âº»°øÁ¦´ë»óÀÚ°¡ °è¾àÇÑ °æ¿ì¿¡µµ ¿ù¼¼¾× ¼¼¾×°øÁ¦°¡ °¡´ÉÇØÁ³´Ù.
³ÀÓ ½Ã¼úºñ´Â ´Ù¸¥ ÀÇ·áºñ(15%) º¸´Ù ³ôÀº ¼¼¾×°øÁ¦À²(20%)ÀÌ Àû¿ëµÈ´Ù. ³ÀÓ ½Ã¼úÀÇ Áö¿ø È®´ë¸¦ À§ÇØ¼´Ù.
Áß°íÂ÷¸¦ ½Å¿ëÄ«µå·Î ±¸ÀÔÇÑ °æ¿ì¿¡µµ Ãß°¡ ¼Òµæ°øÁ¦¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. 2017³â¿¡ ½Å¿ëÄ«µå³ª Çö±Ý¿µ¼öÁõÀ» ¹ßÇàÇØ Áß°íÂ÷¸¦ »ò´Ù¸é ±¸ÀÔ±Ý¾×ÀÇ 10%¸¦ ¼Òµæ°øÁ¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ±Ù·ÎÀÚµéÀº ÀÌ³¯ °£¼ÒÈ ¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ º¸Çè·á, ¿¬±ÝÀúÃà, ±âºÎ±Ý µî ¿¬¸»Á¤»ê°ú °ü·ÃµÈ ÁÖ¿ä ÀÚ·á¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. 18ÀÏ ¿ÀÀü 8½ÃºÎÅÍ´Â °øÁ¦½Å°í¼ ÀÛ¼º, ¿¹»ó¼¼¾× °è»ê µîµµ °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >