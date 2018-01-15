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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.15 ¿ù 15:06
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[UFC] ½ºÆ÷Æ¼ºñ³ª¿ì, ÃÖµÎÈ£ °æ±â½Ã°£ ÀÓ¹ÚÇÏÀÚ Á¢¼ÓÀÚ ¸ô·Á ¾Æ¿ì¼º¡¦¡°À¯·á°áÁ¦µµ Çß´Âµ¥¡±
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½ÂÀÎ 2018.01.15  
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UFC Æä´õ±Þ 13À§ ÃÖµÎÈ£´Â 15ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ¹ÌÁÖ¸®ÁÖ ¼¼ÀÎÆ®·çÀÌ½º¿¡¼­ ¿­¸®´Â ‘UFC ÆÄÀÌÆ® ³ªÀÌÆ® 124’¿¡¼­ Á¦·¹¹Ì ½ºÆ¼ºì½º(31·¹Ì±¹)¿Í 13°³¿ù ¸¸ÀÇ ¿ÁÅ¸°ï º¹±ÍÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù.

ÀÌ¹ø °æ±â´Â ÃÖµÎÈ£ÀÇ 1³â1°³¿ù¸¸ÀÇ º¹±ÍÀüÀÌÀÚ Ã³À½À¸·Î ¼­´Â UFC ¸ÞÀÎÀÌº¥Æ® °æ±âÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ´õ Æ¯º°ÇÏ´Ù. ¿©±â¿¡ ÀÌ¹ø °æ±â °á°ú¸¦ ÅëÇØ ÃÖµÎÈ£ÀÇ TOP10 ÁøÀÔÀÌ ÆÇ°¡¸§ ³¯ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.

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‘UFC ÆÄÀÌÆ® ³ªÀÌÆ® 124’´Â 15ÀÏ ¿ÀÀü 8½ÃºÎÅÍ SPOTV ON°ú SPOTV NOW¿¡¼­ Áß°èµÇ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª Á¡Á¡ ÃÖµÎÈ£ÀÇ °æ±â ½Ã°£ÀÌ ÀÓ¹ÚÇÒ ¼ö·Ï ½ºÆ÷Æ¼ºñ³ª¿ì È¨ÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÀÚ°¡ ¸ô·Áµé¸ç Á¢¼Ó¿¡ Â÷ÁúÀÌ »ý±â°í ÀÖ´Ù.

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ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚµéÀº “À¯·á°áÁ¦±îÁö Çß´Âµ¥ ¼­¹ö¸¶ºñµÊ?”, “¿À´Ã ½Ç½Ã°£ º¼ ¶§µµ °è¼Ó ²÷°Ü¼­ Àý´ë ¸ø º¼ °Å °°´Ù”, “¼­¹ö °ü¸® Á» ÇØÁÖ¼¼¿ä”, “·Îµù ½ÇÈ­³Ä?” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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