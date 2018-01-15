[UFC] ½ºÆ÷Æ¼ºñ³ª¿ì, ÃÖµÎÈ£ °æ±â½Ã°£ ÀÓ¹ÚÇÏÀÚ Á¢¼ÓÀÚ ¸ô·Á ¾Æ¿ì¼º¡¦¡°À¯·á°áÁ¦µµ Çß´Âµ¥¡±

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UFC Æä´õ±Þ 13À§ ÃÖµÎÈ£´Â 15ÀÏ(ÀÌÇÏ ÇÑ±¹½Ã°£) ¹Ì±¹ ¹ÌÁÖ¸®ÁÖ ¼¼ÀÎÆ®·çÀÌ½º¿¡¼ ¿¸®´Â ‘UFC ÆÄÀÌÆ® ³ªÀÌÆ® 124’¿¡¼ Á¦·¹¹Ì ½ºÆ¼ºì½º(31·¹Ì±¹)¿Í 13°³¿ù ¸¸ÀÇ ¿ÁÅ¸°ï º¹±ÍÀüÀ» Ä¡¸¥´Ù.
ÀÌ¹ø °æ±â´Â ÃÖµÎÈ£ÀÇ 1³â1°³¿ù¸¸ÀÇ º¹±ÍÀüÀÌÀÚ Ã³À½À¸·Î ¼´Â UFC ¸ÞÀÎÀÌº¥Æ® °æ±âÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ´õ Æ¯º°ÇÏ´Ù. ¿©±â¿¡ ÀÌ¹ø °æ±â °á°ú¸¦ ÅëÇØ ÃÖµÎÈ£ÀÇ TOP10 ÁøÀÔÀÌ ÆÇ°¡¸§ ³¯ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¿©·¯ Áß¿äÇÑ ÀÇ¹Ì¸¦ °¡Áö´Â °æ±âÀÎ ¸¸Å °ÝÅõ±â ÆÒµéÀÇ °ü½ÉÀº ´õ¿í ¶ß°Ì´Ù.
‘UFC ÆÄÀÌÆ® ³ªÀÌÆ® 124’´Â 15ÀÏ ¿ÀÀü 8½ÃºÎÅÍ SPOTV ON°ú SPOTV NOW¿¡¼ Áß°èµÇ°í ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª Á¡Á¡ ÃÖµÎÈ£ÀÇ °æ±â ½Ã°£ÀÌ ÀÓ¹ÚÇÒ ¼ö·Ï ½ºÆ÷Æ¼ºñ³ª¿ì È¨ÆäÀÌÁö¿¡ Á¢¼ÓÀÚ°¡ ¸ô·Áµé¸ç Á¢¼Ó¿¡ Â÷ÁúÀÌ »ý±â°í ÀÖ´Ù.
ÃÖµÎÈ£ÀÇ °æ±â´Â À¯·á °áÁ¦¸¦ ÇØ¾ß¸¸ º¼ ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¸¹Àº ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ À¯·á°áÁ¦¸¦ ÇÑ »óÈ²¿¡¼ ¼¹ö°¡ ´À·ÁÁö°Å³ª ¶§¶§·Î Á¢¼ÓÀÌ ¾È µÇ´Â Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇÏÀÚ °ÆÁ¤°ú ºÒ¸¸À» ÅÍÆ®·È´Ù.
ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚµéÀº “À¯·á°áÁ¦±îÁö Çß´Âµ¥ ¼¹ö¸¶ºñµÊ?”, “¿À´Ã ½Ç½Ã°£ º¼ ¶§µµ °è¼Ó ²÷°Ü¼ Àý´ë ¸ø º¼ °Å °°´Ù”, “¼¹ö °ü¸® Á» ÇØÁÖ¼¼¿ä”, “·Îµù ½ÇÈ³Ä?” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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