¡®Á¤À¯¶ó¿Í ¿­¾Ö¼³¡¯ ¸¶ÇÊ°ü¸®»ç, ±«ÇÑ ÇÇ½À ´ç½Ã ¡®ÇÏÀÇ ¹þÀº »óÅÂ?¡¯...¸ñ°ÝÀÚ Áõ¾ð ÀçÁ¶¸í

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15ÀÏ ´õÆÑÆ®´Â Á¤ ¾¾¿Í ¸¶ÇÊ°ü¸®»ç ÀÌ¸ð ¾¾°¡ ÇÔ²² Áö³»¸ç ¿¾ÖÁß ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
´õÆÑÆ®¿¡ µû¸£¸é µÎ »ç¶÷Àº Á¤ ¾¾ÀÇ ¾Æµé, º¸¸ð¿Í Áö³ÇØºÎÅÍ ÇÔ²² »ýÈ°ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ³¯ µÎ »ç¶÷ÀÌ Áö³ 11ÀÏ ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ ÇÑ À½½ÄÁ¡¿¡¼ ¿¬ÀÎÃ³·³ ´ÙÁ¤ÇÏ°Ô ÆÈÂ¯À» ³¢°í ³ª¿À´Â ¸ð½ÀÀ» Æ÷ÂøÇØ °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó µÎ »ç¶÷Àº ½Ä´ç¿¡ ³ª¿Í ¿¬ÀÎÃ³·³ ÆÈÂ¯À» ³¢°í °È´Ù°¡, ¼÷¼Ò·Î µé¾î°¥ ¶§´Â ¼¼°£ÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÀÇ½ÄÇÑ µí °Å¸®¸¦ µÎ°í µé¾î°¡´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ¶ÇÇÑ Á¤ ¾¾´Â ÆÐµù ¸ðÀÚ¸¦ ¾²°í ¸¶½ºÅ©·Î ¾ó±¼À» Ã¶ÀúÈ÷ °¡·Á ´«±æÀ» ²ö´Ù.
Á¤ ¾¾¿Í ¿¾Ö¼³ÀÌ ºÒ°ÅÁø ÀÌ ¾¾´Â ¾Õ¼ Áö³ 2017³â 11¿ù25ÀÏ Á¤ ¾¾°¡ ¸Ó¹°°í ÀÖ´ø ¼÷¼Ò¿¡ ÅÃ¹è±â»ç·Î À§ÀåÇÑ ±«ÇÑÀÇ Èä±â¿¡ Âñ·Á º´¿ø½Å¼¼¸¦ Áø ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ÇÑ ¸ñ°ÝÀÚ°¡ ÀÌ ¾¾ÀÇ ¸ð½À¿¡ ´ëÇØ ‘ÀÚ½ÅÀÇ ÁýÃ³·³ Æí¾ÈÇÑ Â÷¸²’ÀÌ¾ú´Ù°í ÀüÇØ ÁÖ¸ñ ¹Þ¾Ò´Ù.
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ÇÑÆí, Á¤À¯¶ó´Â Áö³ 2016³â 4¿ù »ç½ÇÈ¥ °ü°èÀÇ ½ÅÁÖÆò ¾¾¿Í ½½ÇÏ¿¡ ¾ÆµéÀ» µÎ°í °áº°Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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