¡®ÀÓÇÏ·æ Ãß¾ï¼Ó µ¿·á¡¯ Á¶±Ý»ê¡¤¾çÁ¾Ã¶ »ç¸Á ÀÌÀ¯´Â?...¡°´Ù½Ã º¸°í½ÍÀº ±×´ëµé¡±

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|¡ã °³±×¸Ç¿¡¼ ¹è¿ì·Î ÀüÇâÇÑ ÀÓÇÏ·æÀÌ Ãß¾ï¼Ó µ¿·á °³±×¸ÇµéÀ» È¸»óÇß´Ù. KBS ‘¾ÆÄ§¸¶´ç È¿äÃÊ´ë¼®’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
°³±×¸Ç¿¡¼ ¹è¿ì·Î ÀüÇâÇÑ ÀÓÇÏ·æÀÌ Ãß¾ï¼Ó µ¿·á °³±×¸ÇµéÀ» È¸»óÇß´Ù.
ÀÓÇÏ·æÀº 16ÀÏ ¿ÀÀü ¹æ¼ÛµÈ KBS ‘¾ÆÄ§¸¶´ç È¿äÃÊ´ë¼®’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÓÇÏ·æÀº Áö³ 1990³â´ë ÄÚ¹Ìµð È°¾à»óÀ¸·Î ‘À¯¸Ó1¹øÁö’ µî ÀÚ·á ¿µ»óÀ» ÇÔ²² º¸¸ç Ãß¾ïÀ» µÇ»õ°å´Ù.
±×´Â °ú°Å ÇÑ ½Ã´ë¸¦ ÇÔ²² ¿ô°í ¿ï¾ú´ø ÍºÁ¶±Ý»ê, Íº¾çÁ¾Ã¶, ±èÁ¤½Ä, ¿ÀÀç¹Ì µî µ¿·á °³±×¸ÇÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¸é¼ “±èÁ¤½ÄÀº ¸ñ»ç°¡ µÆ´Ù”°í ¸»ÇÏ°í´Â “Á¶±Ý»ê, ¾çÁ¾Ã¶Àº °íÀÎÀÌ µÆ´Ù”¸ç ¸ÕÀú ¶°³ ÈÄ¹èµéÀ» ¶°¿Ã¸®¸ç ¾ÈÅ¸±î¿ö Çß´Ù.
Íº Á¶±Ý»êÀº Áö³ 2017³â 7¿ù Çâ³â 54¼¼·Î ½º½º·Î »ýÀ» ¸¶°¨Çß´Ù. ´ç½Ã ´ëºÎµµ ±ÙÃ³¿¡¼ º¯»çÃ¼·Î ¹ß°ßµÆÁö¸¸ Å¸»ì ÈçÀûÀÌ ¾ø¾î ÀÚ»ì·Î Á¾°á µÆ´Ù.
±×´Â ‘À¯¸Ó 1¹øÁö’, ‘¼î ºñµð¿ÀÀÚÅ°’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ÀÎ±â¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. ‘¿ì·Ú¸Å6’, ‘½´ÆÛ È«±æµ¿’ µî ¾î¸°ÀÌ ¿µÈ¿¡µµ Ãâ¿¬Çß´Ù. ‘¹Ý°©±¸¸¸ ¹Ý°¡¿ö¿ä’ µî À¯Çà¾î¸¦ Åº»ý½ÃÅ°±âµµ Çß´Ù. ÀÌ À¯Çà¾î´Â µå¶ó¸¶ ‘ÀÀ´äÇÏ¶ó 1988’¿¡ µîÀåÇØ ÀçÁ¶¸í ¹Þ±âµµ Çß´Ù.
Íº ¾çÁ¾Ã¶Àº Áö³ 2001³â 11¿ù 39¼¼ÀÇ ÀþÀº ³ªÀÌ¿¡ ºÒÀÇÀÇ ±³Åë»ç°í·Î »ç¸ÁÇß´Ù. ±Í°¡ Áß ½ÅÈ£´ë±â ÁßÀÌ´ø ÅÃ½Ã µÎ ´ë¸¦ µéÀÌ¹ÞÀ¸¸é¼ Â÷·®ÀÌ Àüº¹µÅ ¿î¸íÀ» ´Þ¸®Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº ¿Â¶óÀÎÀ» ÅëÇØ “ÇÑÃ¢³ªÀÌ¿¡ ¾ÈÅ¸±õ´Ù” “±×½ÃÀý ±×¶§ Á¤¸» ÁÁ¾Ò´Âµ¥” “±×¸®¿ö¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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