¡®27¾ï KIAú¼¡¯ ±èÁÖÂù ¡°¿îµ¿¿¡¸¸ Àü³ä, ¿Ã ½ÃÁð ¿ì½Â¿¡ ÃÖ¼±¡±

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KIAÅ¸ÀÌ°ÅÁî´Â 16ÀÏ ±èÁÖÂù°ú 3³â°£ °è¾à±Ý 15¾ï¿ø ¿¬ºÀ 4¾ï¿ø µî ÃÑ 27¾ï¿ø¿¡ °è¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ °è¾à ÈÄ ±èÁÖÂùÀº “°è¾àÇÏ´Â µ¥ ½Ã°£ÀÌ °É¸° ¸¸Å ¿Ã ½ÃÁð ´õ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå·Á¾ß ÇÑ´Ù´Â Ã¥ÀÓ°¨À» ´À³¤´Ù”¸ç “½ºÇÁ¸µÄ·ÇÁ Ãâ¹ß Àü±îÁö ¿îµ¿¿¡¸¸ Àü³äÇØ ¿Ã ½ÃÁð¿¡µµ ¿ì½ÂÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù”°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
KIA ±è±âÅÂ °¨µ¶Àº “±èÁÖÂù°ú ±¸´Ü ¸ðµÎ °í¸¿´Ù”¸ç “¾îÁ¦ ¸¸³´Ù´Â ¸»À» µè°í Àß µÉ °ÍÀ¸·Î »ý°¢Çß´Ù. ÁÖÂùÀÌ°¡ ¾øÀ¸¸é ¾ÈµÈ´Ù. ¿ÃÇØµµ ÀÛ³âÃ³·³ ÁÖÀåÀ» ¸Ã¾Æ ÆÀÀ» Àß ²ø¾îÁÖ¾úÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”¶ó°í ¹Ù¶÷À» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ±èÁÖÂùÀº Áö³ 2000³â »ï¼º¿¡ ÀÔ´ÜÇÑ ÈÄ ÀÌµëÇØ ·Ôµ¥·Î ÀÌÀûÇß´Ù. ÀÌÈÄ 2012½ÃÁðÀÌ ³¡³ µÚ KIA¿Í FA °è¾à(4³â 50¾ï¿ø)À» ¸Î¾ú´Ù.
ÀÌÈÄ 2017½ÃÁð 122°æ±â¿¡ ÃâÀå, 440Å¸¼ö 136¾ÈÅ¸(12È¨·±) Å¸À² 0.309, 78µæÁ¡, 70Å¸Á¡À» ±â·ÏÇß´Ù. Åë»ê ±â·ÏÀ» º¸¸é 116È¨·±, 916µæÁ¡, 655Å¸Á¡, 377µµ·ç Å¸À² 0.296¸¦ ±â·Ï ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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