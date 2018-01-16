ÀÓÇÏ·æ, ¼¼»ó µîÁø ÍºÁ¶±Ý»ê ¾ð±Þ¡¦¡°°æÁ¦Àû ¾î·Á¿ò°ú ¿ì¿ïÁõ ÃßÁ¤¡±

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¹è¿ì °â °³±×¸Ç ÀÓÇÏ·æÀÌ Íº Á¶±Ý»ê°ú ¾çÁ¾Ã¶À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “Áö±Ý »ý°¢ÇØµµ ¸¶À½ÀÌ ¾ÆÇÁ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÓÇÏ·æÀº 16ÀÏ KBS1 ‘¾ÆÄ§¸¶´ç’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °³±×¸Ç Àü¼º±â ½ÃÀý ÇÔ²² È°µ¿Çß´ø Íº Á¶±Ý»ê·¾çÁ¾Ã¶, ÇöÀç´Â ¸ñ»ç·Î Á¦2ÀÇ »îÀ» »ì°í ÀÖ´Â °³±×¸Ç Ãâ½Å ¸ñ»ç ±èÁ¤½ÄÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÀÓÇÏ·æÀº °ú°Å È°¾à»óÀ» ´ãÀº ¿µ»óÀ» º» µÚ “±èÁ¤½ÄÀº ¸ñ»ç°¡ µÆ´Ù. Á¶±Ý»ê, ¾çÁ¾Ã¶Àº °íÀÎÀÌ µÆ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¹æ¼Û ÀÌÈÄ ÀÓÇÏ·æÀº ÀÌ³¯ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ÀÌ³¯ ¾ð±ÞÇß´ø °³±×¸Ç µ¿·áµé¿¡ ´ëÇØ “°ú°Å¿¡ °ø°³ÄÚ¹Ìµð ÇÁ·Î±×·¥µéÀÌ »ç¶óÁö¸é¼, ¸¹Àº °³±×¸ÇµéÀÌ ¾î·Á¿ò¿¡ ºüÁ³´Ù”¸ç “ÇöÀçµµ °ø°³ÄÚ¹Ìµð°¡ »ç¶óÁö°í ÀÖ¾î, ÈÄ¹èµéÀÌ ¾î·Á¿òÀ» °Þ´Â´Ù. °ø°³ÄÚ¹Ìµð´Â ‘±âÃÊ ¹æ¼Û’À¸·Î½á ¹æ¼Û±¹¸¶´Ù 1°³¾¿Àº À¯ÁöÇÏ¸é¼ µî¿ë¹®°ú ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Â °ø°£ÀÌ µÇ¾úÀ¸¸é ÇÏ´Â ¹Ù¶÷ÀÌ´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
Íº Á¶±Ý»êÀº 1984³â KBS °³±×ÄÜÅ×½ºÆ®·Î µ¥ºßÇØ 1986³â KBS ‘À¯¸Ó 1¹øÁö’¿¡¼ ‘¹Ý°©±¸¸¸, ¹Ý°¡¿ö¿ä’¶ó´Â À¯Çà¾î¸¦ ³²±â¸ç ´ë¼¼ °³±×¸ÇÀ¸·Î È°¾àÇß´Ù. ÀÌÈÄ Á¶±Ý»êÀº 2002³â ¹Ì±¹À¸·Î ÀÌ¹ÎÀ» °¬À¸³ª ´Ù½Ã ÇÑ±¹À¸·Î ±Í±¹ÇØ È¨¼îÇÎ ¼îÈ£½ºÆ® µîÀ¸·Î È°µ¿Çß´Ù.
Æ´Æ´ÀÌ ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ÇßÀ¸³ª 2017³â 7¿ù µ¹¿¬ ÀÚ½ÅÀÇ Â÷·®¿¡¼ »ç¸ÁÇÑ Ã¤ ¹ß°ßµÆ´Ù. ¹ß°ß ´ç½Ã Â÷·® µÞÁÂ¼®¿¡´Â Å¸°í ³²Àº ¹ø°³ÅºÀÌ ³õ¿©ÀÖ¾î °æÂûÀº Á¶±Ý»êÀÇ »ç¸ÁÀ» ÀÚ»ì·Î °á·Ð Áö¾ú´Ù.
Á¶±Ý»êÀÇ »ç¸Á ÀÌÈÄ ±×ÀÇ ÁöÀÎÀÌ “Á¶±Ý»êÀÌ ¸¹Àº ºúÀ» Áö°í ÀÖ¾úÀ¸¸ç ¿ì¿ïÁõµµ ¾Î°í ÀÖ¾ú´Ù°í µé¾ú´Ù”°í ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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