È«Äá°¡Á· »ìÇØ ÇÑ±¹ÀÎ ³²¼º, À¯¸í ÃÊÄÝ¸´ ±â¾÷ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥¡¦¡°¼ú ¶§¹®¿¡ ±â¾ï ¾È³ª¡±¡¦

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ÇÑÆí A¾¾´Â È«Äá »ç¹ý´ç±¹¿¡ ÀÇÇØ »ìÀÎ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆÀ¸¸ç, ÀÌ³¯ È«Äá Ä«¿À·î ¹ý¿ø¿¡¼ Áø¼úÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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