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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.16 È­ 16:39
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È«Äá°¡Á· »ìÇØ ÇÑ±¹ÀÎ ³²¼º, À¯¸í ÃÊÄÝ¸´ ±â¾÷ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥¡¦¡°¼ú ¶§¹®¿¡ ±â¾ï ¾È³ª¡±¡¦
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.16  
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¡ã È«Äá¿¡¼­ ¾Æ³»¿Í ¾ÆµéÀ» »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î Ã¼Æ÷µÈ 40´ë ÇÑ±¹ÀÎ ³²¼ºÀÌ ¡°¼ú¿¡ ÃëÇØ ±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù¡±°í Áø¼úÇß´Ù°í È«Äá ºó°úÀÏº¸°¡ 16ÀÏ º¸µµÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

È«Äá¿¡¼­ ¾Æ³»¿Í ¾ÆµéÀ» »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ·Î Ã¼Æ÷µÈ 40´ë ÇÑ±¹ÀÎ ³²¼ºÀÌ “¼ú¿¡ ÃëÇØ ±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù”°í Áø¼úÇß´Ù°í È«Äá ºó°úÀÏº¸°¡ 16ÀÏ º¸µµÇß´Ù.

È«Äá ¿þ½ºÆ® Ä«¿À·î Áö¿ªÀÇ 5¼º±Þ ¸®Ã÷Ä®Æ° È£ÅÚ¿¡ Åõ¼÷Çß´ø ÇÑ±¹ÀÎ A(43)¾¾´Â 14ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´Â Ä£±¸¿¡°Ô ÀüÈ­ÇØ “»ç¾÷¿¡ ½ÇÆÐÇØ ¸·´Ù¸¥ Áö°æ¿¡ ¸ô·Á °¡Á·ÀÌ ÀÚ»ìÇÏ·Á°í ÇÑ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.

ÀÌ¿¡ ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´ø Ä£±¸°¡ ±ÞÈ÷ °æÂû¿¡ ÀÌ¸¦ ½Å°íÇß°í, °æÂûÀÌ ´Ù½Ã ÁÖÈ«Äá ÇÑ±¹ÃÑ¿µ»ç°ü¿¡ ¿¬¶ôÇØ È«Äá °æÂûÀÌ È£ÅÚ·Î Ãâµ¿Çß´Ù. °æÂûÀÌ ´çµµÇßÀ» ¶§¿¡ ÀÌ¹Ì A¾¾´Â ¾Æ³» B(43)¾¾¿Í ÀÏ°ö »ì ³­ ¾ÆµéÀ» »ìÇØÇÑ µÚ¿´´Ù.

ÇöÀå¿¡¼­ Ã¼Æ÷µÈ A¾¾´Â Ã¼Æ÷ ´ç½Ã ¼ú¿¡ ÃëÇØ °æÂûÀÇ Áú¹®¿¡ Á¦´ë·Î ´ë´äµµ ¸øÇÏ´ø »óÈ²À¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.

È«Äá °æÂûÀº È£ÅÚ ³» Æó¼âÈ¸·Î(CC)TV ³ìÈ­ ±â·ÏÀ» Á¶»çÇØ A¾¾°¡ È£ÅÚ ³» µÎ °÷ÀÇ ¼úÁý¿¡¼­ 14ÀÏ »õº® 1½Ã±îÁö ¼úÀ» ¸¶½Å Á¤È²À» È®ÀÎÇß´Ù. A¾¾°¡ °´½Ç·Î µ¹¾Æ°¥ ÁîÀ½¿¡ ÀÌ¹Ì ±×´Â ¸¸Ãë »óÅÂ¿´´ø °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

A¾¾´Â È«Äá °æÂû¿¡ “¼úÀ» ¸¶½Ã°í ÃëÇÑ °ÍÀº ±â¾ïÀÌ ³ªÁö¸¸ ÀÌÈÄ¿¡´Â ±â¾ïÀÌ ³ªÁö ¾Ê´Â´Ù”¸ç “ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´Â Ä£±¸¿¡°Ô ÀüÈ­ÇÑ °Íµµ ±â¾ï³ªÁö ¾Ê´Â´Ù”°í Áø¼úÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

ÀÚ»ì ¹ß¾ð¿¡ ´ëÇØ¼­µµ A¾¾´Â “ÃÖ±Ù ÀÚ±ÝÈ¸ÀüÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀº µî »ç¾÷¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀº »ç½ÇÀÌÁö¸¸ ¸·´Ù¸¥ Áö°æ¿¡ ¸ô¸° Á¤µµ´Â ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í Áø¼úÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ºó°úÀÏº¸´Â A¾¾°¡ ¹Ì±¹ÀÇ À¯¸í ÃÊÄÝ¸´ ±â¾÷ÀÇ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥¶ó°í º¸µµÇß´Ù.

ºó°úÀÏº¸¿¡ µû¸£¸é ÀÌ ±â¾÷Àº ÃÖ±Ù ¼­¿ï µî ÇÑ±¹¿¡ 10¿© °÷ÀÇ Àü¹®Á¡À» °³¼³ÇßÁö¸¸, ÀÚ±ÝÈ¸ÀüÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ¿©·¯ Á¡Æ÷°¡ ÀÓ´ë·á¿Í Àü±â·á µîÀ» ³»Áö ¸øÇØ ÆóÁ¡ÇÏ°í, ³ª¸ÓÁö Á¡Æ÷µµ »óÈ²ÀÌ ÁÁÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÇÑÆí A¾¾´Â È«Äá »ç¹ý´ç±¹¿¡ ÀÇÇØ »ìÀÎ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆÀ¸¸ç, ÀÌ³¯ È«Äá Ä«¿À·î ¹ý¿ø¿¡¼­ Áø¼úÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 1¿ù 15ÀÏ~)

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