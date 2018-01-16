·ù¿©ÇØ, ûó ½Å³âÀÎ»çÈ¸ ±â½À ¹æ¹®¡¦¡°³ª°¡¶ó¡± °í¼º°ú ¿å¼³ ¿À°£ Çà»çÀå

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ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡¼ Á¦¸í´çÇÑ ·ù¿©ÇØ Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ 16ÀÏ È«ÁØÇ¥ ´ëÇ¥ÀÇ ½Å³âÀÎ»çÈ¸Àå¸¦ ±â½ÀÇß´Ù.
·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÌ ¾ÆÁ÷ ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿øÀÓÀ» ÁÖÀåÇÏ¸ç ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ÄÉÀÌÅÍÆ²¿¡¼ ¿¹ÂÄµÈ È« ´ëÇ¥ÀÇ ¼¿ï½Ã´ç ½Å³âÀÎ»çÈ¸ Àå¼Ò¸¦ ±â½À ¹æ¹®Çß´Ù. Á¤ÁØ±æ ¼¿ï ±¤ÁøÀ» ´çÇùÀ§¿øÀåµµ ·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿ø°ú µ¿ÇàÇß´Ù.
·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº ÀÌ³¯ ¼¿ï ¸¶Æ÷¿¡¼ ¿¸° ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ½Å³âÀÎ»çÈ¸¸¦ Ã£¾Æ ±Íºó¼®ÀÎ ÁÂ¼® ¾ÕÁÙ¿¡ ¾É¾Æ Çà»ç ½ÃÀÛÀ» ±â´Ù·È´Ù. ·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº ÀÌ °úÁ¤À» ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ ¶óÀÌºê·Î Áß°èÇÏ¸ç ÀÚ½Åµµ Çà»ç¿¡ Âü¼®ÇÒ °ÍÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀÇ ±â½À ¹æ¹®¿¡ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç °ü°èÀÚµéÀÌ ³ª°¡´Þ¶ó°í ¿äÃ»ÇßÀ¸³ª ·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº “¼Õ´ëÁö ¸»¶ó. À§ÇØ¿Í À§ÇùÀ» °¡ÇÏ´Â °ÍÀº Çù¹ÚÁË´Ù. ³»°¡ ¿Ö ÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ºñ¿öÁà¾ß ÇÏ´ÂÁö ¼³¸íÇØ´Þ¶ó”¸ç ÀÚ¸®¿¡¼ ¿òÁ÷ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
ºÐÀ§±â°¡ °Ý¾ÓµÇÀÚ °÷°÷¿¡¼ “³ª°¡¶ó!” “¼Òµ¿ÇÇ¿ì·Á°í ¿Ô´Â°¡?” “¹ÌÄ£X¾Æ” µîÀÇ °í¼º°ú ¿å¼³ÀÌ ½ñ¾ÆÁ³°í °á±¹ ·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº “´Ù ºñÄÑ¶ó. ³»°¡ ³» ¹ß·Î ³ª°¡°Ú´Ù”¸ç ¿ÀÀü 10½Ã 15ºÐ²²¿¡ Çà»çÀåÀ» ³ª°¬´Ù.
È«ÁØÇ¥ ´ëÇ¥¿Í ±è¼ºÅÂ ¿ø³»´ëÇ¥ µîÀº ·ù Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ Çà»çÀåÀ» ³ª°£ µÚ¿¡¾ß ÀÔÀåÇØ Çà»ç°¡ ÁøÇàµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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