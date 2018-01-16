°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.16 È­ 16:39
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®Á¦¸í¡¯ ·ù¿©ÇØ, ÇÑ±¹´ç ½Å³âÀÎ»çÈ¸ ¡®¹®Àü¹Ú´ë¡¯...Àü³¯ ¡°È« ´ëÇ¥ ÀÏºÎ·¯ ÇÇÇÏÁö ¹Ù¶÷¡± ¿¹°í
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡¼­ Á¦¸íµÈ ·ù¿©ÇØ Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥ÀÇ ½Å³âÀÎ»çÈ¸Àå¿¡ ±â½À ¹æ¹®ÇØ ¹®Àü¹Ú´ë¸¦ ´çÇß´Ù. ·ù¿©ÇØ ÆäÀÌ½ººÏ

 

ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡¼­ Á¦¸íµÈ ·ù¿©ÇØ Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥ÀÇ ½Å³âÀÎ»çÈ¸Àå¿¡ ±â½À ¹æ¹®ÇØ ¹®Àü¹Ú´ë¸¦ ´çÇß´Ù.

·ù Àü À§¿øÀº 16ÀÏ ¿ÀÀü ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ÄÉÀÌÅÍÆ²¿¡¼­ ¿­¸° ¼­¿ï½Ã´ç ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡ Âü¼®ÇßÁö¸¸ °Å¼¾ ´ç¿øµéÀÇ ¹Ý¹ß ¼Ó¿¡¼­ 쫒±âµí Çà»çÀåÀ» ºüÁ®³ª¿Í¾ß Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ±×´Â ´ç¿øµéÀÇ ÅðÀå¿ä±¸¿¡ “³ªµµ Ãë°í À§¿øÀÌ´Ù. Àç½ÉÀ» ½ÅÃ»Çß´Âµ¥ ³»°¡ ¿Ö ³ª°¡¾ß ÇÏ´À³Ä”¸ç ¸Â¼¹´Ù.

ÀÌ¿¡ Çà»ç »çÈ¸ÀÚ´Â “´ç¿øÀÌ ³ª´Ñ ºÐÀÌ ÀÖ¾î Çà»ç°¡ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ´Ù”¸ç ·ù Àü À§¿øÀÇ ÅðÀåÀ» ¿ä±¸Çß°í, ÀÏºÎ ´ç¿øµéÀº ±×ÀÇ ÆÈ°ú ´Ù¸®¸¦ Àâ¾Æ ²ô´Â ¹°¸®Àû Ãæµ¹ÀÌ ºú¾îÁ³´Ù.

¾Õ¼­ ·ù Àü À§¿øÀº ÇÏ·ç ÀüÀÎ 15ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ÀÌ¹ø Çà»ç Âü¿©¸¦ ¹àÇû´Ù.

·ù Àü À§¿øÀº “Àú´Â ¿À´Ã ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡ Âü¼®ÇÕ´Ï´Ù”¸ç “¿Ö Âü¼®ÇÏ³Ä°í¿ä? Á¦°¡ ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ´Ï±î ´ç¿¬È÷ °¡¾ßÁö¿ä. ÀüÁ÷ ¾Æ´Ï³Ä°í¿ä? ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ÇöÁ÷ÀÔ´Ï´Ù. ¿Ö ÇöÁ÷ÀÌ³Ä°í¿ä? Àú´Â Àü´ç´ëÈ¸¿¡¼­ 2µîÀ¸·Î ÃÖ°íÀ§¿ø¿¡ ´ç¼±µÈ Ã¥ÀÓ´ç¿øÀÔ´Ï´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¾î “È« ´ëÇ¥°¡ Àü±¤¼®È­Ã³·³ À±¸®À§¿¡¼­ Àú¸¦ Á¦¸íÅä·Ï ÇÏ¿´Áö¸¸, Àú´Â ÀÌ¿¡ ºÒº¹ÇÏ¿© 1¿ù 4ÀÏ ´çÇå ¹× ´ç±Ô¿¡ µû¶ó Àç½ÉÃ»±¸¸¦ ÇÏ¿´°í, Àç½É¿¡¼­ Á¦¸íÀÌ È®Á¤µÇ±â Àü±îÁö Àú´Â ¿©ÀüÈ÷ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ç¿øÀÌÀÚ, ÃÖ°íÀ§¿øÀÔ´Ï´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

¶ÇÇÑ ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡¼­ È« ´ëÇ¥¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ Àç½ÉÃ»±¸¿¡ ´ëÇÑ À±¸®À§¸¦ ¿­Áö ¾Ê´Â ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹¯°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

µ¡ºÙ¿© “È« ´ëÇ¥ÀÇ ¸·¸», ¼ºÈñ·Õ ¹ß¾ð µî¿¡ ´ëÇØ ´ç¿¡ Â¡°è¿äÃ»¼­¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ´ç¿¡¼­´Â È« ´ëÇ¥¿¡ ´ëÇÑ Â¡°è°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù”¸ç “È« ´ëÇ¥°¡ ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ÀÇ¸¦ ¿­Áö ¾ÊÀ¸¸é¼­ Àú¸¦ ÇÇÇÑ °ÍÃ³·³ ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡¼­ ÀÏºÎ·¯ Àú¸¦ ÇÇÇÏÁö ¾Ê±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù”°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯
  • °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò Æó¼â °¡´É ¼Ò½Ä¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ½Ã¼¼ Æø¶ô¡¦ÃÖ´ë 22%±îÁö Æø¶ôÇØ
  • ¡®½ÅÇÑÀºÇà ½Ç¸íÈ®ÀÎ°èÁÂ ³í¶õ¡¯, Ã¶È¸¡æ¿¬±â¿¡µµ »Ô³­ ÅõÀÚÀÚµé...¡°½ÅÇÑÀºÇà ÇØÁöÇÏ·¯ °¡Áî¾Æ¡±
  • ¡®2018 °ñµçµð½ºÅ©¡¯ Áß°è Ã¤³Î°ú ¶óÀÎ¾÷Àº? ¡°½Ç½Ã°£ ÅõÇ¥ 1À§ ¡®¿¢¼Ò¡¯¡±
  • °³¸®, °áÈ¥ ÀüÈÄ Çàº¸¿¡ À¯µ¶ ´«±æ°¡´Â ÀÌÀ¯´Â? ¡°°©ÀÚ±â ¿¬¶ô²÷°í ¸ð½À °¨Ãç¡±
    • ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯ ¡®¸ðÄ£»ó¡¯ ¹ÚÁö¼º ¡°¾î¸Ó´Ï, Á¦ ÀºÅð ´õ »¡¸® ¿øÇÏ¼Ì´Ù¡± ¿Ö?...¾Æµé¹Ù¶ó±â Ù½ ¸¶À½ ¡®¹¶Å¬¡¯
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ëÁ¶, ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È ÅõÇ¥À² 92.78%
    2
    ¡®¶óÀÎÇÁ·»Áî½ºÅä¾î¡¯ BT21 Ä³¸¯ÅÍ Åº»ý ºñÈ­´Â?¡¦¡°¸â¹öµéÀÌ Á÷Á¢ µðÀÚÀÎ¡±
    3
    ±èÁ¤½Ä, °³±×¸Ç¡æÀå¾ÖÀÎ À§ÇÑ ¸ñÈ¸ÀÚ...¡°Áö±Ý »î, ´õ Çàº¹ÇÏ´Ù¡±
    4
    [UFC] ½ºÆ÷Æ¼ºñ³ª¿ì, ÃÖµÎÈ£ °æ±â½Ã°£ ÀÓ¹ÚÇÏÀÚ Á¢¼ÓÀÚ ¸ô·Á ¾Æ¿ì¼º¡¦¡°À¯·á°áÁ¦µµ Çß´Âµ¥¡±
    5
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ºÐÇÒ3»ç, ÀÓ´ÜÇù Á¶ÀÎ½Ä ÃË±¸ ÇÑ¸ñ¼Ò¸®
    6
    ¡®¼­¿ï ¹Ì¼¼¸ÕÁö ºñ»ó¡¯ ´ëÁß±³Åë ¹«·á, ÀÌ·± °æ¿ì´Â ¡®À¯·á¡¯...¡°²À ¾Ë¾ÆµÎÀÚ¡±
    7
    ¡®±¹¼¼Ã» ¿¬¸»Á¤»ê °£¼ÒÈ­¡¯ Áß°íÂ÷µµ ¼Òµæ°øÁ¦ °¡´É?...¡°¿ÃÇØ ´Þ¶óÁø´Ù¡±
    8
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷, ÀÓ±Ý¡¤´ÜÃ¼Çù¾à 2Â÷ ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È °¡°á
    9
    [UFC] ÃÖµÎÈ£, °­·ÂÇÑ ¡®ÇÑ¹æ¡¯¿¡ ¾²·¯Á®¡¦Á¦·¹¹Ì ½ºÆ¼ºì½º¿¡ 2¶ó¿îµå TKO
    10
    ¾ð¾ç ¹Ý¼Û~»ïµ¿ »óÀÛ ÀÕ´Â »õ µµ·Î(Áö¹æµµ) ¸¸µç´Ù
    ¹è¼º±Ù ¼­¿¹°¡, ¹¬ÇâÀ¸·Î Ã¤¿î ¿ø·ÎÀÇ ¿­Á¤À» ¿³º¸´Ù
    Å¬·¡½ÄºÎÅÍ °¡¿ä±îÁö¡¦¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ²Ë Ã¤¿î »ó¹Ý±â
    ÇØ¾ç¾î·Î¹®È­¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ ³ô¿©ÁÖ´Â Àü½Ã
    ¿ï»ê½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ ¡®°¶·¯¸® ºû:³¯¡¯ ¿ÀÇÂ
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 1¿ù 15ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr