¡®Á¦¸í¡¯ ·ù¿©ÇØ, ÇÑ±¹´ç ½Å³âÀÎ»çÈ¸ ¡®¹®Àü¹Ú´ë¡¯...Àü³¯ ¡°È« ´ëÇ¥ ÀÏºÎ·¯ ÇÇÇÏÁö ¹Ù¶÷¡± ¿¹°í

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ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡¼ Á¦¸íµÈ ·ù¿©ÇØ Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥ÀÇ ½Å³âÀÎ»çÈ¸Àå¿¡ ±â½À ¹æ¹®ÇØ ¹®Àü¹Ú´ë¸¦ ´çÇß´Ù.
·ù Àü À§¿øÀº 16ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ÄÉÀÌÅÍÆ²¿¡¼ ¿¸° ¼¿ï½Ã´ç ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡ Âü¼®ÇßÁö¸¸ °Å¼¾ ´ç¿øµéÀÇ ¹Ý¹ß ¼Ó¿¡¼ 쫒±âµí Çà»çÀåÀ» ºüÁ®³ª¿Í¾ß Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ±×´Â ´ç¿øµéÀÇ ÅðÀå¿ä±¸¿¡ “³ªµµ Ãë°í À§¿øÀÌ´Ù. Àç½ÉÀ» ½ÅÃ»Çß´Âµ¥ ³»°¡ ¿Ö ³ª°¡¾ß ÇÏ´À³Ä”¸ç ¸Â¼¹´Ù.
ÀÌ¿¡ Çà»ç »çÈ¸ÀÚ´Â “´ç¿øÀÌ ³ª´Ñ ºÐÀÌ ÀÖ¾î Çà»ç°¡ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ´Ù”¸ç ·ù Àü À§¿øÀÇ ÅðÀåÀ» ¿ä±¸Çß°í, ÀÏºÎ ´ç¿øµéÀº ±×ÀÇ ÆÈ°ú ´Ù¸®¸¦ Àâ¾Æ ²ô´Â ¹°¸®Àû Ãæµ¹ÀÌ ºú¾îÁ³´Ù.
¾Õ¼ ·ù Àü À§¿øÀº ÇÏ·ç ÀüÀÎ 15ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ÀÌ¹ø Çà»ç Âü¿©¸¦ ¹àÇû´Ù.
·ù Àü À§¿øÀº “Àú´Â ¿À´Ã ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡ Âü¼®ÇÕ´Ï´Ù”¸ç “¿Ö Âü¼®ÇÏ³Ä°í¿ä? Á¦°¡ ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ´Ï±î ´ç¿¬È÷ °¡¾ßÁö¿ä. ÀüÁ÷ ¾Æ´Ï³Ä°í¿ä? ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ÇöÁ÷ÀÔ´Ï´Ù. ¿Ö ÇöÁ÷ÀÌ³Ä°í¿ä? Àú´Â Àü´ç´ëÈ¸¿¡¼ 2µîÀ¸·Î ÃÖ°íÀ§¿ø¿¡ ´ç¼±µÈ Ã¥ÀÓ´ç¿øÀÔ´Ï´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¾î “È« ´ëÇ¥°¡ Àü±¤¼®ÈÃ³·³ À±¸®À§¿¡¼ Àú¸¦ Á¦¸íÅä·Ï ÇÏ¿´Áö¸¸, Àú´Â ÀÌ¿¡ ºÒº¹ÇÏ¿© 1¿ù 4ÀÏ ´çÇå ¹× ´ç±Ô¿¡ µû¶ó Àç½ÉÃ»±¸¸¦ ÇÏ¿´°í, Àç½É¿¡¼ Á¦¸íÀÌ È®Á¤µÇ±â Àü±îÁö Àú´Â ¿©ÀüÈ÷ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ç¿øÀÌÀÚ, ÃÖ°íÀ§¿øÀÔ´Ï´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡¼ È« ´ëÇ¥¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ Àç½ÉÃ»±¸¿¡ ´ëÇÑ À±¸®À§¸¦ ¿Áö ¾Ê´Â ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹¯°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
µ¡ºÙ¿© “È« ´ëÇ¥ÀÇ ¸·¸», ¼ºÈñ·Õ ¹ß¾ð µî¿¡ ´ëÇØ ´ç¿¡ Â¡°è¿äÃ»¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥ ´ç¿¡¼´Â È« ´ëÇ¥¿¡ ´ëÇÑ Â¡°è°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´ÂÁö ¸ð¸£°Ú´Ù”¸ç “È« ´ëÇ¥°¡ ÃÖ°íÀ§¿øÈ¸ÀÇ¸¦ ¿Áö ¾ÊÀ¸¸é¼ Àú¸¦ ÇÇÇÑ °ÍÃ³·³ ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡¼ ÀÏºÎ·¯ Àú¸¦ ÇÇÇÏÁö ¾Ê±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù”°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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