½Åµ¿¿í, ¡°·ù¿©ÇØ, Â÷±â ´ëÅë·É°¨ 0¼øÀ§¡±...¶á±Ý¾ø´Â ÀÀ¿ø ¸Þ½ÃÁö ¿Ö?

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½Å ÃÑÀç´Â 16ÀÏ SNS “·ù¿©ÇØ ÀçµîÀå…È«ÁØÇ¥ ½Å³âÀÎ»çÈ¸ ±â½ÀÇß´Ù ÅðÀå´çÇØ, ·ù¿©ÇØ ¾ø´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ¾Ó²¿ ¾ø´Â Âð»§ ²ÃÀÌ°í ¿ì´Â ¾ÆÀÌ ¶± ÇÏ³ª ´Þ¶ó´Â ²ÃÀÌ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “¿©ÀÚ È«ÁØÇ¥¿¡¼ È«ÁØÇ¥ ´ëÇ×¸¶·Î ÀÏÃë¿ùÀåÇÑ ²ÃÀÌ°í Â÷±â ´ëÅë·É°¨ 0¼øÀ§ ²ÃÀÌ´Ù”¸ç “ÁøÇØ Ãâ½ÅÀÎ ·ù¿©ÇØ ÃÖ°íÀ§¿øÀ» °æ³²µµÁö»ç ÈÄº¸·Î ¿µÀÔÇÏ¶ó. ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, ·ù¿©ÇØ Àü ÃÖ°íÀ§¿øÀº ÀÌ³¯ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ ÄÉÀÌÅÍÆ²¿¡¼ ¿¸° ¼¿ï½Ã´ç ½Å³âÀÎ»çÈ¸¿¡ Âü¼®ÇßÁö¸¸ °Å¼¾ ´ç¿øµéÀÇ ¹Ý¹ß·Î 쫒°Ü³ªµí Çà»çÀåÀ» ºüÁ®³ª¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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