±èÈ£¿µ, 11»ì Â÷ÀÌ À¯½ÂÈ£¿Í µ¿°©¿¬±â?...¡°´Ù½ÃºÁµµ µ¿¾È¾ó±¼¡±

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±èÈ£¿µÀº Áö³ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘È²±Ý¾îÀå ¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ 10¿©³â Àü À¯½ÂÈ£¿Í MBC ‘ÅÂ¿Õ»ç½Å±â’¿¡ ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î 20´ëÀÓ¿¡µµ ¾Æ¿ª¿¬±â·Î È£ÆòÀ» ¹ÞÀºµ¥ ´ëÇØ “³ ³»°¡ µÇ°Ô Àß µÉ ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù” ¸»ÇÏ´õ´Ï “±×·±µ¥ ÀÌ¹ÌÁö°¡ ÀÖ´Ùº¸´Ï±î °¨µ¶´ÔµéÀÌ ºÒ·¯¼ °¡¸é ³Ê¹« ÇÏ¾é°í ¿Ö¼ÒÇÏ°í ¸ñ¼Ò¸® ÅæÀÌ ³ôÀ¸´Ï±î ¾È ºÒ·¯ÁÖ¼Ì´Ù”°í ¼ÖÁ÷ °í¹éÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, ±èÈ£¿µÀº 16ÀÏ MBC FM4U ‘µÎ½ÃÀÇ µ¥ÀÌÆ® Áö¼®ÁøÀÔ´Ï´Ù’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÈÁ¦¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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