È«Äá °¡Á·»ìÇØ, ÇÑ±¹ÀÎ ³²¼º SNS¿¡¼­´Â?¡¦¡°°¡Á·Àº ³»°¡ ¿¡³ÊÁö ¾ò´Â Á¸Àç¡±

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È«Äá ¿þ½ºÆ® Ä«¿À·î Áö¿ªÀÇ 5¼º±Þ ¸®Ã÷Ä®Æ° È£ÅÚ¿¡ Åõ¼÷Çß´ø ÇÑ±¹ÀÎ A(43)¾¾´Â 14ÀÏ ¿ÀÀü 7½Ã ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´Â Ä£±¸¿¡°Ô ÀüÈÇØ “»ç¾÷¿¡ ½ÇÆÐÇØ ¸·´Ù¸¥ Áö°æ¿¡ ¸ô·Á °¡Á·ÀÌ ÀÚ»ìÇÏ·Á°í ÇÑ´Ù”°í ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ¿¡ ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´ø Ä£±¸°¡ ±ÞÈ÷ °æÂû¿¡ ÀÌ¸¦ ½Å°íÇß°í, °æÂûÀÌ ´Ù½Ã ÁÖÈ«Äá ÇÑ±¹ÃÑ¿µ»ç°ü¿¡ ¿¬¶ôÇØ È«Äá °æÂûÀÌ È£ÅÚ·Î Ãâµ¿Çß´Ù. °æÂûÀÌ ´çµµÇßÀ» ¶§¿¡ ÀÌ¹Ì A¾¾´Â ¾Æ³» B(43)¾¾¿Í ÀÏ°ö »ì ³ ¾ÆµéÀ» »ìÇØÇÑ µÚ¿´´Ù.
ÇöÀå¿¡¼ Ã¼Æ÷µÈ A¾¾´Â Ã¼Æ÷ ´ç½Ã ¼ú¿¡ ÃëÇØ °æÂûÀÇ Áú¹®¿¡ Á¦´ë·Î ´ë´äµµ ¸øÇÏ´ø »óÈ²À¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
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ÀÚ»ì ¹ß¾ð¿¡ ´ëÇØ¼µµ A¾¾´Â “ÃÖ±Ù ÀÚ±ÝÈ¸ÀüÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀº µî »ç¾÷¿¡ ¾î·Á¿òÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀº »ç½ÇÀÌÁö¸¸ ¸·´Ù¸¥ Áö°æ¿¡ ¸ô¸° Á¤µµ´Â ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í Áø¼úÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ºó°úÀÏº¸´Â A¾¾°¡ ¹Ì±¹ÀÇ À¯¸í ÃÊÄÝ¸´ ±â¾÷ÀÇ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥¶ó°í º¸µµÇßÀ¸¸ç, È«Äá ¾ð·Ð¸ÅÃ¼ ‘HK 01’Àº ±è¾¾°¡ ±×µ¿¾È ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ µî¿¡¼ ÀÚ½ÅÀÇ °¡Á· »ç¶ûÀ» µå·¯³Â´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
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