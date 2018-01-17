¡®ÀÔÇÐÆ¯·Ê¡¯ °æÈñ´ë ¾ÆÀÌµ¹, µµ´ëÃ¼ ´©±¸...³×Æ¼Áð¼ö»ç´ë ¡°88~92³â»ý Ñû ¾ÆÀÌµ¹¡±

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À¯¸í ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ ¸éÁ¢½ÃÇè 0Á¡À» ¹Þ°íµµ °æÈñ´ëÇÐ±³ ´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤¿¡ ÇÕ°ÝÇÑ ‘ÀÔÇÐ Æ¯·Ê’ ÀÇÈ¤ÀÌ ºÒ°ÅÁø °¡¿îµ¥, ³í¶õÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÎ À¯¸í ¾ÆÀÌµ¹¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
16ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é °æÂûÀº Áö³ 2016³â °æÈñ´ë ´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤ ¸éÁ¢¿¡ ºÒÂüÇÑ ¾ÆÀÌµ¹ ¸â¹ö A ¾¾¸¦ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÇÑ ÇÐ°úÀå ÀÌ¸ð ¾¾¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç¿¡ ³ª¼¹´Ù.
¼¿ïÁö¹æ°æÂûÃ» Áö´É¹üÁË¼ö»ç´ë´Â ÇÐ°úÀå ÀÌ ±³¼ö¸¦ ÃÖ±Ù ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î ºÒ·¯ Á¶»çÇß´Ù. ÀÌ ¾¾´Â A¾¾°¡ ¸éÁ¢ ¹ÌÀÀ½Ã¿¡µµ ÇÕ°ÝÇÏµµ·Ï ¿µÇâ·ÂÀ» Çà»çÇØ ÀÔÇÐ ÇàÁ¤ ¾÷¹«¸¦ ¹æÇØÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ A ¾¾ÀÇ ¼Ò¼Ó»çÃøÀº “±³¼öÀÇ ±ÇÀ¯·Î ´ëÇÐ¿ø¿¡ Áö¿øÇß°í ¼Ò¼Ó»ç »ç¹«½Ç¿¡¼ ¸éÁ¢À» ÁøÇàÇØ ½ÇÁ¦ ¸éÁ¢¿¡´Â ºÒÂüÇß´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ »ç°ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼Áð ¼ö»ç´ë´Â À¯¸í¾ÆÀÌµ¹ÀÌ 88~92³â»ý ³²ÀÚ ¾ÆÀÌµ¹ÀÏ °ÍÀÌ¶ó´Â ÁüÀÛ°ú ´ç½Ã ¹Ú»ç°úÁ¤¿¡ Áö¿øÇß´ø ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ¶ó´Â ´Ü¼ Áß½ÉÀ¸·Î ³í¶õÀÇ ÁÖÀÎ°øÀ» Ã£°í ÀÖ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “°è¼Ó ´©±ºÁö? ¼û±â¸é ÁË¾ø´Â ´Ù¸¥ ¾ÆÀÌµ¹µéÀÌ ÇÇÇØº¼ °Í °°´Ù” “¾ÆÀÌµ¹ ¸»°í ´Ù¸¥ ¿¬¿¹ÀÎÀº ´©±¸³Ä. Àß³ª°¡´Â ¾ÆÀÌµ¹ ÀÌ¶ó°í ±× ÇÑ »ç¶÷¸¸ ÇÇÇØº¸¸é ¾ÈµÇÁö” “Á¤À¯¶óµµ ¸éÁ¢Àº ºÃ´Ù ´©±¸³Ä?” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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