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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.17 ¼ö 17:45
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Á¤¿ëÈ­, °æÈñ´ë ¾ÆÀÌµ¹ ÀÇÈ¤ ÀÎÁ¤¡¦¡°¸éÁ¢ º» °ÍÀ¸·Î »ý°¢Çß´Ù¡± »ç°ú¹® ¹ßÇ¥ [Àü¹®]
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °æÈñ´ë ´ëÇÐ¿ø Æ¯ÇýÀÔÇÐ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹êµå ¾¾¿£ºí·çÀÇ Á¤¿ëÈ­°¡ ÀÏ¸í ¡®°æÈñ´ë ¾ÆÀÌµ¹¡¯ÀÌ ÀÚ½ÅÀÓÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù. Ã¤³ÎAÄ¸Ã³.

 

°æÈñ´ë ´ëÇÐ¿ø Æ¯ÇýÀÔÇÐ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹êµå ¾¾¿£ºí·çÀÇ Á¤¿ëÈ­°¡ ÀÏ¸í ‘°æÈñ´ë ¾ÆÀÌµ¹’ÀÌ ÀÚ½ÅÀÓÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù.

Á¤¿ëÈ­ ¼Ò¼Ó»ç FNC ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â 16ÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½Ä È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ “ÀÌ¹ø °æÈñ´ë ´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤ ¸éÁ¢ ³í¶õ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸ÕÀú »ç°úµå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù. »ç½Ç»ó ‘°æÈñ´ë ¾ÆÀÌµ¹’ÀÌ Á¤¿ëÈ­°¡ ¸ÂÀ½À» ÀÎÁ¤ÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù.

FNC ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “ÃÖ±Ù Á¤¿ëÈ­¿Í ÀúÈñ ¼Ò¼Ó»ç ´ã´çÀÚ°¡ Á¤¿ëÈ­ÀÇ °æÈñ´ë ÀÀ¿ë¿¹¼úÇÐ°ú ´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤ ÀÔÇÐ¹®Á¦·Î °æÂû¿¡¼­ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “Á¤¿ëÈ­´Â ÇÐ±³ ÃøÀÇ ¼öÈ¸¿¡ °ÉÄ£ Àû±ØÀûÀÎ ±ÇÀ¯·Î Áö³­ 2017³â 1¿ù °æÈñ´ë¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÑ ÀÀ¿ë¿¹¼úÇÐ°ú ´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤ Ãß°¡¸ðÁý ÀüÇü¿¡ ÀÀ½ÃÇÏ¿© ÇÕ°ÝÇß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸¿Í °°Àº ÀÎ±â ¿¬¿¹ÀÎµéÀº °ø¿¬ µîÀ¸·Î ¹Ù»Û ÀÏÁ¤ ¶§¹®¿¡ ¼Ò¼Ó»ç°¡ ¸ðµç ÀÏÁ¤À» Á¤ÇÏ°í, ¿¬¿¹ÀÎµéÀº ±× ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “Á¤¿ëÈ­ÀÇ °æ¿ì¿¡µµ ÀÌ¹ø ´ëÇÐ¿ø ÀÔÇÐÀ» À§ÇÑ ÀÀ½Ã¿ø¼­ ÀÛ¼º‧Á¦ÃâÀÌ³ª ÇÐ±³ Ãø°úÀÇ ¿¬¶ô µî ¸ðµç ¾÷¹«¸¦ ¼Ò¼Ó»ç°¡ ¾Ë¾Æ¼­ Ã³¸®Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç FNC ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “¼Ò¼Ó»ç¿Í Á¤¿ëÈ­´Â ¸ðµÎ º»°ÇÀÌ ¹®Á¦°¡ µÇ±â Àü±îÁö Á¤¿ëÈ­°¡ Á¤»óÀûÀÎ ¸éÁ¢ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ´ëÇÐ¿ø¿¡ ÇÕ°ÝÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “Á¤¿ëÈ­´Â °³º°¸éÁ¢ ¿ª½Ã Á¤»óÀûÀÎ ¸éÁ¢ÀýÂ÷ÀÎ °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ¾úÀ¸¸ç, Á¤¿ëÈ­´Â ¼Ò¼Ó»ç°¡ Â¥ ÁØ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó ¸éÁ¢À» º» °Í”ÀÌ¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “Á¤¿ëÈ­´Â º»°ÇÀ¸·Î °æÂû¿¡¼­ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ºñ·Ï ¼Ò¼Ó»ç³ª Á¤¿ëÈ­ º»ÀÎÀº ÇÐÄ¢À» À§¹ÝÇÏ¿© Æí¹ýÀ¸·Î ÀÔÇÐÇÏ·Á´Â ÀÇµµ°¡ ÀüÇô ¾ø¾ú´Ù”¸ç “ÇÏÁö¸¸ ¹°ÀÇ¸¦ ºúÀº µ¥ ´ëÇÏ¿© ¸Å¿ì ÁË¼Û½º·´°Ô »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ°í, º»°ÇÀÌ ¹®Á¦µÈ ÀÌÈÄ ´ëÇÐ¿øÀ» ÈÞÇÐÇÑ »óÅÂ”¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¸¶Áö¸·À¸·Î FNC ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “Á¤¿ø¹Ì´Þ·Î ½Ç½ÃµÈ 2017³âµµ Ãß°¡ ¸ðÁý½Ã Áö¿øÀÚ´Â ¸ðµÎ ÇÕ°ÝµÉ Á¤µµ·Î °æÀïÀÌ ¾ø¾úÀ¸¹Ç·Î, Á¤¿ëÈ­°¡ µé¾î°¡±â ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Æ¯Çý¸¦ ¹Þ¾Æ ºÎÁ¤ÇÏ°Ô ÀÔÇÐÇÑ °Íµµ ¾Æ´Ï°í, ´ëÁßÀÇ ÆòÆÇÀ» »ý¸íÀ¸·Î »ï°í ÀÖ´Â ÀÎ±â¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î¼­´Â ±×·² ÀÌÀ¯µµ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “ÀÌ¹ø ÀÏÀ» °è±â·Î ¼Ò¼Ó»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸Å² °Í¿¡ ´ëÇØ¼­´Â °Åµì ±íÀÌ »çÁË¸¦ µå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

 

ÀÌÇÏ Á¤¿ëÈ­ ¼Ò¼Ó»ç FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® °ø½Ä ÀÔÀå Àü¹® 

 

¾È³çÇÏ¼¼¿ä, FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÔ´Ï´Ù.

Á¤¿ëÈ­ÀÇ ¼Ò¼Ó»çÀÎ FNC´Â ÀÌ¹ø °æÈñ´ë ´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤ ¸éÁ¢ ³í¶õ¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸ÕÀú »ç°úµå¸³´Ï´Ù.

ÃÖ±Ù Á¤¿ëÈ­¿Í ÀúÈñ ¼Ò¼Ó»ç ´ã´çÀÚ°¡ Á¤¿ëÈ­ÀÇ °æÈñ´ë ÀÀ¿ë¿¹¼úÇÐ°ú ´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤ ÀÔÇÐ¹®Á¦·Î °æÂû¿¡¼­ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.(Âü°í·Î, ÀÀ¿ë¿¹¼úÇÐ°ú´Â ½Ç¿ëÀ½¾ÇÀÇ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ´É·ÂÀ» ¿¬±¸ÇÏ°í ¹è¾çÇÏ±â À§ÇÑ ÇÐ°úÀÔ´Ï´Ù.)

Á¤¿ëÈ­´Â ÇÐ±³ ÃøÀÇ ¼öÈ¸¿¡ °ÉÄ£ Àû±ØÀûÀÎ ±ÇÀ¯·Î Áö³­ 2017³â 1¿ù °æÈñ´ë¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÑ ÀÀ¿ë¿¹¼úÇÐ°ú ´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤ Ãß°¡¸ðÁý ÀüÇü¿¡ ÀÀ½ÃÇÏ¿© ÇÕ°ÝÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

 

¾ÆÀÌµ¹ ½ºÅ¸¿Í °°Àº ÀÎ±â ¿¬¿¹ÀÎµéÀº °ø¿¬ µîÀ¸·Î ¹Ù»Û ÀÏÁ¤ ¶§¹®¿¡ ¼Ò¼Ó»ç°¡ ¸ðµç ÀÏÁ¤À» Á¤ÇÏ°í, ¿¬¿¹ÀÎµéÀº ±× ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤¿ëÈ­ÀÇ °æ¿ì¿¡µµ ÀÌ¹ø ´ëÇÐ¿ø ÀÔÇÐÀ» À§ÇÑ ÀÀ½Ã¿ø¼­ ÀÛ¼º‧Á¦ÃâÀÌ³ª ÇÐ±³Ãø°úÀÇ ¿¬¶ô µî ¸ðµç ¾÷¹«¸¦ ¼Ò¼Ó»ç°¡ ¾Ë¾Æ¼­ Ã³¸®ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¼Ò¼Ó»ç¿Í Á¤¿ëÈ­´Â ¸ðµÎ, º»°ÇÀÌ ¹®Á¦°¡ µÇ±â Àü±îÁö Á¤¿ëÈ­°¡ Á¤»óÀûÀÎ ¸éÁ¢ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ´ëÇÐ¿ø¿¡ ÇÕ°ÝÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. Á¤¿ëÈ­´Â °³º°¸éÁ¢ ¿ª½Ã Á¤»óÀûÀÎ ¸éÁ¢ÀýÂ÷ÀÎ °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ¾úÀ¸¸ç, Á¤¿ëÈ­´Â ¼Ò¼Ó»ç°¡ Â¥ ÁØ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó ¸éÁ¢À» º» °ÍÀÔ´Ï´Ù.

 

Á¤¿ëÈ­´Â º»°ÇÀ¸·Î °æÂû¿¡¼­ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, ºñ·Ï ¼Ò¼Ó»ç³ª Á¤¿ëÈ­ º»ÀÎÀº ÇÐÄ¢À» À§¹ÝÇÏ¿© Æí¹ýÀ¸·Î ÀÔÇÐÇÏ·Á´Â ÀÇµµ°¡ ÀüÇô ¾ø¾úÁö¸¸, ¹°ÀÇ¸¦ ºúÀº µ¥ ´ëÇÏ¿© ¸Å¿ì ÁË¼Û½º·´°Ô »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ°í, º»°ÇÀÌ ¹®Á¦µÈ ÀÌÈÄ ´ëÇÐ¿øÀ» ÈÞÇÐÇÑ »óÅÂÀÔ´Ï´Ù.

Âü°í·Î, Á¤¿ëÈ­´Â 2016³â °¡À»ÇÐ±â¿¡ ÀÀ¿ë¿¹¼úÇÐ°ú ¹Ú»ç°úÁ¤¿¡ Áö¿øÇß´Ù°¡, ¿ø¼­ ±âÀç ½Ç¼ö·Î ÀÔÇÐÀüÇü¿¡¼­ ºÒÇÕ°ÝÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ±×·±µ¥, ÇØ´çÇÐ°úÀÇ ¹Ú»ç°úÁ¤ Áö¿øÀÚ°¡ ºÎÁ·ÇÏ¿© °è¼Ó Á¤¿ø¹Ì´ÞÀÌ¶ó ÇÐ±³ ÃøÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¼Ò¼Ó»ç¿¡ Á¤¿ëÈ­°¡ Ãß°¡¸ðÁý¿¡ ÀÀ½ÃÇÒ °ÍÀ» ±ÇÀ¯ÇÏ¿´°í, ÀÌ¿¡ µû¶ó 2017³â 1¿ù ´ëÇÐ¿ø¿¡ Áö¿øÇÏ°Ô µÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

 

ÇØ´ç ´ëÇÐ¿ø ÇÐ°ú°¡ ÇÐ»ý ¸ðÁý¿¡ Èû¾²°í ÀÖ°í, ÇÑ ¸íÀÇ ÇÐ»ýÀÌ¶óµµ ´õ À¯Ä¡ÇÏ¿© ¹Ì´ÞÀÌ µÇÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÁßÀÌ¹Ç·Î ´ëÇÐ¿ø¿¡ Áö¿øÇÏ¿© ÇÐ°ú¿¡ µµ¿òÀ» ÁÖ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù´Â ´ã´ç ±³¼ö´ÔÀÇ ¹Ù¶÷µµ µé¾ú½À´Ï´Ù.

Á¤¿ø¹Ì´Þ·Î ½Ç½ÃµÈ 2017³âµµ Ãß°¡ ¸ðÁý½Ã Áö¿øÀÚ´Â ¸ðµÎ ÇÕ°ÝµÉ Á¤µµ·Î °æÀïÀÌ ¾ø¾úÀ¸¹Ç·Î, Á¤¿ëÈ­°¡ µé¾î°¡±â ¾î·Á¿î °úÁ¤À» Æ¯Çý¸¦ ¹Þ¾Æ ºÎÁ¤ÇÏ°Ô ÀÔÇÐÇÑ °Íµµ ¾Æ´Ï°í, ´ëÁßÀÇ ÆòÆÇÀ» »ý¸íÀ¸·Î »ï°í ÀÖ´Â ÀÎ±â¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î¼­´Â ±×·² ÀÌÀ¯µµ ¾ø¾ú½À´Ï´Ù.(ÇÐÄ¢»ó °³º°¸éÁ¢Àº ºÒ°¡´ÉÇÏ°í ÇÐ±³¿¡ °¡¼­ ¸éÁ¢À» º¸¾Æ¾ß ÇÏ´Â °ÍÀ» ¾Ë¾Ò´õ¶ó¸é Á¤¿ëÈ­ÀÇ ÀÏÁ¤À» Á¶Á¤ÇØ¼­ ¸î½Ã°£À» ³»¾î ¸éÁ¢¿¡ Âü¼®ÇÏ¿´À» °ÍÀÌ¸ç, °øÀÎÀ¸·Î¼­ÀÇ ÆòÆÇ¿¡ Ä¡¸íÀûÀÎ À§ÇèÀ» ¾ß±âÇÏ´Â ÀÏÀ» Àý´ë·Î ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù)

 

ÀÌ¹ø ÀÏÀ» °è±â·Î ¼Ò¼Ó»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹°ÀÇ¸¦ ÀÏÀ¸Å² °Í¿¡ ´ëÇØ¼­´Â °Åµì ±íÀÌ »çÁË¸¦ µå¸³´Ï´Ù.

 

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