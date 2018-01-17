¡®Æ¯ÇýÀÔÇÐ¡¯ Á¤¿ëÈ­, ÁÖ°¡Á¶ÀÛ »ç°Ç ´Ù½Ã ¡®¼ö¸é À§¡¯...¡°À¯Àç¼® ¿µÀÔÁ¤º¸ ¸ð¸¥Ã¤ È¸»çÁÖ½Ä 4¾ï ¸ÅÀÔ?¡±

|
|
|
|¡ã °æÈñ´ëÇÐ±³ ´ëÇÐ¿ø¿¡ ¸éÁ¢¾øÀÌ ºÎÁ¤ ÀÔÇÐÇÑ ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¾ÆÀÌµ¹ °¡¼ö°¡ Á¤¿ëÈ°¡ ÀÎ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù. Á¤¿ëÈ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.
°æÈñ´ëÇÐ±³ ´ëÇÐ¿ø¿¡ ¸éÁ¢¾øÀÌ ºÎÁ¤ ÀÔÇÐÇÑ ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¾ÆÀÌµ¹ °¡¼ö°¡ Á¤¿ëÈ°¡ ÀÎ °ÍÀ¸·Î µå·¯³µ´Ù.
Á¤¿ëÈ ¼Ò¼Ó»ç FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â 17ÀÏ “Á¤¿ëÈ´Â ÇÐÄ¢À» À§¹ÝÇØ Æí¹ýÀ¸·Î ÀÔÇÐÇÏ·Á´Â ÀÇµµ°¡ ÀüÇô ¾ø¾úÁö¸¸, ¹°ÀÇ¸¦ ºúÀº µ¥ ´ëÇØ ¸Å¿ì ÁË¼Û½º·´°Ô »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “¼Ò¼Ó»ç¿Í Á¤¿ëÈ´Â ¹®Á¦°¡ µÇ±â Àü±îÁö Á¤»óÀûÀÎ ¸éÁ¢ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ´ëÇÐ¿ø¿¡ ÇÕ°ÝÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “Á¤¿ëÈ´Â °³º°¸éÁ¢ ¿ª½Ã Á¤»óÀûÀÎ ¸éÁ¢ÀýÂ÷ÀÎ °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ¾î ¼Ò¼Ó»ç°¡ Â¥ ÁØ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó ¸éÁ¢À» º» °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
Á¤¿ëÈ´Â Áö³ 2016³â °æÈñ´ëÇÐ±³ ÀÏ¹Ý´ëÇÐ¿ø ¹Ú»ç°úÁ¤¿¡ Áö¿øÇßÀ¸³ª ¸éÁ¢ ¾øÀÌ ÇÕ°ÝÇØ ³í¶õÀÌ µÆ´Ù. °æÂûÀº ¹Ú»ç °úÁ¤¿¡ ÇÕ°Ý ½ÃÅ² ÀÌ ¸ð ±³¼ö¸¦ ÇÇÀÇÀÚ ½ÅºÐÀ¸·Î ºÒ·¯ Á¶»çÇßÀ¸¸ç ÀÌ ±³¼öÀÇ »ç¹«½Ç°ú ´ëÇÐ¿ø ÇàÁ¤½Ç µîÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇØ ÀÔÇÐ °ü·Ã ¼·ù¸¦ È®º¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
Á¤¿ëÈÀÇ ³í¶õÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
¾Õ¼ Áö³ 2016³â 7¿ù ¹Ì°ø°³Á¤º¸¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ¼Ò¼Ó»ç FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÁÖ½ÄÀ» ÃëµæÇÑ ÇøÀÇ·Î °ËÂûÁ¶»ç¸¦ ¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. ´ç½Ã ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÁÖ½ÄÀ» ÀÌÆ²°£ 4¾ï¿øÀ» ¸ÅÀÔÇß°í, ÁÖ½ÄÀ» ¸ÅÀÔÇÑ ÀÌÆ² ÈÄ FNC¿Í °³±×¸Ç À¯Àç¼®ÀÇ °è¾à ¹ßÇ¥·Î 2¾ï ¿ø Á¤µµÀÇ ½Ã¼¼ Â÷ÀÍÀ» Ã¬°Ü ³í¶õÀÌ µÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ FNC¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “Á¤¿ëÈ°¡ À¯¸í ¿¬¿¹ÀÎ ¿µÀÔ¿¡ °üÇÑ »ç½ÇÀ» ÀüÇô ¸ð¸¥Ã¤ FNC¿£ÅÍ ÁÖ½ÄÀ» ¸Å¼öÇß°í, Æò¼Ò ¸ðµç Àç»ê°ü¸®¸¦ ¸ðÄ£¿¡°Ô À§ÀÓÇØ¿Ô±â ¶§¹®¿¡ °Å·¡ ¿ª½Ã ¸ðÄ£ÀÌ ½ÇÁ¦ ¸Å¸Å¸¦ ÇØ º»ÀÎ ¸íÀÇ·Î FNC¿£ÅÍ ÁÖ½ÄÀ» °Å·¡ÇÏ¿´´Ù´Â »ç½Ç Á¶Â÷ ÀüÇô ¸ð¸£°í ÀÖ¾ú´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
°á°úÀûÀ¸·Î Á¤¿ëÈ´Â ‘¹«ÇøÀÇ’ Ã³ºÐÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ÀÏºÎ °öÁö ¾Ê´Â ½Ã¼±À» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
ÀÌÈÄ Á¤¿ëÈ´Â tvN ‘ÀÎ»ý¼úÁý’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ “³Ñ¾îÁ®µµ ÀÏ¾î¼³ ÁÙ ¾Ë°Ô µÆ´Ù”¸ç “¾È ÁÁÀº ÀÏÀ» °ÞÁö ¾Ê±â À§ÇØ ¾Õ¸¸ º¸°í ´Þ·Á¿Ô´Ù. ÁÖº¯ÀÇ °ÍµéÀ» ÀØ°í Áö³Â´Ù. ±×³É »ì¸é¼ ÇÑ¹øÀº Å«ÀÏÀ» °Þ¾î¾ß ÇÏ´Âµ¥ ÀÌ°Ô ¿ÀÈ÷·Á ³ª¿¡°Ô ÁÖº¯À» µ¹¾Æº¸¸ç ±×µ¿¾È ³õÄ£ °ÍµéÀ» º¸°Ô Çß´Ù”°í ³í¶õ ÈÄ ½É°æÀ» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >