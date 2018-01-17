¡®Ç³¹®¼î¡¯ ³½½Ã·©, ¿ÕÁøÁø°ú ´ë±â½Ç¼­ ¸»´ÙÅù?¡¦¡°°¡¼­ Áø½ÇÀ» ¸»ÇØ¶ó¡±

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‘Ç³¹®¼î’¿¡¼ ³½½Ã·©(38·¹ÚÇý·É)°ú ¿ÕÁøÁø(47·ÀüÁØÁÖ) ºÎºÎÀÇ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÁýÁß Á¶¸íÇß´Ù.
Áö³ 15ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’(ÀÌÇÏ ‘Ç³¹®¼î’)´Â ‘2018 ¿¬¿¹°è »ç¶û°ú ÀüÀï’À» ÁÖÁ¦·Î ³½½Ã·©°ú ¿ÕÁøÁø ºÎºÎÀÇ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ´Ù·ð´Ù.
³½½Ã·©°ú ³²Æí ¿ÕÁøÁøÀº Áö³ÇØ 12¿ù 30ÀÏ ¿ÀÈÄ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¿ÕÁøÁøÀÇ °ú°Å¸¦ µÑ·¯½Ñ ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ ÀÔÀåÀ» ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ±âÀÚÈ¸°ß Á÷ÈÄ¿¡ ¿ÀÈ÷·Á ÀÇÈ¤¸¸ ´õ¿í Ä¿Áö¸ç ¶Ç ´Ù¸¥ ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÑ ÆÐ³ÎÀº ´ç½Ã »óÈ²¿¡ ´ëÇØ “³½½Ã·©°ú ³²Æí ¿ÕÁøÁøÀÌ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ÇÏ´ø Áß 10ºÐ Á¤µµ Áß´ÜÀÌ µÆÀ» ¶§ ´ë±â½Ç¿¡ µé¾î°¬´Ù”¸ç “±Ùµ¥ ±× ¾È¿¡¼ ¹«½¼ ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú³Ä¸é ³½½Ã·©ÀÌ ¿ÕÁøÁø¿¡°Ô È°¡ ³ °Å´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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