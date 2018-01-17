¡°¹ÚÀ¯Ãµ ¹Ý·Á°ß¿¡ ´« ÁÖÀ§ ¹°·Á¡± ¹ÚÀ¯Ãµ °ú½ÇÄ¡»óÀ¸·Î °í¼Ò´çÇØ¡¦¡°ÈÄÀ¯Áõ ½É°¢ÇØ¡±

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17ÀÏ °æÂûÀº ¹Ú¾¾ÀÇ ÁöÀÎ A¾¾°¡ 2011³â ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ÀÚÅÃÀ» ¹æ¹®ÇßÀ» ´ç½Ã ±×ÀÇ ¹Ý·Á°ß¿¡°Ô ¾ó±¼°ú ´« ÁÖÀ§¸¦ ¹°·È°í ÃÖ±Ù ¹ÚÀ¯ÃµÀ» °ú½ÇÄ¡»ó ÇøÀÇ·Î °³²°æÂû¼¿¡ °í¼ÒÇß´Ù.
A¾¾´Â ´ç½Ã ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ±âÈ¹»ç ¸Å´ÏÀú¿Í Ä£ºÐÀÌ ÀÖ¾ú°í ¹ÚÀ¯ÃµÀÌ Å°¿ì´ø ¹Ý·Á°ßÀ» ±¸°æÇÏ°íÀÚ º£¶õ´Ù·Î ³ª°¬´Ù°¡ °ø°ÝÀ» ´çÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
»ç°í Á÷ÈÄ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ¾î¸Ó´Ï°¡ »ç°úÇØ °í¼ÒÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª ´« ÁÖÀ§ ÈäÅÍ¸¦ Á¦°ÅÇÏ±â À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ Ä¡·á¸¦ ¹Þ´Â µî ÈÄÀ¯ÁõÀÌ °è¼ÓµÇÀÚ °á±¹ ¹ýÀû ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÏ±â·Î °áÁ¤ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
A¾¾´Â ¼ÒÀåÀ» Á¦ÃâÇÏ±â¿¡ ¾Õ¼ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ±âÈ¹»ç·Î ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³½ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ¾¾Á¦½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “7³â Àü ¾Æ¹«·± Á¶Ä¡°¡ ¾ø¾ú´Ù¸é ±×¶§ ¹®Á¦°¡ µÆÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÀúÈñ´Â Ä¡·áºñ ºÎ´ã°ú º´¿ø »ç°ú±îÁö ÇÏ°í Á¤¸®°¡ µÆ´Ù°í ¾Ë°í ÀÖ¾ú´Ù. ±×·±µ¥ ÃÖ±Ù 12¾ï¿øÀ» ¹è»óÇÏ¶ó´Â ³»¿ëÁõ¸íÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾¾Á¦½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “7³â°£ Ä¡·á¹ÞÀº ³»¿ë°ú ¿¬¶ôÀÌ ¾È µÈ °æÀ§ µîÀ» ÆÄ¾ÇÇÏÁö ¸øÇß±â ¶§¹®¿¡ »ç½Ç °ü°è ÈÄ ¿ø¸¸È÷ ÇØ°áÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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