¡®7³âÀü »ç°Ç ÇÇ¼Ò¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ, ³×Æ¼Áð µ¿Á¤¿©·Ð ¿Ö?...¡°µÚ´Ê°Ô 12¾ï ¿ä±¸¹Þ¾Ò´Ù¡±

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|¡ã °¡¼ö ¹ÚÀ¯ÃµÀÌ 7³â Àü ÀÚ½ÅÀÇ ¹Ý·Á°ß¿¡ ¾ó±¼À» ¹°¸° ÁöÀÎ¿¡ µÚ´Ê°Ô °í¼Ò¸¦ ´çÇÑ °¡¿îµ¥, ³×Æ¼ÁðÀÇ µ¿Á¤ ¿©·ÐÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù.
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17ÀÏ °æÂû¿¡ µû¸£¸é ÁöÀÎ A ¾¾´Â 2011³â ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ÀÚÅÃÀ» ¹æ¹®ÇØ ±×°¡ Å°¿ì´ø ¹Ý·Á°ß¿¡ ´« ÁÖÀ§¸¦ ¹°·Á ÈÄÀ¯ÁõÀ» °Þ´Ù °ú½ÇÄ¡»ó ÇøÀÇ·Î °³²°æÂû¼¿¡ °í¼ÒÇß´Ù.
A ¾¾´Â ÈäÅÍ¸¦ Á¦°ÅÇÏ±â À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾ÒÁö¸¸ °è¼ÓµÇ´Â ÈÄÀ¯Áõ¿¡ ¹ýÀû ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
´ç½Ã´Â A ¾¾°¡ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ±âÈ¹»ç ¸Å´ÏÀú¿Í Ä£ºÐÀÌ ÀÖ¾úÀ¸¸ç ¹ÚÀ¯Ãµ ¾î¸Ó´Ï°¡ »ç°úÇØ °í¼ÒÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¹ÚÀ¯ÃµÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ¾¾Á¦½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â ÀÌ³¯ “°ßÁÖÀÎ ¹ÚÀ¯ÃµÀº ¸Å´ÏÀú¿Í ÇÔ²² ÁöÀÎÀÇ º´¿ø¿¡ ¹æ¹®ÇÏ¿© »ç°úÇÏ°í ¸Å´ÏÀú¸¦ ÅëÇØ Ä¡·áºñ¸¦ ÁöºÒÇÏ¿´´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ A ¾¾´Â 7³â°£ ¿¬¶ôÀÌ ¾ø¾ú°í µÚ´Ê°Ô 12¾ï ¿øÀ» ¹è»óÇÏ¶ó´Â ÀÏ¹æÀûÀÎ ³»¿ëÁõ¸íÀ» º¸³»¿Ô´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “Ä¡·áºñ°¡ 12¾ï? ³Ê¹«ÇÑ°Å ¾Æ´Ï¾ß” "7³âÀÌ³ª Áö³ª¼¾ß ½Å°í ¿Ö ÇÏ³ª" "¹ÚÀ¯ÃµÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â °Ç ¾Æ´ÏÁö¸¸ ÀÌ°Ç Á» ÇÇÇØÀÚ°¡ ¾Æ´Ñµí” “¹ÚÀ¯Ãµ »ç°Ç»ç°í°¡ ²÷ÀÌÁú ¾Ê±¸³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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